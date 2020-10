Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 10 ottobre: la mappa dei nuovi focolai

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi sabato 10 ottobre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 che hanno portato il numero dei pazienti Covid oltre quota 70mila sui livelli di metà maggio, ma allora l'onda era in diminuzione. L'indice di contagio Rt supera il valore soglia di 1 in tredici Regioni e due province autonome. La Campania ha il valore maggiore, con 1.24, seguita da Sicilia con 1.22 e da Trento a 1.18. Migliori il Molise con 0.61, Emilia Romagna a 0.84 e Marche con 0.91.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri venerdì 9 ottobre registrava 387 pazienti in terapia intensiva mentre i ricoverati nei reparti ordinari cresciuti di 161 unità, arrivando a 4.086. In aumento di quasi 4 mila anche i positivi in isolamento domiciliare, che sono ora 65.637.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati dell'ultimo bollettino. In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 10 ottobre 2020​​

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

In Lombardia sarebbero oltre 1.100 i nuovi contagiati secondo quanto anticipato dall'assessore regionale al Welfare, Guido Gallera: "Ma il numero delle terapie intensive è uguale a quello di ieri e il numero dei ricoverati è cresciuto di una ventina di persone".

Contagi in forte crescita anche oggi in Veneto, dove si registrano 561 nuovi casi e si registrano anche 7 vittime. In sole 48 ore il Veneto ha visto un aumento di quasi 1.200 positivi. I soggetti in isolamento salgono a 11.625 (+344), dei quali 3.465 positivi al Sars Cov2. Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverate 325 persone (+21), nelle terapie intensive 29 (-1). "Questi dati testimoniano che in questo momento in Veneto non c'è un'emergenza sanitaria ospedaliera" spiega il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. "Dei 5.832 attualmente positivi, soltanto il 3,8% presenta sintomi. Analizzando questi dati si capisce una cosa: a livello di contagi la situazione è simile al mese di marzo, ma sul piano delle ospedalizzazioni neanche lontanamente paragonabile. Questo si spiega con un altro dato. L'età media dei contagiati è passata da 60-65 anni a 45 anni", spiega Zaia. "Se la situazione dovesse cristallizzarsi così, sarebbe gestibile dal punto di vista ospedaliero.

Qui di seguito le altre regioni.

In Alto Adige registrati 92 nuovi casi positivi da coronavirus su 1.880 tamponi analizzati dai laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 35, quelli in isolamento nella struttura di Colle Isarco 31. Due restano i ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.461 (delle quali 30 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta).

Sono 86 i positivi rilevati nelle Marche nelle ultime 24ore su 1.311 nuove diagnosi: 31 nella provincia di Ancona, 16 nella provincia di Ascoli Piceno, 14 nella provincia di Fermo, 13 nella provincia di Macerata, 12 nella provincia di Pesaro-Urbino. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (21 casi rilevati), contatti in setting domestico (20 casi), contatti stretti di casi positivi (17 casi), 1 rientro dall'estero - Romania, contatti in setting lavorativo (5 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/divertimento (6 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (4 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (9 casi).

Sono 132 i nuovi contagi accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, su un totale di 2.173 tamponi analizzati. Si registra anche una vittima e aumenta il numero dei ricoverati. Gli attualmente positivi salgono quindi a 1.115 mentre i ricoverati sono saliti a 64 (uno in più di ieri). Stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva (otto).

In Basilicata sono 42 i nuovi casi positivi su 861 tamponi. I lucani attualmente positivi sono 378 e di questi 344 si trovano in isolamento domiciliare. Sono 36 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane.

Ecco infine le ultime notizie sulla pandemia raccolte nelle ultime 24 ore.

