Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 11 luglio 2021: 1.391 contagi e solo 7 decessi. I casi Covid regione per regione

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi domenica 11 luglio 2021 fa segnare 1.391 nuovi casi e solo 7 decessi su 143.332 tamponi. Ieri i contagi erano stati 1.400 e i morti 12 ma i test effettuati più di 200mila. Positiva la situazione negli ospedali. I ricoverati con sintomi sono 1.134, 13 in meno rispetto a ieri. Stabili invece i pazienti in terapia intensiva, 161. Ma va anche segnalato il fatto che il numero dei contagi è ormai in crescita da diversi giorni, un segnale di allarme che preoccupa i vertici del ministero della Salute. Basta guarda ai dati diagnosticati tra lunedì e domenica.

questa settimana: 7.972

scorsa settimana: 5.260

due settimane fa: 5.581

Coronavirus: il bollettino di oggi domenica 11 luglio

In basso i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica all'11/07/2021 e la tabella (anche in Pdf) della Protezione Civile.

Nuovi casi: 1.391

Totale casi: 4.271.276

Tamponi (antigenici e molecolari): 143.332

Attualmente positivi: 41.081, +66

Ricoverati con sintomi: 1.134, -13

Ricoverati in Terapia Intensiva: 161. Stabili

Ingressi in terapia intensiva: 6

Deceduti dopo Covid test positivo: 7

Totale deceduti: 127.775

Totale Dimessi/Guariti: 4.102.420, +1.318

Regioni - totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 843.555 ( 8.076) ( 250 )

8.076) 250 Veneto: 426.413 ( 5.008) ( 125 )

5.008) 125 Campania: 425.917 ( 6.881) ( 169 )

6.881) 169 Emilia-Romagna: 387.597 ( 2.227) ( 93 )

2.227) 93 Piemonte: 363.290 ( 743) ( 47 )

743) 47 Lazio: 347.101 ( 2.231) ( 164 )

2.231) 164 Puglia: 253.797 ( 2.127) ( 34 )

2.127) 34 Toscana: 244.948 ( 1.501) ( 87 )

1.501) 87 Sicilia: 233.290 ( 3.650) ( 183 )

3.650) 183 Friuli Venezia Giulia: 107.096 ( 213) ( 6 )

213) 6 Marche: 104.017 ( 1.334) ( 39 )

1.334) 39 Liguria: 103.596 ( 176) ( 26 )

176) 26 Abruzzo: 75.162 ( 954) ( 25 )

954) 25 P.A. Bolzano: 73.392 ( 116) ( 11 )

116) 11 Calabria: 69.329 ( 2.074) ( 54 )

2.074) 54 Sardegna: 57.529 ( 2.442) ( 52 )

2.442) 52 Umbria: 56.939 ( 629) ( 6 )

629) 6 P.A. Trento: 45.816 ( 52) ( 6 )

52) 6 Basilicata: 27.041 ( 564) ( 5 )

564) 5 Molise: 13.749 ( 61) ( 7 )

61) 7 Valle d'Aosta: 11.702 (22) (2)

Bollettino coronavirus, i contagi nelle regioni

Sono 250 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 in Lombardia. Secondo i dati del Ministero della Salute, i tamponi eseguiti sono stati 26.712. Una persona è morta, portando il totale dall'inizio della pandemia a 33.799 deceduti. I ricoverati con sintomi negli ospedali della regione sono 124, tre in più di ieri, mentre nei reparti di terapia intensiva sono ricoverate 37 persone.

In Veneto sono stati accertati 125 nuovi contagi e un decesso. Il dato negativo è che aumentano i pazienti in terapia intensiva, in totale 16, due più di ieri.

In Emilia Romagna sono stati accertati 93 casi, di cui 12 a Bologna e nessun decesso, su un totale di 11.994 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,8%.

In Toscana sono 87 i nuovi casi Covid (85 confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico), che portano a 244.948 il totale dall'inizio da pandemia da coronavirus. Gli attualmente positivi sono oggi 1.501, -1,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 81 (4 in meno rispetto a ieri), di cui 15 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 66 anni.

Sei positivi, dieci guariti e nessun nuovo decesso. Sono i numeri del bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 9.45 dell'11 luglio, sono 629 (-4 rispetto al 10 luglio) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria. Nelle ultime 24 ore eseguiti 1.174 tamponi e 2.463 test antigenici in tutta la regione.

Sono ancora in calo oggi in Puglia i nuovi casi di Covid19 a fronte di una diminuzione di test rispetto a ieri. Oggi, su 4.011 tamponi per l'infezione da coronavirus, sono stati rilevati 34 casi positivi: 7 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia Bat, 9 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 41 su 6.174 test. Non sono stati registrati decessi.

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 54 i nuovi contagi registrati (su 1.282 tamponi effettuati), +55 guariti e zero morti (per un totale di 1.234 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -1 attualmente positivi, stabili quelli in isolamento, -1 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 3). L'Asp di Reggio comunica 1 migrante positivo. Dei 33 positivi dell'Asp di Reggio Calabria, 19 positivi si riferiscono al bollettino del 10 luglio.

Altri 183 casi di Coronavirus sono stati accertati in Sicilia nelle ultime 24 ore. I nuovi contagi sono stati individuati a fronte di 7.322 tamponi validati col tasso di positività che sale al 2,4% (ieri i nuovi casi erano 192 ma su oltre diecimila tamponi con positività dell'1,8%). E' questa l'evoluzione della pandemia, come riportato dal ministero della Salute nel bollettino quotidiano. Si registrano anche due nuove vittime, col totale da inizio pandemia che sale a 5.992, e 78 guariti (223.648 totali).