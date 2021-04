Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 11 aprile: i nuovi casi covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi domenica 11 aprile 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri: notizie in diretta dalle regioni. Timidi segnali confortanti dai numeri sui ricoverati sia in regime ordinario che in terapia intensiva, ma il numero dei decessi stenta ad abbassarsi

Coronavirus, ecco gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi domenica 11 aprile 2021. Arrivano timidi segnali confortanti dai numeri sui ricoverati sia in regime ordinario che in terapia intensiva, il numero dei decessi invece stenta ad abbassarsi. I contagi oscillano da un giorno all'altro, anche a seconda del numero di tamponi effettuati, ma in generale sembra esserci una tendenza al ribasso rispetto all'ultimo picco di 26.824 casi toccato il 12 marzo scorso. L'emergenza, tuttavia, non è affatto finita.

L'ultimo bollettino coronavirus di ieri sabato 10 aprile registrava 17.567 nuovi casi a fronte di 320.892 tamponi effettuati (tra molecolari e antigenici) e 344 morti. Il tasso di positività sabato è stato del 5,5%, in rialzo rispetto al 5,2% di venerdì.

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 11 aprile 2021

Attualmente positivi: (dato di ieri: 533.085)

Deceduti: 113.923 (ieri +344)

Dimessi/Guariti: 3.107.069 (ieri +20.483)

Ricoverati: 31.242 (ieri -507)

di cui in terapia intensiva: 3.588 (ieri -15)

Tamponi: 52.801.766 (ieri +320.892)

Totale casi: 3.754.077 (ieri +17.567, +0,47%)

I nuovi contagi covid regione per regione

Lunedì 12 aprile entrerà in vigore la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che ridisegna la mappa a colori dell'Italia (qui trovate tutti i dettagli), mentre il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza covid, ha firmato una nuova ordinanza che fissa e ribadisce i criteri di priorità per accedere ai vaccini (ecco chi deve farlo prima). Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle singole regioni.

Flette la curva dei contagi covid in Veneto, che registra 871 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e 28 decessi. Gli attuali positivi scendono a 31.807 (-728). Un calo deciso si evidenzia negli ospedali: nei normali reparti medici sono ricoverati 1.795 malati covid (-79), nelle terapie intensive sono 303 i posti letto occupati. (-7).

In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 205 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. Sono 40 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 2.377.

Sono 406 i positivi al coronavirus rilevati nelle Marche nell'ultima giornata sulle 2.416 nuove diagnosi eseguite (rapporto positivi/testati 16.8%). Nel percorso screening antigenico effettuati 561 test e riscontrati 28 positivi (da sottoporre a tampone molecolare). In questo caso il rapporto positivi/testati è al 5%. Testati 4.438 tamponi: 2.416 nel percorso nuove diagnosi (561 test antigenici) e 2.022 nel percorso guariti.