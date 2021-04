Coronavirus, il bollettino di oggi 12 aprile: i nuovi casi covid Regione per Regione. Ieri appena 176mila vaccinazioni

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi lunedì 12 aprile 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi lunedì 12 aprile 2021 sarà pubblicata come di consueto su questa pagina intorno alle ore 17:00. Intanto seguiremo gli aggiornamenti che arrivano dalle regioni con i nuovi casi Covid e le ultime notizie sul Coronavirus .

L'ultimo bollettino coronavirus di ieri domenica 11 aprile registrava 15.746 nuovi casi su 253.100 tamponi (tra molecolari e test antigenici) e 331 morti. Negli ospedalii si trovano 27.251 ricoverati con sintomi, 3.585 i pazienti in terapia intensiva, di questi, 175 hanno fatto il loro ingresso in rianimazione nella giornata di oggi. Rispetto a ieri, i ricoverati con sintomi calano di 403 unità, mentre i pazienti in terapia intensiva sono tre in meno. Sette giorni fa i ricoverati con sintomi erano 28.432, di cui 3.703 in terapia intensiva, con 195 nuovi ingressi.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 12 aprile 2021

Nuovi casi: --

Casi testati: --

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- molecolari: -- rapidi: --

Attualmente positivi: --

Ricoverati: --

Ricoverati in Terapia Intensiva: --

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: --

Deceduti dopo Covid test positivo: --

Totale Dimessi/Guariti: --

Vaccinati: 3.924.664 (13.032.996 dosi somministrate)

si tratta del 83.7 delle 10.259.730 dosi consegnate da Pfizer e delle 1.320.400 consegnate da Moderna al 12 aprile. La campagna vaccinale dedicata agli over 80 non in Rsa ha coinvolto oltre 4.578.557 i "nonni" che hanno avuto almeno una dose del vaccino Pfizer/Moderna. Con i 3.995.700 vaccini AstraZeneca destinati alla fase 3 sono stati coinvolti 243mila uomini delle forze armate e 1.110.665 docenti e non docenti del personale scolastico. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 176.142mila dosi (di cui 36mila seconde dosi) rispetto alle 300mila auspicate dal piano vaccinale.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.?

Di seguito le zone in area rossa*:

Valle d'Aosta : --

: -- Campania : --

: -- Puglia : --

: -- Sardegna: --

*Che cosa si può fare in zona rossa.

Gli spostamenti permessi solo per validi motivi dalle 5 alle 22, sempre con autocertificazione. Vietato anche andare i visita dagli amici/parenti. Chiuse anche le scuole materne ed elementari

Di seguito le zone in area arancione**:?

Piemonte : --

: -- Liguria : --

: -- ? Lombardia : --

: -- Trentino : --

: -- Alto Adige : --

: -- Veneto : --

: -- Friuli Venezia Giulia : --

: -- Emilia Romagna : --

: -- Marche : --

: -- Toscana : --

: -- Umbria : --

: -- Abruzzo : --

: -- Lazio : --

: -- Molise : --

: -- Basilicata : --

: -- Calabria : --

: -- Sicilia: --

**Che cosa si può fare in zona arancione.

Gli spostamenti sono permessi dalle 5 alle 22 ma con autocertificazione; sarà vietato uscire dal proprio comune. I bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno, consentito l'asporto. Aperti invece i negozi, i parrucchieri e i centri estetici. Consentito lo sport non di contatto come il tennis

Le zone in area gialla***:

***Che cosa si può fare in zona gialla.

Da lunedì 15 marzo e fino al 30 aprile la zona gialla è sospesa : valgono pertanto le prescrizioni della zona arancione. Per domani e Domenica, ultimi giorni in area gialla, sarà possibile muoversi dalle 5 alle 22. Nei bar consentito l'asporto fino alle 18. Ristoranti aperti fino alle 18 poi solo asporto o consegna a domicilio. Sarà possibile frequentare i musei ma non nei festivi (fino al 27 marzo). Consentito spostarti in visita a parenti e amici al massimo in due persone più gli under 14 e eventuali disabili a carico. Restano sospesi gli spostamenti tra le regioni anche dello stesso colore

Le zone in area bianca****:

****Che cosa si può fare in zona bianca.

Non vale la prescrizione del nuovo Dl 12 marzo. Inoltre secondo quanto prescritto dal Dpcm 2 marzo decade il coprifuoco. Le attività di ristorazione avranno la possibilità di apertura serale fino alle 23, i bar fino alle 21. Aperti nei fine settimana anche i centri commerciali. Riaprono musei, teatri, cinema, palestre, piscine e università.

Coronavirus, le ultime notizie

Quella che si apre oggi è una settimanda decisvia sul fronte della campagna vaccinale. Sono oltre 4,2 milioni i vaccini che verranno complessivamente consegnati tra il 15 e il 22 di aprile alle strutture sanitarie delle Regioni. Oltre alle linee Pfizer, Moderna e Vaxzevria, è previsto anche il primo approvvigionamento in assoluto per l'Italia del vaccino di Janssen (Johnson & Johnson), somministrabile in un'unica soluzione.

In particolare è prevista la distribuzione di oltre tre milioni di Pfizer suddivisi in due mandate di 1,5 milioni, circa mezzo milione di Vaxzevria, oltre 400 mila di Moderna, e di più di 180 mila di Janssen (Johnson & Johnson).

I 4,2 milioni di dosi - insieme a quelle ancora nelle disponibilità delle Regioni - contribuiranno in modo significativo al raggiungimento del target della campagna a livello nazionale: per la settimana 16-22 aprile si stimano circa 315 mila somministrazioni giornaliere negli oltre 2200 punti vaccinali in tutta Italia attivi.

TARGET SOMMINISTRAZIONI REGIONI SETTIMANA DAL 16 AL 22 APRILE GIORNALIERO SETTIMANALE Abruzzo 7.050 49.350 Basilicata 3.100 21.700 Calabria 9.644 67.510 Campania 29.500 206.500 Emilia-Romagna 22.000 154.000 Friuli-Ven. Giu. 6.140 42.981 Lazio 30.000 210.000 Liguria 7.815 54.703 Lombardia 51.000 357.000 Marche 9.500 66.500 Molise 2.000 14.000 P.A. Bolzano 3.000 21.000 P.A. Trento 3.100 21.700 Piemonte 24.000 168.000 Puglia 20.777 145.440 Sardegna 11.000 77.000 Sicilia 25.429 178.002 Toscana 20.000 140.000 Umbria 4.800 33.600 Valle d'Aosta 620 4.342 Veneto 25.243 176.699 Totale su scala nazionale 315.718 2.210.026

Nel quadro delle priorità indicate dall’Ordinanza n. 6 del Commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, il numero di persone di età superiore agli 80 anni che ha ricevuto almeno una somministrazione ha intanto superato quota 3 milioni, con un incremento di 500 mila unità rispetto alla settimana precedente. È stato così raggiunto con almeno una dose il 70% della platea di oltre 4,5 milioni rilevata con il sistema informatico ‘Tessera sanitaria’ e verificata dalle Regioni/Province autonome.