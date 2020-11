Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 10 novembre 2020: i nuovi casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi martedì 10 novembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi martedì 10 novembre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 che ieri ha portato il numero dei pazienti Covid a oltre quota 573mila attualmente positivi.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri lunedì 9 novembre si registravano meno casi, 25.271 casi sulla base di 147.725 tamponi, ma ben 356 i morti (99 in Lombardia, 49 in Piemonte, 33 in Toscana). Quanto ai ricoveri si registrava un aumento di 189 posti letto occupati in Lombardia, 173 in Piemonte, 132 in Campania, 109 in Veneto, con un aumento della pressione sulle terapie intensive in Lombardia (+20), Liguria (+11), Veneto, Sicilia e Emilia Romagna (+10).

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 10 novembre 2020​​

Nuovi casi: -- (ieri 25.271)

Casi testati: -- (ieri 88.701)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 147.725​)

Attualmente positivi: -- (ieri 573.334)

Ricoverati: -- (ieri 27.636 +1.196​)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 2.849, +100​)

Totale casi positivi: -- (ieri 960.373​)

Deceduti: -- (ieri 41.750, con un aumento di 356​ morti in 24 ore)

Totale Dimessi/Guariti: -- (ieri 345.289)

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Le zone rosse :

Valle d'Aosta : (Rt 1.54)

: (Rt 1.54) Piemonte

Lombardia

Alto Adige : 375 nuovi casi positivi su 1.853 tamponi. Resta sempre molto forte la pressione sugli ospedali con 331 pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri, 96 nelle strutture private convenzionate e 37 in terapia intensiva (4 in meno rispetto a ieri). I pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes sono 113. Sale a 350 il numero delle persone decedute, cinque in più rispetto a ieri.

: 375 nuovi casi positivi su 1.853 tamponi. Resta sempre molto forte la pressione sugli ospedali con 331 pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri, 96 nelle strutture private convenzionate e 37 in terapia intensiva (4 in meno rispetto a ieri). I pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes sono 113. Sale a 350 il numero delle persone decedute, cinque in più rispetto a ieri. Calabria

Le zone arancioni :

Liguria

Toscana : sono 2.223 i nuovi casi diagnosticati oggi su 7.336 soggetti testati. Gli attualmente positivi sono oggi 46.314, di cui 1.824 sono ricoverati in ospedale (48 in più rispetto a ieri), 242 in terapia intensiva (8 in più). Oggi si registrano 54 nuovi decessi: 27 uomini e 27 donne con un'età media di 83 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 18 a Firenze, 5 a Prato, 5 a Pistoia, 3 a Massa Carrara, 7 a Lucca, 5 a Pisa, 6 a Livorno, 4 a Arezzo, 1 a Grosseto.

: sono 2.223 i nuovi casi diagnosticati oggi su 7.336 soggetti testati. Gli attualmente positivi sono oggi 46.314, di cui 1.824 sono ricoverati in ospedale (48 in più rispetto a ieri), 242 in terapia intensiva (8 in più). Oggi si registrano 54 nuovi decessi: 27 uomini e 27 donne con un'età media di 83 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 18 a Firenze, 5 a Prato, 5 a Pistoia, 3 a Massa Carrara, 7 a Lucca, 5 a Pisa, 6 a Livorno, 4 a Arezzo, 1 a Grosseto. Umbria : sono 485 i nuovi casi a fronte di un numero record di tamponi analizzati, 5.246 test. Purtroppo si registrano 9 decessi. Aumenta la pressione sugli ospedali: 66 persone si trovano in terapia intensiva (+2), 429 ricoverati nei reparti Covid (+6).

: sono 485 i nuovi casi a fronte di un numero record di tamponi analizzati, 5.246 test. Purtroppo si registrano 9 decessi. Aumenta la pressione sugli ospedali: 66 persone si trovano in terapia intensiva (+2), 429 ricoverati nei reparti Covid (+6). Abruzzo

Basilicata : continuano a crescere in maniera costante casi e ricoveri di persone contagiate dal coronavirus. Si registrano altri due decessi e 12 guarigioni. In particolare, nel bollettino diffuso stamani dalla task force regionale è reso noto che sui 1.571 tamponi analizzati ieri sono risultati positivi 264 (di cui 224 lucani). Inoltre in 24 ore il numero delle persone ricoverate con il covid è salito da 129 a 156, mentre resta stabile quello delle terapie intensive (18).

: continuano a crescere in maniera costante casi e ricoveri di persone contagiate dal coronavirus. Si registrano altri due decessi e 12 guarigioni. In particolare, nel bollettino diffuso stamani dalla task force regionale è reso noto che sui 1.571 tamponi analizzati ieri sono risultati positivi 264 (di cui 224 lucani). Inoltre in 24 ore il numero delle persone ricoverate con il covid è salito da 129 a 156, mentre resta stabile quello delle terapie intensive (18). Puglia

Sicilia

Qui di seguito le altre regioni.

Le zone gialle :

Trentino

Friuli Venezia Giulia : si registrano 482 nuovi casi su 6.438 test e 20 decessi. Salgono a 47 i pazienti in cura in terapia intensiva (+1) e a 336 i ricoverati in altri reparti (+17).

: si registrano 482 nuovi casi su 6.438 test e 20 decessi. Salgono a 47 i pazienti in cura in terapia intensiva (+1) e a 336 i ricoverati in altri reparti (+17). Veneto : pesante il bilancio delle vittime, sono infatti 48 i morti in più rispetto a ieri. Tornano a salire, dopo l'apparente frenata del fine settimana, anche i nuovi positivi, 2.763 nelle ultime 24 ore. Negli ospedali sono ricoverati 1.0700 pazienti Covid,116 in più da ieri, mentre nelle terapie intensive si è saliti a 210 ricoverati, 7 in più da ieri.

: pesante il bilancio delle vittime, sono infatti 48 i morti in più rispetto a ieri. Tornano a salire, dopo l'apparente frenata del fine settimana, anche i nuovi positivi, 2.763 nelle ultime 24 ore. Negli ospedali sono ricoverati 1.0700 pazienti Covid,116 in più da ieri, mentre nelle terapie intensive si è saliti a 210 ricoverati, 7 in più da ieri. Emilia Romagna

Marche : su 1.425 casi testati sono 504 i soggetti risultati positivi. Il maggior numero di positivi nella provincia di Ascoli Piceno, 141, seguita da quella di Macerata con 134, quella di Ancona con 102, 70 nella provincia di Pesaro-Urbino, 40 nella provincia di Fermo. I casi comprendono 81 soggetti sintomatici contatti in setting domestico (106), contatti stretti di casi positivi (141), contatti in setting lavorativo (11), contatti in ambienti di vita/socialità (24), contatti in setting assistenziale (8), contatti in setting scolastico/formativo (9), screening percorso sanitario (6) e 1 rientro da altra regione.

: su 1.425 casi testati sono 504 i soggetti risultati positivi. Il maggior numero di positivi nella provincia di Ascoli Piceno, 141, seguita da quella di Macerata con 134, quella di Ancona con 102, 70 nella provincia di Pesaro-Urbino, 40 nella provincia di Fermo. I casi comprendono 81 soggetti sintomatici contatti in setting domestico (106), contatti stretti di casi positivi (141), contatti in setting lavorativo (11), contatti in ambienti di vita/socialità (24), contatti in setting assistenziale (8), contatti in setting scolastico/formativo (9), screening percorso sanitario (6) e 1 rientro da altra regione. Lazio

Campania

Molise sono 47 i nuovi casi su 405 test ma si registrano 7 decessi. Stabili le terapie intensive, aumenta di 6 posti l'occupazione dei reparti Covid.

sono 47 i nuovi casi su 405 test ma si registrano 7 decessi. Stabili le terapie intensive, aumenta di 6 posti l'occupazione dei reparti Covid. Sardegna

Ecco infine le ultime notizie sulla pandemia raccolte nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, le ultime notizie

Dopo settimane di crescita esponenziale, tra il 26 ottobre e il 1 novembre si osserva una stabilizzazione dell'indice di contagio Rt e si riduce la crescita rapidissima dei casi. "Ma non dimentichiamo che per ridurre il numero dei casi bisogna portare l'Rt sotto 1" spiega il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, al punto stampa al ministero della Salute sull'analisi epidemiologica, convocato dopo che ieri in tarda serata è stato distribuito l'atteso report della Cabina di Regia che ha portato altre 5 regioni in "fascia arancione". Per la Campania bisognerà attendere la riunione di oggi.

"L'Italia è in fascia scenario 3 con tendenza al 4, la più grave, e quasi tutte le regioni sono a rischio alto o moderato."

"Ci troviamo oggi in una fase di mitigazione, ovvero una situazione in cui sono necessarie misure sociale per rallentare i contatti tra le persone e quindi la diffusione del virus. Le raccomandazioni sono sempre mascherina, distanziamento e igiene delle mani, che restano le misure principali". Peraltro e' stato rilevato come sulla base dell'ultimo monitoraggio "ci sono quattro regioni che vanno verso un rischio alto, e nelle quali é opportuno anticipare misure più restrittive".

L'indice Rt regione per regione

L'indice Rt nei dati Iss: il peggiore è il dato della Lombardia > 2

Anche perché "la curva dei ricoveri é molto ripida, sta crescendo rapidamente, e anche le percentuali di occupazione si avvicinano rapidamente alle soglie critiche, anche per le terapie intensive. In alcune Regioni sono già superate. Vuol dire che i cittadini che hanno dei bisogni per altre malattie devono dilazionarli perché quel letto è occupato per esigenze relative al Covid". A preoccupare è anche la crescita, seppur lenta, dell'età media dei malati, che sta tornando vicina ai 50 anni.

Dove le terapie intensive sono in sofferenza

Proprio in merito agli ospedali preoccupa il monitoraggio dell'agenzia per la sanità Agenas: la situazione delle terapie intensive in Italia è arrivata al 36%, sei punti sopra la soglia critica. Oggi oltre un letto in rianimazione su tre in Italia è occupato da malati Covid.

Sono 12 le regioni sopra la soglia critica, con tassi di occupazione delle terapie intensive che arrivano al 60% in provincia di Bolzano (41 su 68), al 58% in Umbria (64 su 111), al 54% in Piemonte (312 su 577). Sopra la soglia di rischio anche la Lombardia (53%), la Val d'Aosta (50%), la Toscana (45%), la Liguria (44%), le Marche (43%).

Sempre oltre il limite anche la provincia di Trento (36%), Emilia Romagna (36%), Sardegna (34%), Campania (32%). Rimangono sotto la soglia critica Abruzzo (28%), Basilicata (28%), Puglia (28%), Friuli Venezia Giulia (26%), Sicilia (26%), Lazio (24%), Molise (21%), Veneto (20%) e Calabria (13%).