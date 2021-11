Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 11 novembre 2021: contagi, vittime e ricoveri nelle regioni

Il nuovo bollettino coronavirus del ministero della Salute di oggi giovedì 11 novembre 2021 sarà pubblicato intorno alle ore 17. Ieri sono stati registrati 7.891 nuovi contagi e 60 morti. Per la terza settimana consecutiva si conferma l'incremento dei nuovi casi settimanali, con una tendenza a raddoppiare in meno di un mese. Numeri in lieve aumento anche negli ospedali, ma nulla di paragonabile a quanto sta accadendo ad esempio in Germania, che ha superato la soglia dei 50mila contagi registrati in un giorno. Tre regioni e la provincia autonoma di Bolzano sono a rischio zona gialla a fine novembre. Ma veniamo ai dati del bollettino di oggi.

Coronavirus, il bollettino di giovedì 11 novembre 2021

Attualmente positivi: 102.859, dato di ieri

Deceduti: 132.551 (+60 ieri)

Dimessi/guariti: 4.591.328 (+5.319 ieri)

Ricoverati in totale: 3.447 (+11 ieri)

di cui in terapia intensiva: 423 (+2 ieri)

Tamponi: 108.721.546 (+487.618 ieri)

Totale casi: 4.826.738 (+7.891, +0,16% ieri)

+++ Articolo in aggiornamento +++

La mappa dei contagi covid regione per regione