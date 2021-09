Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 10 settembre: la mappa regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della salute di oggi venerdì 10 settembre 2021. Gli aggiornamenti in diretta con i nuovi casi, i decessi, il numero dei ricoveri e i vaccinati

Atteso verso le 17 il nuovo bollettino coronavirus del ministero della Salute di oggi venerdì 10 settembre, con gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologia in Italia. Ieri ci sono stati 5.522 contagi su 291.468 tamponi e 59 decessi, con un tasso di positività all'1,89%, insieme a un calo dei ricoverati nei reparti ordinari (-5) e nelle terapie intensive (-6).

Secondo l'ultimo monitoraggio dell'Iss e del ministero della Salute (relativo alla settimana 30 agosto-5 settembre con dati aggiornati all'8 settembre) sull'andamento dell'epidemia si registra un calo sia dell'indice di trasmissibilità Rt (ora a 0,92) sia dell'incidenza dei contagi (passata da 74 a 64). Rispetto alle 17 della scorsa settimana le regioni e province autonome classificate a rischio moderato solo soltanto tre: Friuli Venezia-Giulia, Lombardia e provincia autonoma di Bolzano. Tutte le altre sono classificate a rischio basso e solo la Provincia di Bolzano riporta un'allerta segnalata. Nessun cambio di colore lunedì 13 settembre, con la Sicilia ancora in zona gialla.

Sono in tutto 39.491.954 le persone in Italia a cui sono state somministrate prima e seconda dose di vaccino antiCovid, secondo il bollettino elaborato dalla presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario per l'emergenza Covid. Si tratta del 73,12% della popolazione over 12.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 10 settembre 2021

I dati aggiornati sulla situazione epidemiologica in Italia al 10 settembre 2021.

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati:

di cui in Terapia Intensiva:

di cui in Terapia Intensiva: Tamponi:

Totale casi:

Coronavirus, il bollettino del 10 settembre 2021 dalle regioni

In Veneto oggi 618 nuovi casi (su un totale di 460.903 dall'inizio dell'epidemia) e altri sei decessi. Stabile il numero dei ricoveri ospedalieri con 250 malati nei reparti non critici (-1) e 58 (+1) nelle terapie intensive.

In Toscana si registrano 423 nuovi casi in più rispetto a ieri, per un totale di 275.933 casi dall'inizio della pandemia, su 17.047 test di cui 7.476 molecolari e 9.751 rapidi. In calo la pressione ospedaliera. I ricoverati nelle aree Covid scendono a 442 (sei in meno), di cui 57 in terapia intensiva (uno in meno).

In Puglia oggi 200 nuovi casi e 11 morti, l'incidenza sugli 11.376 test giornalieri è dell'1,75%. Su 3.753 persone attualmente positive, 186 sono ricoverate in area non critica, 23 in terapia intensiva.

In Basilicata sono 35 i nuovi casi su un totale di 760 tamponi molecolari, e si registrano 2 decessi per Covid-19. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 50 di cui 4 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 1.311.