Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 10 novembre 2021: la mappa regione per regione

Attesa per il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 10 novembre 2021, pubblicato come di consueto intorno alle 17. Ieri sono stati registrati 6.023 nuovi casi e 68 morti. In Friuli Venezia Giulia il presidente Massimiliano Fedriga lancia l'allarme: "Se dovessero proseguire i numeri di contagi come stiano vedendo oggi, c'è il rischio che noi entro fine mese, probabilmente anche prima, andremo in zona gialla". Il governo accelera sulla terza dose di vaccino:" Dobbiamo attendere con fiducia le indicazioni scientifiche e non deve diventare uno scontro politico. È ragionevole che nei prossimi giorni ci sarà estensione ai 50enni", ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

Coronavirus, il bollettino di mercoledì 10 novembre 2021

Coronvirus, la mappa dei contagi

In Veneto si registrano 931 nuovi positivi, in aumento rispetto agli 883 di ieri. Il totale dagli infetti dall'inizio della crisi, secondo il bollettino regionale, è 487.192. Incidenza all'1,1% sugli 84.248 tamponi eseguiti. Due i decessi. I ricoverati in area non critica sono 273, quelli in terapia intensiva 57,

In Valle d'Aosta nessun decesso e 7 nuovi casi positivi. Da inizio epidemia i contagi salgono a 12.372. I positivi attuali sono 85 di cui 79 in isolamento domiciliare e 6 ricoverati in ospedali. I guariti sono complessivamente 11.813, +5 rispetto a ieri, i casi testati 93.786, i tamponi fino ad oggi effettuati 246.089.

I nuovi contagi in Friuli Venezia Giulia sono 418. Su 7.075 tamponi molecolari sono stati rilevati 364 nuovi casi con una percentuale di positività del 5,14%. Sono inoltre 14.993 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 54 casi (0,36%). In Regione si registrano inoltre sei decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 19, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 126.

Nessun nuovo decesso in Abruzzo, dove si contano però 221 contagi in più. I nuovi positivi registrati oggi fanno salire il totale dall'inizio dell'emergenza a 84.101. Il totale è inferiore in quanto sono stati eliminati 2 casi, comunicati nei giorni scorsi, risultati duplicati. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 2.566. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 79024 dimessi/guariti (+61 rispetto a ieri).

In Toscana il governatore Eugenio Giani comunica oggi 418 nuovi contagi, su 26.625 test di cui 9.616 tamponi molecolari e 17.009 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,57% (4,7% sulle prime diagnosi). Cinque i decessi. Per quanto riguarda il fronte ospedaliero, i ricoverati nelle aree Covid si riducono nel complesso a 293 (-12 rispetto a ieri), di cui 26 in terapia intensiva (due in meno).

Il bollettino della Regione Basilicata segnala oggi 38 nuovi contagi, su un totale di 664 tamponi molecolari. Non si registrano morti. I guariti o negativizzati sono 21. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 26 (+2) di cui 1 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 910 (+15).

In Calabria i nuovi contagi registrati sono 143 su 4.470 tamponi effettuato. I guariti sono +136. Si conta inoltre un nuovo decesso, che porta il totale dall'inizio dell'epidemia a 1.458. Gli attualmente positivi sono 6 in più di ieri, +4 sono in isolamento, +2 terapie intensive (per un totale di 9). Stabili i ricoverati.

Altri 293 nuovi contagi e altri 3 morti in Puglia. I nuovi casi di positività registrati su 22.390 test giornalieri. Attualmente in regione ci sono 3.497 le persone attualmente positive nella Regione, 151 ricoverate in area non critica, 20 in terapia intensiva. Da inizio emergenza sono 274.888 i casi totali in Puglia, 4.377.627 i test eseguiti, 264.535 le persone guarite e 6.856 i decessi.