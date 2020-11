Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 11 novembre 2020: i casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi mercoledì 11 novembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 11 novembre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 che ha portato il numero dei pazienti Covid oltre quota 590mila attualmente positivi.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri martedì 10 novembre si registravano 35.098 contagi e, purtroppo 580 morti. Quanto alla pressione sugli ospedali 2.971 persone si trovavano in terapia intensiva (+122) e 28.633 persone ricoverate in reparto (+997). Record di casi in Lombardia che ieri ha sfondato quota 10mila nuovi casi in 24 ore.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 11 novembre 2020​​

Nuovi casi: -- (ieri 35.098)

Casi testati: -- (ieri 129.814)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 217.758)

Attualmente positivi: -- (ieri 590.110)

Ricoverati: -- (ieri 28.633, +997)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 2.971, +122)

Totale casi positivi: -- (ieri 995.463​)

Deceduti: -- (ieri 42.330, con un aumento di 580​ morti in 24 ore)

Totale Dimessi/Guariti: -- (ieri 363.023)

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Le zone rosse :

Valle d'Aosta : 17 i pazienti in terapia intensiva all'ospedale Parini di Aosta: "Si sta ripetendo quello che è avvenuto a marzo, con una crescita dei casi gravi".

: 17 i pazienti in terapia intensiva all'ospedale Parini di Aosta: "Si sta ripetendo quello che è avvenuto a marzo, con una crescita dei casi gravi". Piemonte :

: Lombardia :

: Alto Adige : sono 9 i decessi per Covid nelle ultime 24 ore. I laboratori dell'Azienda sanitaria hanno effettuato 2.658 tamponi e registrati 386 nuovi casi positivi, ovvero in lieve calo rispetto ai giorni scorsi. Le persone guarite sono complessivamente 5.225 (+155), mentre quelle in quarantena 8.109.

: sono 9 i decessi per Covid nelle ultime 24 ore. I laboratori dell'Azienda sanitaria hanno effettuato 2.658 tamponi e registrati 386 nuovi casi positivi, ovvero in lieve calo rispetto ai giorni scorsi. Le persone guarite sono complessivamente 5.225 (+155), mentre quelle in quarantena 8.109. Calabria:

Le zone arancioni :

Liguria :

: Toscana : sono 2.507 i nuovi casi su 9.150 test, 53 i decessi. Si tratta di 29 uomini e 24 donne con un'età media di 81,8 anni, 16 a Firenze, 1 a Prato, 4 a Pistoia, 2 a Massa Carrara, 6 a Lucca, 6 a Pisa, 2 a Livorno, 5 a Arezzo, 8 a Siena, 3 a Grosseto. Gli attualmente positivi sono oggi 47.900, i ricoverati sono 1.874 (50 in più rispetto a ieri), di cui 246 in terapia intensiva (4 in più).

: sono 2.507 i nuovi casi su 9.150 test, 53 i decessi. Si tratta di 29 uomini e 24 donne con un'età media di 81,8 anni, 16 a Firenze, 1 a Prato, 4 a Pistoia, 2 a Massa Carrara, 6 a Lucca, 6 a Pisa, 2 a Livorno, 5 a Arezzo, 8 a Siena, 3 a Grosseto. Gli attualmente positivi sono oggi 47.900, i ricoverati sono 1.874 (50 in più rispetto a ieri), di cui 246 in terapia intensiva (4 in più). Umbria :

: Abruzzo :

: Basilicata : sono 189 i contagiati da coronavirus registrati ultime 24 ore a fronte di 1456 tamponi processati. Quattro in totale le persone guarite e tre quelle decedute. Stabile il numero di ricoverati negli ospedali, pari a 152, di cui diciannove nei reparti di terapia intensiva di Potenza e Matera.

: sono 189 i contagiati da coronavirus registrati ultime 24 ore a fronte di 1456 tamponi processati. Quattro in totale le persone guarite e tre quelle decedute. Stabile il numero di ricoverati negli ospedali, pari a 152, di cui diciannove nei reparti di terapia intensiva di Potenza e Matera. Puglia :

: Sicilia:

Qui di seguito le altre regioni.

Benché ancora zone gialle , Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto - alla luce degli ultimi dati - sarebbero in uno scenario di tipo 4 e dall'Istituto Superiore di Sanità è arrivata l'indicazione di anticipare le misure restrittive.

Friuli Venezia Giulia :

: Veneto : pesante il bilancio delle vittime: sono 46 i morti in più rispetto a ieri. Tornano a salire, anche i nuovi positivi, 3.082 nelle ultime 24 ore, per un dato complessivo di 87.337. Un balzo in linea con gli aumenti giornalieri record, oltre 3.000, registrati nei giorni scorsi. I pazienti ricoverati sono 1.667 cui si aggiungono i 208 in terapia intensva. "Una punta che corrisponde a quello del 30 di marzo" spiega il governatore Zaia.

: pesante il bilancio delle vittime: sono 46 i morti in più rispetto a ieri. Tornano a salire, anche i nuovi positivi, 3.082 nelle ultime 24 ore, per un dato complessivo di 87.337. Un balzo in linea con gli aumenti giornalieri record, oltre 3.000, registrati nei giorni scorsi. I pazienti ricoverati sono 1.667 cui si aggiungono i 208 in terapia intensva. "Una punta che corrisponde a quello del 30 di marzo" spiega il governatore Zaia. Emilia Romagna :

: Campania:

Le zone gialle :

Trentino :

: Marche : record di contagi registrati in un solo giorno (702) su 2.067 test nel percorso nuove diagnosi. 154 casi nella provincia di Macerata, 177 ad Ancona, 86 a Pesaro Urbino, 82 a Fermo, 182 ad Ascoli Piceno. 133 i soggetti sintomatici, 179 contatti in setting domestico, 203 contatti stretti di casi positivi, 11 contatti in setting lavorativo, 28 contatti in ambienti di vita/socialità, sei contatti in setting assistenziale, nove contatti in setting scolastico/formativo e otto screening percorso sanitario.

: record di contagi registrati in un solo giorno (702) su 2.067 test nel percorso nuove diagnosi. 154 casi nella provincia di Macerata, 177 ad Ancona, 86 a Pesaro Urbino, 82 a Fermo, 182 ad Ascoli Piceno. 133 i soggetti sintomatici, 179 contatti in setting domestico, 203 contatti stretti di casi positivi, 11 contatti in setting lavorativo, 28 contatti in ambienti di vita/socialità, sei contatti in setting assistenziale, nove contatti in setting scolastico/formativo e otto screening percorso sanitario. Lazio :

: Molise : sono 66 i nuovi casi su 750 test. Si registra anche un morto e 6 guariti. Sale la pressione sugli ospedali (T.i. +1 Ricoveri +4).

: sono 66 i nuovi casi su 750 test. Si registra anche un morto e 6 guariti. Sale la pressione sugli ospedali (T.i. +1 Ricoveri +4). Sardegna:

Ecco infine le ultime notizie sulla pandemia raccolte nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, le ultime notizie

Mentre oggi l'Italia traguarda il numero di un milione di persone che sono state contagiate dal coronavirus, nel Mondo si registrano quasi 50 milioni di casi e più di 1,2 milioni di morti dall'inizio della pandemia.

Tra il 19 ottobre e l'1 novembre le nuove diagnosi di Covid-19 sono state fatte nel 35% dei casi su pazienti con sintomi, nel 27% per screening e nel 20% per contact tracing. Lo evidenzia l'Istituto superiore di sanità, postando l'ultimo rapporto sull'andamento dell'epidemia di Covid in Italia. Epidemia "in rapido peggioramento sull'intero territorio nazionale", ribadisce l'Iss.

Leggi il report esteso https://t.co/SGRHZp6h7B pic.twitter.com/WTWlP78hSY — Istituto Superiore di Sanità (@istsupsan) November 11, 2020

Attualmente l'Italia è fra i cinque Paesi al mondo con il maggior numero di casi di Covid-19 nella scorsa settimana. Un 'record' condiviso con Stati Uniti, Francia, India e Regno Unito. Come si legge nell'ultimo aggiornamento epidemiologico settimanale dell'Organizzazione mondiale della sanità anche i decessi sono aumentati "marcatamente" negli ultimi 7 giorni in Europa, con Francia, Spagna e Italia che riportano il conto più alto, mentre Cecoslovacchia, Belgio e Slovenia hanno il tasso di mortalità procapite più alto.

Parimenti nel mondo sono stati diagnosticati 3,6 milioni di nuovi casi di Covid-19 nel mondo in una settimana, l'8% in più della settimana precedente. Un aumento ancor più marcato lo segnano i decessi, oltre 54mila, +21%. Oltre la metà (54%) dei nuovi contagi, quasi 2 milioni, e dei morti si concentra in Europa.

L'indice Rt regione per regione

L'indice Rt nei dati Iss: il peggiore è il dato della Lombardia > 2

Intanto il viceministro Sileri ha bollato come falsa l'ipotesi di estendere il lockdown all'intero territorio nazionale. "Venerdì, ricevuti in maniera completa tutti i dati, decideremo, attraverso la Cabina di regia, se vi sono altre regioni che meritano ulteriori chiusure".