Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 11 ottobre: la mappa dei nuovi focolai

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi domenica 11 ottobre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 che hanno portato il numero dei pazienti Covid oltre quota 74mila sui livelli di metà maggio, ma allora l'onda era in diminuzione. L'indice di contagio Rt supera il valore soglia di 1 in tredici Regioni e due province autonome. La Campania ha il valore maggiore, con 1.24, seguita da Sicilia con 1.22 e da Trento a 1.18. Migliori il Molise con 0.61, Emilia Romagna a 0.84 e Marche con 0.91.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri sabato 10 ottobre registrava 5.724 nuovi casi. Da pre-allarme il dato delle ospedalizzazioni +250 e delle terapie intensive +3. Fortissima crescita oggi dei contagi in Lombardia con oltre 1100 nuovi casi.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati dell'ultimo bollettino. In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 11 ottobre 2020​​

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

In Campania preoccupa il focolaio di Monte di Procida (Napoli) esploso dopo una festa di matrimonio con 200 invitati di cui 13 sono risultati positivi. Dopo l'evento e le prime avvisaglie di sintomi tra i concittadini, il sindaco ha chiuso scuole, parchi pubblici e privati, sale giochi e di scommesse e circoli per anziani, vietando, inoltre, attività sportive sia agonistiche che amatoriali.

In Veneto 438 nuovi casi e due vittime. Le persone attualmente positive nella regione sono 6.088, quelle in isolamento domiciliare sono però in calo, 11.411 (-214), delle quali 3.413 positive. Salgono invece i ricoverati nei normali reparti ospedalieri, 331 (+6), e anche quelli in terapia intensiva, 32 (+3).

Qui di seguito le altre regioni.

Sono 108 i nuovi positivi nelle Marche su 1.438 tamponi. Nella provincia di Ascoli Piceno ci sono 33 casi, 31 nella provincia di Ancona, 28 nella provincia di Macerata, 7 nella provincia di Pesaro Urbino, 5 in provincia di Fermo e 4 da fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (26 casi rilevati), contatti in setting domestico (41 casi), contatti stretti di casi positivi (12 casi), 1 caso riscontrato dallo screening nel percorso sanitario, contatti in setting lavorativo (4 casi), contatti in ambiente di vita/divertimento (11 casi), contatti in setting assistenziale (3 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (5 casi). Di 5 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

Si mantiene costante e su livelli elevati l'incremento dei nuovi casi in Umbria, 135 nell'ultimo giorno e 3.324 totali. Dato che emerge da un numero record di tamponi, 2.779 . Passano da 64 a 67 i ricoverati in ospedale, da otto a nove, quelli in terapia intensiva.

Ecco infine le ultime notizie sulla pandemia raccolte nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, le ultime notizie