Coronavirus, il bollettino di oggi 10 febbraio 2021: i nuovi casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi mercoledì 10 febbraio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 10 febbraio 2021 sarà pubblicato come di consueto intorno alle ore 17:00. Intanto seguiremo le ultime notizie in arrivo dalle regioni.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri martedì 9 febbraio registrava 10.630 nuovi casi su 126.586 tamponi molecolari (7.2% positivi) e 147.677 test rapidi (0.99% positivi). 422 i decessi, 15.827 i guariti. Sostanzialmente stabili i ricoveri con146 i nuovi ingressi in terapia intensiva. 2.143 i pazienti in area critica, 19.512 i ricoverati con sintomi..

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 10 febbraio 2021

Nuovi casi: -- (ieri 10.630)

Casi testati: -- (ieri 82.716)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 274.263) molecolari: -- (ieri 126.586 di cui 9.147 positivi pari al 7.2%) rapidi: -- (ieri 147.677 di cui 1.465 positivi pari al 0.99%)

Attualmente positivi: -- (ieri 413.967)

Ricoverati: -- (ieri 19.512, -15)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 2.143, stabili, 146 nuovi)

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: -- (ieri 2.655.319)

Deceduti dopo Covid test positivo: -- (92.002)

Totale Dimessi/Guariti: -- (ieri 2.149.350)

Vaccinati: 1.214.139 (2.699.495 dosi somministrate*)

*si tratta del 93.4% delle 2.778.750 dosi consegnate da Pfizer e delle 112.800 consegnate da Moderna al 10 febbraio. Da lunedì è iniziata la campagna vaccinale per gli over 80 non in Rsa: sono oltre 36mila i "nonni" che hanno avuto almeno una dose del vaccino Pfizer/Moderna. In distribuzione le prime dosi del vaccino AstraZeneca destinato alla fase 3 per la popolazione dai 18 a 55 anni. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Umbria: --

Gran parte della regione si trova in lockdown dopo la scoperta di numerosi focolai di varianti del Sars-Cov-2. Varianti e zone rosse anche in alcuni comuni di Toscana, Abruzzo e Molise.

Di seguito le zone in area arancione**:

Alto Adige : 789 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti+10, ricoveri stabili

: 789 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti+10, ricoveri stabili Puglia : sarà in area gialla dall'11 febbraio.

: sarà in area gialla dall'11 febbraio. Sicilia: --

**Che cosa si può fare in zona arancione.

Gli spostamenti sono permessi dalle 5 alle 22 ma con autocertificazione; sarà vietato uscire dal proprio comune. I bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno, consentito l'asporto. Aperti invece i negozi, i parrucchieri e i centri estetici. Consentito lo sport non di contatto come il tennis

Le zone in area gialla***:

Valle d'Aosta :

: Piemonte :

: Lombardia :

: Liguria :

: Trentino :

: Veneto : 828 nuovi casi e 31 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -11, ricoveri -50

: 828 nuovi casi e 31 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -11, ricoveri -50 Friuli Venezia Giulia :

: Emilia Romagna :

: Toscana : 671 nuovi casi e 16 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2, ricoveri -1

: 671 nuovi casi e 16 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2, ricoveri -1 Marche : 421 nuovi casi

: 421 nuovi casi Lazio :

: Abruzzo :

: Campania :

: Molise : 144 nuovi casi e 1 decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1, ricoveri -3

: 144 nuovi casi e 1 decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1, ricoveri -3 Calabria :

: Basilicata : 98 nuovi casi e 1 decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +2, ricoveri stabili

: 98 nuovi casi e 1 decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +2, ricoveri stabili Sardegna:

***Che cosa si può fare in zona gilalla.

Fino al 15 febbraio la zona gialla è rinforzata: pertanto restano sospesi gli spostamenti tra le regioni anche dello stesso colore. Possibile muoversi dalle 5 alle 22. Nei bar consentito l'asporto fino alle 18. Ristoranti aperti fino alle 18 poi solo asporto o consegna a domicilio. Sarà possibile frequentare i musei ma non nei festivi. Consentito spostarti in visita al massimo in due persone più gli under 14 e eventuali disabili a carico.

Coronavirus, le ultime notizie

Bene ricordare alcune date: il 15 febbraio 2021 scade il Decreto di chiusura degli impianti da sci, così come dovrà essere valutata la possibile ripresa della mobilità tra le regioni (ovviamente solo tra quelle gialle).

Il 5 marzo 2021 scadono le norme e i divieti stabiliti dal nuovo Dpcm. Pertanto fino a marzo resteranno chiuse palestre e piscine, così come i cinema. Sarà inoltre possibile andare a trovare parenti o amici solo una volta al giorno e nel limite di due persone, nella stessa regione se questa è in zona gialla, o nel comune se è in zona arancione o rossa.

Ultima data per ora certa è quella del 30 aprile 2021 in cui scadrà la proroga dello stato di emergenza grazie al quale il governo può legiferare con ordinanze in deroga alle disposizioni di legge.