Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 12 dicembre: i nuovi casi covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi sabato 12 dicembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: gli aggiornamenti in diretta dalle regioni

Il bollettino coronavirus di oggi sabato 12 dicembre 2020. Intorno alle 17 come ogni giorno tutti gli aggiornamenti su nuovi casi, ricoveri e decessi causati da Covid-19. Negli ultimi giorni in Italia si assiste a un calo della curva epidemiologica rispetto al mese di novembre (anche se con meno tamponi effettuati), ma abbassare la guardia ora sarebbe un errore: la terza ondata è dietro l'angolo. L'obiettivo del governo, "concretizzato" nell'ultimo Dpcm, è piegare la curva dei contagi senza arrivare ad un nuovo lockdown generalizzato. E a metà mese tutta o gran parte dell'Italia potrebbe dipingersi di giallo. O di un giallo "rinforzato", con limitazioni maggiori come quelle stabilite per Natale, Santo Stefano e Capodanno, giorni in cui è vietato uscire dal proprio comune.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri venerdì 11 dicembre ha segnalato 761 morti e 18.727 contagiati, con un tasso di positività al 9,8%. In Veneto l'aumento più consistente (+3.883), seguito dalla Lombardia (+2.938).

Il bollettino coronavirus di oggi sabato 12 dicembre 2020

In basso, non appena disponibili, i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici o di terapia intensiva.

Nuovi casi: ... (ieri 18.727)

Tamponi (diagnostici e di controllo): ... (ieri 190.416)

Attualmente positivi: ... (ieri 690.323)

Ricoverati con sintomi: ... (ieri 28.562, -526)

Pazienti ricoverati in terapia intensiva: ... (ieri 3.265, -26. 208 nuovi)

Deceduti: ... (ieri totale 63.387, +761)

Totale dimessi/guariti: ... (totale ieri 1.052.163)

Totale casi: ... (ieri 1.805.873)

Coronavirus, i dati delle regioni

Veniamo ai dati dalle singole regioni. In fondo all’articolo tutte le ultime notizie sull'epidemia di coronavirus Sars-Cov-2 in Italia.

Sono 257 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19, di cui 78 solo nella seconda ondata epidemica. Lo segnala la Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, informando del decesso di Antonino Cataldo, medico di famiglia e presidente del collegio dei revisori dei conti della sezione Fimmg, la Federazione italiana dei medici di famiglia, di Pordenone.

Allarme del Garante comunale dei detenuti di Bologna sulla situazione contagi da coronavirus nel carcere della Dozza, dove ci sarebbero una cinquantina di detenuti positivi e tre ricoverati all'esterno.

Nella Rsa Domus Sancta Familia di Locorotondo (Bari) gli anziani attualmente positivi sono 16. Lo rende noto il sindaco Antonio Bufano spiegando che "il dato si è più che dimezzato dal precedente che contava 38 pazienti affetti da Sars-CoV-2".

In Vaticano parte il piano vaccinale anti covid. La campagna di vaccinazioni inizierà, all'interno dello Stato della Città del Vaticano, nei primi mesi del 2021. Lo annuncia il sito della Santa Sede Vatican News.

Ancora in calo la curva dei contagi in Campania, ma la regione rimane in zona arancione. Secondo quanto reso noto dall'Unità di crisi regionale, ieri sono stati 1.340 i casi positivi - 87 sintomatici - su 18.023 tamponi esaminati.

Le ultime notizie sull’epidemia di coronavirus in Italia

In Italia l'indice di contagio l’Rt è sceso ancora da 0, 91 a 0, 82, ma "l’incidenza delle diagnosi di Covid-19 è solo leggermente in diminuzione a livello nazionale, ancora elevata e molto lontana dai livelli che permettano il ripristino della fase di contenimento", secondo il report dell'Iss. Quattordici regioni sono ormai a rischio moderato e due addirittura basso (Basilicata e Molise, che però ha l’Rt a 1,45) mentre quelle a rischio alto erano tre la settimana scorsa e adesso sono cinque: Emilia-Romagna, Trentino, Puglia, Sardegna e Veneto. Dopo le feste potrebbero arrivare nuove restrizioni.

I contagi calano? Sì, ma anche i casi testati sono molto meno rispetto al periodo di picco della seconda ondata. È quanto viene sostanzialmente rilevato nell'ultimo report della Fondazione Gimbe riferito alla settimana 2-8 dicembre. Rispetto alla settimana precedente si registra una flessione dei nuovi casi (136.493 vs 165.879), a fronte di una riduzione di oltre 121 mila casi testati (551.068 vs 672.794) e di una sostanziale stabilità del rapporto positivi/casi testati (24,8% vs 24,7%). Calano del 5,4% i casi attualmente positivi (737.525 vs 779.945) e, sul fronte degli ospedali, diminuiscono sia i ricoveri con sintomi (30.081 vs 32.811) che le terapie intensive (3.345 vs 3.663); in lieve riduzione anche i decessi (4.879 vs 5.055). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:

Decessi: 4.879 (-3,5%)

Terapia intensiva: -318 (-8,7%)

Ricoverati con sintomi: -2.730 (-8,3%)

Nuovi casi: 136.493 (-17,7%)

Casi attualmente positivi: -42.420 (-5,4%)

Casi testati -121.726 (-18,1%)

Tamponi totali: -142.105 (-10,1%)

“Anche questa settimana - dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe - si confermano evidenti segnali di rallentamento del contagio quali la riduzione dell'incremento percentuale dei casi totali (8,4% vs 11,4% a livello nazionale, registrata anche in tutte le Regioni) e del numero dei nuovi casi settimanali, ma l'effetto non è dovuto solo alle misure introdotte". Gimbe mette in evidenza come il rapporto positivi/casi testati sia rimasto sostanzialmente stabile.