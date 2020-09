Coronavirus, il bollettino di venerdì 11 settembre 2020: la mappa dei focolai

Coronavirus, alle 17:00 il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 11 settembre 2020 potrà confermare il trend del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 dopo il balzo registrato negli ultimi giorni. Nelle ultime 24 ore le diagnosi di nuove positività alla Covid-19 sono balzate a 1.597 nuovi casi mentre purtroppo vengono registrati anche 10 decessi. Nelle ultime settimane la curva dei nuovi casi è tornata a salire, con il numero di contagi giornalieri che è rimasto altalenante, ma sempre sopra quota mille

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri registrava anche uno sconfortante aumento dei posti occupati in terapia intensiva: ieri erano infatti 164 le persone ricoverate in condizioni critiche, 14 in più di del giorno precedente. /2 invece i nuovi pazienti covid che hanno fatto accesso in ospedale portando il totale dei ricoverati a 2.000.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati. In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 11 settembre 2020​

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

In Veneto sono 173 i nuovi contagi che portano il totale a 24.529 dall'inizio della pandemia. Tre le nuove vittime. I soggetti attualmente contagiati sono 2.964, 38 in più nelle 24 ore; in isolamento ci sono 7.908 soggetti, dei quali 2.029 risultano positivi. La situazione negli ospedali vede 143 ricoverati in area non critica, dato invariato su ieri, con 91 positivi (+18); nelle terapie intensive 17 ricoverati (-1) di cui 11 (-1) positivi.

In Friuli Venezia Giulia un piccolo alunno della scuola materna parrocchiale di Bertiolo (Udine) è risultato positivi. Si attende l'esito dei tamponi sui 20 bimbi che frequentano una delle sezioni dell'isituto. scuola materna parrocchiale del paese dopo che un piccolo alunno è risultato positivo al Coronavirus. Le altre sezioni non sembrerebbero interessate da un eventuale contagio perché la scuola avrebbe previsto una "organizzazione in bolle" evitando la possibilità di contatti tra bambini e insegnanti di diverse sezioni.

In Trentino sono 29 nuovi casi positivi di cui solo sei sintomatici. Nove casi appartengono al settore agroalimentare e tre al settore carni, dove proseguono gli accertamenti epidemiologici, in particolare sui contatti extralavorativi delle persone risultate positive. In particolare 180 persone positive sono relative al focolaio di "Furlani carni", di cui 107 lavoratori e 73 nei contatti extralavorativi.

In Toscana sono 147 i nuovi casi di positività al coronavirus (56 identificati in corso di tracciamento e 91 da attivita' di screening). L'età media dei 147 casi odierni è di 44 anni circa e il 60% è asintomatico. Delle 147 positività odierne, 13 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. Si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 82 anni, a Pisa. Complessivamente, 2.223 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (96 in più rispetto a ieri). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 89 (2 in più rispetto a ieri), 17 in terapia intensiva (4 in più rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite sono 9.425 (48 in più rispetto a ieri)

Nelle Marche sono stati accertati 41 nuovi casi di 'Covid-19' nelle ultime 24 ore su 702 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi: si tratta del secondo numero più alto di casi da maggio, dopo i 61 comunicati il 27 agosto scorso. I nuovi positivi sono stati individuati 11 in provincia di Fermo, 9 in provincia di Ascoli Piceno, 8 in provincia di Pesaro-Urbino, 7 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Ancona e 5 fuori regione. Questi casi comprendono 6 rientri dall'estero (Albania, Ucraina, Romania, Spagna), 4 contatti domestici, 15 in un focolaio nella residenza sanitaria di Porto Sant'Elpidio, 10 casi in fase di verifica, 3 contatti stretti (tutti asintomatici) di casi positivi e 3 casi rilevati dallo screening percorso sanitario. Il totale dei casi finora accertati nelle Marche dall'inizio della pandemia sale a 7.486. Sempre ieri, sono stati effettuati anche 806 tamponi nel percorso guariti.

Nel Lazio e in particolare a Roma sono 80 i pazienti positivi ricoverati presso l'Istituto Spallanzani, 7 pazienti necessitano di terapia intensiva. A Rieti positiva una 31enne di rientro da Malta, cluster già noto e isolato, un 24enne e un 19enne di Casperia di rientro dall'Albania.

In Umbria aumentano da 19 a 23 i ricoverati positivi al coronavirus negli ospedali dell'Umbria. Nell'ultimo giorno passano da tre a quattro quelli in intensiva. Secondo i dati aggiornati della Regione sono stati individuati 17 nuovi positivi al Covid, 2.009 totali, mentre i guariti nelle ultime 24 ore sono stati 12, 1.528 in tutto. Rimanendo stabili a 81 le vittime, gli attualmente positivi sono passati da 395 a 400.

In Puglia è alta tensione a Polignano a Mare dove sono 41 al momento i casi di residenti positivi al Coronavirus riconducibili al focolaio scoperto nell'azienda ortofrutticola Sop.

Sono 12 i nuovi casi registrati in Basilicata sui 613 analizzati. Nel bollettino diffuso stamani risulta che i lucani attualmente positivi sono 81 (77 in isolamento domiciliare) mentre cinque persone affette da covid-19 sono ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera (una si trova in terapia intensiva all'ospedale Madonna delle Grazie della Città dei Sassi).

In Calabria salgono a 21 i casi di Covid19 registrati nella frazione Messignadi di Oppido Mamertina, dichiarata "zona rossa" dalla governatrice Jole Santelli.

In Sicilia è allerta a Ragusa dove sono risultate positive al tampone 5 infermieri e un medico in servizio al reparto malattie infettive del Covid Hospital: in totale il numero attuale dei positivi è di 113, di questi 8 sono ricoverati al reparto Malattie infettive del nosocomio ibleo, altri due al San Marco di Catania (uno in Malattie infettive e l'altro in Terapia intensiva).

Coronavirus, le ultime notizie

I nuovi contagi accertati di coronavirus ieri, 10 settembre, sono stati 302.570 nel mondo: il nuovo record dopo i 300.681 del 4 settembre. Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia è di 28.359.956, cifra in cui sono compresi i 914.461 morti finora.