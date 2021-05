Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 10 maggio 2021: nuovi casi e decessi, i dati regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi lunedì 10 maggio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino del Ministero della Salute di oggi lunedì 10 maggio 2021. Ieri sono stati registrati 8.292 contagi e 131 decessi con un tasso di positività del 3,7%. Al di là del dato di giornata, influenzato anche dall'esiguo numero di tamponi, è un fatto che l'epidemia sia in una fase di rallentamento. Nel corso della settimana che si è appena conclusa in totale sono stati registrati 66.478 nuovi casi, contro gli oltre 82mila della settimana precedente, ma se prendiamo i dati di un mese fa il calo è ancora più netto. L'incidenza è praticamente in diminuzione in tutte le regioni e continua a scendere il numero degli ospedalizzati. La media nazionale di occupazione delle terapie intensive è del 24% (a sei punti dalla soglia critica), mentre nei reparti ordinari i pazienti Covid occupano il 25% dei posti letto disponibili (la soglia critica in questo caso è fissata al 40%).

Intanto la campagna vaccinale prosegue: ad oggi sono state eseguite oltre 24 milioni di somministrazioni, mentre sono 7,4 milioni gli italiani che hanno già completato il ciclo vaccinale. La media dell'ultima settimana è stata di quasi 460mila inoculazioni al giorno.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 1' maggio 2021

In basso i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica al 10/05/2021 e la tabella (anche in Pdf) della Protezione Civile.

Bollettino coronavirus: gli aggiornamenti dalle Regioni

Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati individuati 247 positivi al Covid, con un'incidenza del 2,5% su 9.800 tamponi. "È un numero molto basso, sono una trentina per provincia", commenta il presidente della Regione Luca Zaia. I soggetti attualmente positivi sono 19.036, con 1.171 ricoverati di cui 1.018 in area non critica e 153 in terapia intensiva. Due i decessi registrati.

In Toscana sono 481 i nuovi casi di Covid (472 confermati con tampone molecolare e 9 da test rapido antigenico). Gli attualmente positivi sono oggi 17.148, -1,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.311 (15 in più rispetto a ieri), di cui 205 in terapia intensiva (7 in meno). Oggi si registrano 20 nuovi decessi: 14 uomini e 6 donne, con un'età media di 78,5 anni.

In Umbria sono stati segalati 18 positivi e 45 guariti nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino della Regione non si è verificato nessun decesso attribuibile a Covid-19. In leggero aumento (+7) i ricoverati con sintomi, scendono invece le terapie intensive (-1).

In Basilicata sono 25 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (24 sono residenti), su un totale di 422 tamponi molecolari, e si registrano 4 decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Continua il calo del numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 141 (-5). In lieve diminuzione anche le terapie intensive (-1).