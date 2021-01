Coronavirus, il bollettino di oggi 11 gennaio. Conte: "Sta arrivando una impennata". I nuovi casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di lunedì 11 gennaio 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi lunedì 11 gennaio 2021 sarà pubblicato su questa pagina poco dopo le 17:00. Intanto vediamo le ultime notizie in arrivo dalle regioni e il numero dei vaccinati. Intanto le sensazioni sono tutt'altro che serene: "Sta arrivando una impennata del contagio di coronavirus" ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intercettato dal Tg3 in una conversazione con una commerciante nel corso di una "pausa caffè" nei pressi di palazzo Chigi. "Gran Bretagna, Germania, Irlanda, adesso sta arrivando anche da noi. Non sarà facile, dobbiamo ancora fare sacrifici", ha aggiunto il capo del Governo.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri 10 gennaio registrava 18.627 su quasi 140mila tamponi. Ieri erano tornati a crescere anche i ricoverati con sintomi (+167) e il saldo tra ingressi e uscite nei reparti di terapia intensiva. Qui di seguito gli aggiornamenti in diretta dalle regioni.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 11 gennaio 2021

Nuovi casi: -- (ieri 18.627)

Casi testati: -- (ieri 63.105, di cui 29.52% positivi)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 139.758, di cui 13.33% positivi)

Attualmente positivi: -- (ieri 579.932)

Ricoverati: -- (ieri 23.427, +167)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 2.615 +22, 181 nuovi))

Totale casi positivi: --

Deceduti: -- (ieri 78.755, +361)

Totale Dimessi/Guariti: -- (ieri +11.174)

Vaccinati: 643.219* (ieri erano 598.798)

*si tratta del 70% delle 918.450 dosi consegnate da Pfizer al 7 gennaio.



Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Le zone in area arancione*:

Lombardia : --

: -- Veneto : 1715 nuovi casi su 11.001 tamponi (15%). 38 i decessi. Saldo ospedalizzati: t.i +3, ricoveri -3

: 1715 nuovi casi su 11.001 tamponi (15%). 38 i decessi. Saldo ospedalizzati: t.i +3, ricoveri -3 Emilia Romagna : --

: -- Calabria : --

: -- Sicilia: --

*L'ordinanza sarà valida fino al 15 gennaio, data in cui scadrà il DPCM. Con il nuovo DPCM verranno valutate eventuali proroghe. Gli spostamenti sono permessi dalle 5 alle 22 ma con autocertificazione; sarà vietato uscire dal proprio comune. I bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno, aperti invece i negozi, i parrucchieri e i centri estetici.

Restano zone gialle*

Valle d'Aosta : --

: -- Piemonte : --

: -- Liguria : --

: -- Alto Adige : 125 nuovi casi su 756 tamponi (16.53%). Un decesso. Saldo ospedalizzati: ti stabili, ricoveri +12

: 125 nuovi casi su 756 tamponi (16.53%). Un decesso. Saldo ospedalizzati: ti stabili, ricoveri +12 Trentino : --

: -- Friuli Venezia Giulia : --

: -- Toscana : 379 nuovi casi su 5.650 tamponi (6.71%). 29 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +4, ricoveri +20

: 379 nuovi casi su 5.650 tamponi (6.71%). 29 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +4, ricoveri +20 Marche : 333 nuovi casi su 1482 tamponi (22.47%).

: 333 nuovi casi su 1482 tamponi (22.47%). Umbria : --

: -- Lazio : --

: -- Abruzzo : --

: -- Molise : 25 nuovi casi su 344 tamponi (7.27%). Un decesso. Saldo ospedalizzati: ti stabili, ricoveri +2

: 25 nuovi casi su 344 tamponi (7.27%). Un decesso. Saldo ospedalizzati: ti stabili, ricoveri +2 Puglia : 622 nuovi casi su 3577 tamponi (17.39%). 26 i decessi. Saldo ospedalizzati (ti+ricoveri ) +17

: 622 nuovi casi su 3577 tamponi (17.39%). 26 i decessi. Saldo ospedalizzati (ti+ricoveri ) +17 Campania : --

: -- Basilicata : 79 nuovi casi su 611 tamponi (12.93%). 3 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2, ricoveri +11

: 79 nuovi casi su 611 tamponi (12.93%). 3 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2, ricoveri +11 Sardegna: --

*Fino al 15 gennaio la zona gialla è rinforzata: pertanto restano sospesi gli spostamenti tra le regioni anche dello stesso colore.

Coronavirus, le ultime notizie

Da oggi 30mila saturimetri verranno distribuiti gratis nelle farmacie ai nuclei familiari al cui interno vi sia un membro affetto da patologie respiratorie: l'iniziativa, in collaborazione con Federfarma, coinvolgerà 1200 farmacie. Intanto il Governo pensa di prorogare lo stato d'emergenza fino al 30 aprile 2021 mentre prepara entro il 15 gennaio un decreto legge e un nuovo Dpcm per le zone rosse nelle regioni e punta sul divieto di asporto nei bar per impedire gli assembramenti.

Dietro la nuova stretta in arrivo c'è l'idea che ad aprile la fase più dura potrebbe essere già passata. E si potrebbe programmare un ritorno allo status quo. Ma solo se si verificano alcune circostanze come spiegato qui nel dettaglio.