Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 11 agosto: le regioni a rischio "cambio colore"

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 11 agosto 2021 sarà pubblicato su questa pagina intorno alle ore 17:00. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri martedì 10 agosto registrava 31 vittime e 5.636 nuovi casi su 241.766 tamponi. Ieri i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari erano 2.880, +94 rispetto a lunedì, sostanzialmente stabile il saldo delle terapie intensive con 26 nuovi ingressi. La Sicilia resta al 14% di occupazione dei posti letto covid subito sotto la soglia del 15%, considerata uno dei parametri che influiscono nel passaggio in zona gialla insieme all'occupazione delle terapie intensive e all'incidenza settimanale dei casi su 100.000 abitanti.

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

articolo aggiornato alle ore 15:44, clicca qui per aggiornare la pagina

Sotto la lente d'ingrandimento del Ministero della Salute soprattutto la soglia dell'incidenza nelle zone di vacanza. Rischiano di cambiare colore e passare in zona gialla Sicilia (improbabile dal 16 agosto), Sardegna e Calabria, mentre in Liguria il declassamento da bianco a giallo appare meno probabile per il momento.