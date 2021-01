Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 10 gennaio 2021: i nuovi casi regione per regione

Coronavirus: il bollettino di oggi domenica 10 gennaio 2021. Come ogni giorno intorno alle 17 ci sarà il consueto aggiornamento sulla situazione epidemiologica in Italia. Ieri sono stati registrati 19.978 nuovi casi su oltre 172mila tamponi processati con un tasso di positività dell'11,6%. In lieve calo i ricoverati con sintomi (-53) mentre è aumentato il numero dei pazienti in terapia intensiva (+6). Nonostante ci sia stato un lieve aumento dei contagi per ora (per fortuna) non si può parlare di terza ondata. La situazione negli ospedali resta comunque delicata. Secondo i dati di Agenas il 30% dei posti di terapia intensiva è attualmente occupato da pazienti Covid. In basso, intorno alle 17, tutti i numeri aggiornati sull'epidemia di Sars-Cov-2.

Coronavirus: il bollettino di oggi 10 gennaio 2021

Nuovi casi: ... (ieri 19.978)

Tamponi (diagnostici e di controllo): ... (ieri 172.119)

Attualmente positivi: ... (ieri + 2.453)

Ricoverati con sintomi: ... (ieri - 53)

Ricoverati in Terapia Intensiva: ... (ieri +6)

Ingressi del giorno in Terapia Intensiva: ... (ieri 183)

Deceduti: ... (ieri 483)

Totale deceduti: ... (ieri 78.394)

Totale Dimessi/Guariti: ... (ieri + 17.040)

Vaccinati: 589.798

Coronavirus: i nuovi casi regione per regione

In Veneto sono stati registrati oggi 2.167 nuovi casi e altri 44 decessi che portano a 7.389 il totale delle vittime da Covid. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 43 nuovi ricoveri nei reparti non critici, salgono anche le terapie intensive (+9). È quanto emerge dal bollettino regionale sull’emergenza sanitaria.

In Toscana sono 472 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, che portano il numero totale dall'inizio della pandemia a 124.951 contagiati. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 111.995 (89,6% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.965.493, 9.469 in più rispetto a ieri, di cui il 5% positivo. Sono invece 4.119 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui l'11,5% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.728 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 9.101, -0,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 909 (22 in meno rispetto a ieri), di cui 140 in terapia intensiva (1 in più). Purtroppo, oggi si registrano 15 nuovi decessi: 7 uomini e 8 donne con un'età media di 84,7 anni.

Nelle Marche sono stati individuati 687 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore contro i 688 del giorno precedente. Il totale dei contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria sale a 46.815. I nuovi positivi sono stati individuati 176 in provincia di Macerata, 195 in provincia di Ancona, 180 in quella di Pesaro-Urbino, 75 nel Fermano, 38 nel Piceno e 23 fuori regione.