Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 10 luglio 2021: i casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi sabato 10 luglio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi sabato 10 luglio 2021 sarà pubblicato su questa pagina intorno alle ore 17:00. Benché il numero dei casi si mantenga ancora sostanzialmente basso, sembra già in atto una tendenza alla risalita dei positivi. Ieri sono stati registrati 1.390 nuovi casi, in deciso aumento rispetto ai 794 di una settimana fa. I decessi sono stati 25. Se analizziamo il dato dei contagi tra lunedì e venerdì il peggioramento è evidente.

questa settimana: 5.181

scorsa settimana: 3.520

due settimane fa: 3.961

I ricoverati con sintomi sono 1.167, i pazienti in terapia intensiva 169. A breve il bollettino con tutti i dati di oggi 10 luglio.

Coronavirus: il bollettino di oggi sabato 10 luglio

In basso i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica al 10/07/2021 e la tabella (anche in Pdf) della Protezione Civile.

Bollettino coronavirus di oggi 10 luglio: i contagi nelle regioni

Sono 17 (4 in più rispetto a ieri) i nuovi casi di coronavirus accertati oggi in Umbria. Nel bollettino odierno si registra comunque un aumento di misura inferiore per quanto riguarda gli attualmente positivi, che ora sono 633 (+51).

Nel Lazio sono stati registrati 176 casi e 3 decessi. Sono 2.177 gli attualmente positivi a Covid-19, di cui 131 ricoverati, 26 in terapia intensiva e 2.020 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 336.385 e i morti 8.375, su un totale di 346.937 casi esaminati.

Sono in lieve calo i nuovi casi di Covid19 oggi in Puglia a fronte di un aumento dei test. Sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute, oggi, su 6.174 tamponi per l'infezione da coronavirus, sono stati rilevati 41 contagi: 10 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia Bat, 3 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Ieri i nuovi casi erano 44 su 5.875 test. Non sono stati registrati decessi.