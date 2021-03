Coronavirus, il bollettino di oggi 10 marzo 2021: i nuovi casi Covid e le regole del nuovo Dpcm

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi mercoledì 10 marzo 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 10 marzo 2021 sarà pubblicato su questa pagina come di consueto intorno alle ore 17:00. Sempre alle 17 si riunirà la cabina di regia del governo per prendere le decisioni in merito alle raccomandazioni di maggiori restrizioni chieste dal Cts. L'unica cosa esclusa ad oggi è la possibilità di un lockdown nazionale, mentre è probabile la chiusura automatica delle zone rosse nei territori ad alta incidenza. Domani il confronto con le regioni con la stesura della bozza del nuovo Dpcm che modificherà le regole entrate in vigore solo lo scorso 6 marzo. Intanto seguiremo le ultime notizie in arrivo dalle regioni.

L'ultimo bollettino coronavirus di ieri martedì 9 marzo registrava quasi 20mila nuovi casi su 176331 tamponi (9.59% positivi) e 169005 test rapidi (1.67% positivi). 376 i morti mentre negli ospedali sale la pressione con 562 persone in più ricoverate nei reparti di degenza e 2.756 che restano in vita solo grazie alle macchine della terapia intensiva (+56 al netto di 278 nuovi ingressi). Allarme rosso negli ospedali della Lombardia (Ti +14, ricoveri +216) dove si registrano oggi 4084 nuovi casi e 63 decessi. . Qui le 10 regioni italiane con le terapie intensive oltre la soglia critica

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 10 marzo 2021

Nuovi casi: -- (ieri 19.749)

Casi testati: -- (ieri 106573)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 345.336) molecolari: -- (ieri 176331 di cui 16907 positivi pari al 9.59%) rapidi: -- (ieri 169005 di cui 2818 positivi pari al 1.67%)

Attualmente positivi: -- (ieri 478.883, +6350)

Ricoverati: -- (ieri 22.393, +562 )

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 2.756, +56, 278 nuovi)

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: -- (ieri 3.101.093)

Deceduti dopo Covid test positivo: -- (ieri 100.479 +376)

Totale Dimessi/Guariti: -- (ieri 2.521.731, +12999)

Vaccinati: 1.747.516 (5.782.615 dosi somministrate)

si tratta del 80.2% delle 5.202.990 dosi consegnate da Pfizer e delle 493.000 consegnate da Moderna al 26 febbraio. La campagna vaccinale dedicata agli over 80 non in Rsa ha coinvolto oltre 1.188.000 i "nonni" che hanno avuto almeno una dose del vaccino Pfizer/Moderna. In distribuzione le prime dosi dei 1.512.000 vaccini AstraZeneca destinati alla fase 3 per le categorie a rischio dai 18 a 55 anni e da ieri approvate anche per l'uso agli over 65: 146mila gli uomini delle forze armate già coinvolti, 459mila tra il personale scolastico. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 192.442 dosi (di cui 45mila seconde dosi), la metà delle 300mila auspicate.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Di seguito le zone in area rossa*:

Campania : --

: -- Basilicata : 118 nuovi casi. Saldo ospedalizzati: Ti +2, ricoveri -9

: 118 nuovi casi. Saldo ospedalizzati: Ti +2, ricoveri -9 Molise: 88 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1, ricoveri +3

*Che cosa si può fare in zona rossa.

Gli spostamenti permessi solo per validi motivi dalle 5 alle 22, sempre con autocertificazione. Vietato anche andare i visita dagli amici/parenti. Chiuse anche le scuole materne ed elementari

Di seguito le zone in area arancione**:

Piemonte : --. Scuole medie in Dad. La provincia di Torino in arancione scuro. Divieto di accesso alle aree gioco e sport nei parchi e giardini pubblici.

: --. Scuole medie in Dad. La provincia di Torino in arancione scuro. Divieto di accesso alle aree gioco e sport nei parchi e giardini pubblici. Lombardia : --. La regione è in zona arancione scuro. Diramata l'Emergenza 4: in ospedale stop ai ricoveri ordinari e programmati: garantiti solo gli interventi urgenti e quelli oncologici.

: --. La regione è in zona arancione scuro. Diramata l'Emergenza 4: in ospedale stop ai ricoveri ordinari e programmati: garantiti solo gli interventi urgenti e quelli oncologici. Alto Adige : 213 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti+1, ricoveri +2. Nuovi casi di variante sudafricana sono stati individuati nei comuni di Bolzano (1), Lasa (2), Naturno (1) che si aggiungono ai focolai già noti di Malles (1 nuovo), Glorenza (1), Merano (1) e Lana (2).

: 213 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti+1, ricoveri +2. Nuovi casi di variante sudafricana sono stati individuati nei comuni di Bolzano (1), Lasa (2), Naturno (1) che si aggiungono ai focolai già noti di Malles (1 nuovo), Glorenza (1), Merano (1) e Lana (2). Trentino : --

: -- Veneto : 1561 nuovi casi e 14 decessi. Saldo ospedalizzati: t.i+7, ricoveri +48

: 1561 nuovi casi e 14 decessi. Saldo ospedalizzati: t.i+7, ricoveri +48 Friuli Venezia Giulia : 866 nuovi casi e 13 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +4, ricoveri +11. Dad dalle scuole medie

: 866 nuovi casi e 13 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +4, ricoveri +11. Dad dalle scuole medie Emilia Romagna : --. In zona rossa tutti i comuni della Ausl Romagna (Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna) così come Bologna e Modena. Arancione rafforzato per Reggio Emilia.

: --. In zona rossa tutti i comuni della Ausl Romagna (Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna) così come Bologna e Modena. Arancione rafforzato per Reggio Emilia. Marche : 881 nuovi casi e 13 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +4, ricoveri +23. Solo la provincia di Ascoli resta arancio: dopo la provincia di Ancona in zona rossa anche Macerata, e da domani le province di Pesaro Urbino e Fermo.

: 881 nuovi casi e 13 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +4, ricoveri +23. Solo la provincia di Ascoli resta arancio: dopo la provincia di Ancona in zona rossa anche Macerata, e da domani le province di Pesaro Urbino e Fermo. Umbria : 296 nuovi casi e 9 decessi. Saldo ospedalizzati: ti +1, ricoveri -18 -. Si va verso la riapertura degli esercizi commerciali di vicinato già da sabato.

: 296 nuovi casi e 9 decessi. Saldo ospedalizzati: ti +1, ricoveri -18 -. Si va verso la riapertura degli esercizi commerciali di vicinato già da sabato. Toscana : 1293 nuovi casi e 20 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti-1, ricoveri +33

: 1293 nuovi casi e 20 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti-1, ricoveri +33 Abruzzo: 372 nuovi casi e 10 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili, ricoveri -3

**Che cosa si può fare in zona arancione.

Gli spostamenti sono permessi dalle 5 alle 22 ma con autocertificazione; sarà vietato uscire dal proprio comune. I bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno, consentito l'asporto. Aperti invece i negozi, i parrucchieri e i centri estetici. Consentito lo sport non di contatto come il tennis

Le zone in area gialla***:

Valle d'Aosta : --

: -- Liguria :--

:-- Lazio : --

: -- Puglia : 1571 nuovi casi e 27 decessi. Saldo ospedalizzati: +30

: 1571 nuovi casi e 27 decessi. Saldo ospedalizzati: +30 Calabria : --

: -- Sicilia: --

***Che cosa si può fare in zona gialla.

Fino al 27 marzo la zona gialla è rinforzata: pertanto restano sospesi gli spostamenti tra le regioni anche dello stesso colore. Possibile muoversi dalle 5 alle 22. Nei bar consentito l'asporto fino alle 18. Ristoranti aperti fino alle 18 poi solo asporto o consegna a domicilio. Sarà possibile frequentare i musei ma non nei festivi. Consentito spostarti in visita a parenti e amici al massimo in due persone più gli under 14 e eventuali disabili a carico.

Le zone in area bianca****:

Sardegna: --

****Che cosa si può fare in zona bianca.

Decade il coprifuoco. Le attività di ristorazione avranno la possibilità di apertura serale fino alle 23, i bar fino alle 21. Aperti nei fine settimana anche i centri commerciali. Riaprono musei, teatri, cinema, palestre, piscine e università.

Coronavirus, le ultime notizie

Dal Cts il documento per il governo: gli esperti hanno categoricamente escluso il lockdown nazionale. Resta il sistema a fasce e gradualità ma si chiede al decisore politico di inasprire le regole. Automatico il passaggio in zona rossa per regioni o territori con più di 250 casi ogni 100mila abitanti. Consigliato - in alternativa alle 3 settimane di lockdown - la zone rosse in tutta Italia nei weekend. Da subito e fino a che l'incidenza non scenderà a livelli che rendano possibile la ripresa del tracciamento, ovvero 50 casi ogni 100mila abitanti a settimana.

La mappa dell'Italia in base alle Ordinanze del Ministro della salute.? Qui le FAQ, relative alle disposizioni settoriali delle quattro aree (area bianca, gialla, area arancione, area rossa).

Zona rossa: Campania , Basilicata e Molise.

, Basilicata e Molise. Zona arancione: Lombardia*, Friuli Venezia Giulia , Veneto , Abruzzo, Emilia Romagna**, Marche***, Piemonte, Umbria, Toscana e le province autonome di Bolzano e Trento.

, , Abruzzo, Emilia Romagna**, Marche***, Piemonte, Umbria, Toscana e le province autonome di Bolzano e Trento. Zona gialla: Liguria, Lazio, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta.

Zona bianca: Sardegna.

*Lombardia in area arancione rafforzato per decisione della Regione

**Romagna in rosso come Bologna e Modena

*** Solo la provincia di Ascoli da domani sarà arancione, il resto rosso