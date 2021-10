Coronavirus, il bollettino di oggi 11 ottobre 2021: i casi covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi lunedì 11 ottobre 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Il nuovo bollettino coronavirus del ministero della Salute di oggi lunedì 11 ottobre 2021 è atteso intorno alle ore 17. Nel bollettino di ieri sono stati registrati 2.278 contagi e 27 morti, con un tasso di positività dello 0,8% e ricoveri in area medica e terapia intensiva in calo.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 11 ottobre 2021

Nuovi casi: ieri 2.278

Tamponi (diagnostici e di controllo): ieri 270.044

Attualmente positivi: ieri 84.808

Ricoverati: ieri 2.651

Ricoverati in terapia intensiva: ieri 364 di cui 13 nuovi ingressi

Deceduti dopo un tampone positivo: dato di ieri 131.301

I nuovi casi covid nelle regioni

In Alto Adige vicini alla soglia dei 2.000 morti per Covid-19. L'Azienda sanitaria ha infatti comunicato un altro decesso che porta il numero totale dei decessi a 1197. Sono appena sei i nuovi casi, ma - come avviene sempre di lunedì - con pochissimi test: 202 pcr e 1003 antigenici. Restano stabili i ricoveri ospedalieri: 25 nei normali reparti e sei in terapia intensiva. Sono stati dichiarati guariti 15 altoatesini, mentre 1640 sono in quarantena.

In Veneto 156 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Flessione che ha effetti anche sul totale dei positivi (sotto quota 9.500) e sul totale dei ricoverati (sei in meno nelle aree mediche rispetto a ieri, invariate le terapie intensive). Due i decessi registrati.

Altri 162 casi positivi (età media 42 anni) e altri 6 morti in Toscana nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono oggi 5.740 (-1,7% su ieri, confermando la tendenza in graduale discesa giornaliera in corso da tempo). Tra loro i ricoverati sono 245 (+4 persone il saldo su ieri, +1,7%) di cui 25 in terapia intensiva (saldo invariato).

Sono stati sei i nuovi positivi emersi nell'ultimo giorno in Umbria, dove scende da 46 a 45 il numero dei ricoverati complessivi negli ospedali, mentre restano fermi a cinque i posti letto occupati nelle terapie intensive. Nessun decesso, 29 guariti. Gli attualmente positivi sono ora 649, 23 in meno del giorno precedente. Sono stati analizzati 551 tamponi e 1.245 test antigenici, con un tasso di positività pari allo 0,3%.

Oggi in Puglia sono stati registrati 7.566 test, con 76 casi positivi. Nessun decesso. Attualmente sono 2.402 le persone positive, 134 sono ricoverate in area non critica e 21 in terapia intensiva.

Di seguito, il dettaglio dei nuovi casi positivi regione per regione riferito a ieri:

Lombardia: +278

Veneto: +224

Campania: +245

Emilia-Romagna: +239

Lazio: +221

Piemonte: +114

Sicilia: +250

Toscana: +208

Puglia: +62

Friuli-Venezia Giulia: +37

Marche: +79

Liguria: +70

Abruzzo: +19

Calabria: +89

P.A. Bolzano: +36

Sardegna: +13

Umbria: +12

P.A. Trento: +35

Basilicata: +18

Molise: +6

Valle d'Aosta: +1

Da oggi 11 ottobre entrano in vigore le regole meno stringenti decise dal Consiglio dei ministri che riguardano la capienza nei palazzetti e nei luoghi della cultura: secondo quanto disposto dal provvedimento, oltre alle discoteche con capienza massima al 50% al chiuso e al 75% all'aperto, da oggi sarà possibile tornare ai livelli pre-pandemia, quindi con presenza al 100% per cinema e treatri. Mentre le percentuali stabilite per lo sport sono del 60% al chiuso e del 75% all'aperto (fino ad ora negli stadi l'asticella era fissata al 50%). Inoltre è stata eliminata la regola della distanza di sicurezza di un metro tra i visitatori nei musei. Superato l'obiettivo del governo di vaccinare l'80% della popolazione (qui il report). "Siamo all'85% che ha ricevuto almeno una dose e l'80% (43.275.562 persone, ndr) che ha ricevuto due dosi", ha detto il presidente del Consiglio superiore di Sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli.