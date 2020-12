Coronavirus, il bollettino di oggi 11 dicembre 2020: i nuovi casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi venerdì 11 dicembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 11 dicembre 2020 sarà pubblicata su questa pagina intorno alle 17:00.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri giovedì 10 dicembre riportava la discesa degli attualmente positivi a 696.527 unità a fronte di 16.999 nuovi casi di Covid-19. Purtroppo si segnalano ben 887 decessi registrati nelle ultime 24 ore. Sul fronte degli ospedali 251 nuovi pazienti nei reparti di terapia intensiva. Una nota positiva: dei 1.787.147 casi di coronavirus registrati in Italia dall'inizio della pandemia 1.027.994 persone hanno superato l'infezione, 30.099 nelle ultime 24 ore. La Lombardia risulta la regione con più ricoveri in ospedala ma non più quella con il maggior numero di nuovi contagi: oggi sono stati registra oltre 4mila nuovi casi in Veneto..

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 11 dicembre 2020​​

Nuovi casi: -- (ieri 16.999)

Casi testati: -- (ieri 71.113)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 171.586 )

Attualmente positivi: -- (ieri 696.527 )

Ricoverati: -- (ieri 29.088, -565)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (3.291, -29. 251 nuovi)

Totale casi positivi: -- (ieri 1.787.147 )

Deceduti: -- (ieri 62.626 )

Totale Dimessi/Guariti: -- (ieri 1.027.994)

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Le zone rosse :

Abruzzo: --. Ieri 6 i nuovi accessi in Terapia Intensiva.

Le zone arancioni

Valle d'Aosta : -- . Ieri nessun nuovo accesso in Terapia Intensiva.

: -- . Ieri nessun nuovo accesso in Terapia Intensiva. Piemonte : --. Ieri 14 i nuovi accessi in Terapia Intensiva. Da domenica la regione dovrebber tornare in zona gialla

: --. Ieri 14 i nuovi accessi in Terapia Intensiva. Da domenica la regione dovrebber tornare in zona gialla Lombardia: --. Ieri 62 i nuovi accessi in Terapia Intensiva. Da domenica la regione torna ufficialmente in zona gialla

--. Ieri 62 i nuovi accessi in Terapia Intensiva. Da domenica la regione torna ufficialmente in zona gialla Alto Adige : --

: -- Campania : --

: -- Toscana : --. Ieri 11 i nuovi accessi in Terapia Intensiva. Da domenica la regione dovrebber tornare in zona gialla

: --. Ieri 11 i nuovi accessi in Terapia Intensiva. Da domenica la regione dovrebber tornare in zona gialla Basilicata : --. Ieri 2 nuovi accessi in Terapia Intensiva.

: --. Ieri 2 nuovi accessi in Terapia Intensiva. Calabria: --. Ieri un nuovo accesso in Terapia Intensiva.

Di seguito le altre regioni.

Restano zone gialle :

Liguria : --. Ieri 3 nuovi accessi in Terapia Intensiva.

: --. Ieri 3 nuovi accessi in Terapia Intensiva. Trentino : --. Ieri 2 nuovi accessi in Terapia Intensiva.

: --. Ieri 2 nuovi accessi in Terapia Intensiva. Veneto : --. Ieri 42 nuovi accessi in Terapia Intensiva.

: --. Ieri 42 nuovi accessi in Terapia Intensiva. Friuli Venezia Giulia : --. Ieri 5 nuovi accessi in Terapia Intensiva.

: --. Ieri 5 nuovi accessi in Terapia Intensiva. Emilia Romagna : --. Ieri 17 nuovi accessi in Terapia Intensiva

: --. Ieri 17 nuovi accessi in Terapia Intensiva Marche : 483 nuovi casi su 3809 tamponi. Ieri 5 nuovi accessi in Terapia Intensiva.

: 483 nuovi casi su 3809 tamponi. Ieri 5 nuovi accessi in Terapia Intensiva. Umbria : --. Ieri 5 nuovi accessi in Terapia Intensiva.

: --. Ieri 5 nuovi accessi in Terapia Intensiva. Lazio : --. Ieri 19 nuovi accessi in Terapia Intensiva.

: --. Ieri 19 nuovi accessi in Terapia Intensiva. Molise : 73 nuovi casi su 994 testati (1122 tamponi). 5 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1, ricoveri -3. Ieri un nuovo accesso in terapia intensiva.

: 73 nuovi casi su 994 testati (1122 tamponi). 5 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1, ricoveri -3. Ieri un nuovo accesso in terapia intensiva. Puglia : --. Ieri 29 nuovi accessi in Terapia Intensiva. 20 comuni tra cui Foggia in area arancione

: --. Ieri 29 nuovi accessi in Terapia Intensiva. 20 comuni tra cui Foggia in area arancione Sicilia : --. Ieri 21 nuovi accessi in Terapia Intensiva.

: --. Ieri 21 nuovi accessi in Terapia Intensiva. Sardegna:--. Ieri 6 nuovi accessi in Terapia Intensiva.

Coronavirus, le ultime notizie

Oggi la Cabina di regia si riunirà alle 16:00 per decidere il cambio colore delle regioni. La nuova ordinanza del ministro Speranza è prevista in serata.