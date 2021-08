Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 12 agosto 2021: i nuovi casi regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi giovedì 12 agosto 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Il bollettino coronavirus del ministero della Salute di oggi giovedì 12 agosto 2021, con i nuovi dati sui contagi, i ricoveri negli ospedali, le vittime e i pazienti guariti, è atteso intorno alle ore 17. Continua a non calare la curva dei contagi giornalieri nel nostro Paese, soprattutto a causa dell'avanzata della variante Delta, ex indiana, più contagiosa e virulenta: nel bollettino di ieri sono stati registrati 6.968 nuovi casi e 31 morti, con una percentuale di positività del 3%. In aumento sia i ricoveri ordinari che quelli in terapia intensiva.

Il bollettino coronavirus di oggi giovedì 12 agosto

I dati aggiornati sulla situazione epidemiologica al 12 agosto 2021 e la tabella della Protezione civile. Di seguito il dato nazionale e i numeri odierni con positivi, ricoverati e decessi da tutte le regioni.

+++ Articolo in aggiornamento +++

Attualmente positivi: ieri 118.761

Deceduti: dato di ieri 128.304 (+31)

Ricoverati con sintomi: ieri 2.948 (+68)

In terapia intensiva: ieri 337 di cui 40 nuovi (+15)

Tamponi: ieri 230.039

Nuovi casi: ieri 6.968

I casi di coronavirus regione per regione

In attesa dell'aggiornamento nazionale sulla situazione epidemiologica in Italia, ecco i dati sui nuovi casi e i ricoveri dalle regioni.

In Toscana 876 nuovi casi su 9.109 tamponi molecolari e 4.582 tamponi antigenici rapidi effettuati. La percentuale di positività è dunque al 6,4%. I ricoverati sono 291 (2 in più rispetto a ieri), di cui 32 in terapia intensiva (3 in più). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un'età media di 74,5 anni.

In Abruzzo 140 nuovi positivi e 76 guariti. Nessun decesso. Sono 51 i pazienti (+3 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale; uno (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre altri 1.893 (+60 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

In Puglia 281 nuovi contagi su 12.229 tamponi. Non si registrano morti. Le persone attualmente positive sono 3.862, 126 le persone ricoverate in area non critica e 22 quelle in terapia intensiva.

Oggi in Italia si raggiungeranno 73 milioni di dosi somministrate, pari al 70% di persone raggiunte con prima dose - considerando la popolazione vaccinabile over 12 anni - e oltre il 65% di quelle completamente vaccinate. Un grande risultato che si deve anche ai giovani nella fascia 12/19 anni che da soli hanno richiesto negli ultimi giorni oltre il 20% delle dosi ottenendo così la massima protezione nei confronti del Covid-19. Dati che suddivisi per fasce di età permettono di avere un quadro confortante dove vediamo che il numero dei vaccinati raggiunge oltre il 91% nella fascia over 80, oltre 86% nella fascia 70-79, oltre 80% nella fascia 60-69, e oltre il 71% nella fascia 50-59.

Il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo ha evidenziato l'andamento positivo della campagna, sottolineando tra le priorità la fascia 50-59 che ha già completato il 71% di persone vaccinate, quella di raggiungere il più grande numero possibile di giovani e di persone che appartengono al settore scolastico e universitario, in modo da favorire la massima sicurezza per le riaperture degli istituti di formazione nel mese di settembre.