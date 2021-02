Coronavirus, il bollettino di oggi 12 febbraio 2021: l'indice Rt sale a 0.95, ecco i nuovi casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi venerdì 12 febbraio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 12 febbraio 2021 sarà pubblicato come di consueto intorno alle ore 17:00. Intanto seguiremo le ultime notizie in arrivo dalle regioni. Una importante novità arriva però dal sequenziamento genetico dei tamponi positivi: come spiega l'Istituto superiore di sanità quasi il 20% dei casi analizzati nell'indagine a campione di ministero Salute sarebbero riconducibili alla variante inglese. Balzo dell'indice di contagio, l'Rt nazionale sale a 0.95.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri mercoledì 10 febbraio registrava 15.146 nuovi casi su 169.765 tamponi (8.1% positivi) e 122.768 test rapidi (1.02% positivi). Nei reparti non critici degli ospedali erano ricoverati 18.942 pazienti Covid. 2.126 gli italiani che necessitano della terapia intensiva per restare in vita, un numero sostanzialmente stabile al netto di 151 nuovi ingressi. 19.838 le persone dimesse o che hanno superato l'infezione da Sars-Cov-2. 391 i decessi..

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 12 febbraio 2021

articolo aggiornato alle ore 14:00 clicca qui per aggiornare la pagina

Nuovi casi: -- (ieri 15.146)

Casi testati: -- (ieri 102.605)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 292.533) molecolari: -- (ieri 169.765 di cui 13.790 positivi pari al 8.1%) rapidi: -- (ieri 122.768 di cui 1.347 positivi pari al 1.09%)

Attualmente positivi: -- (ieri 405.019)

Ricoverati: -- (ieri 18.942, -338)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 2.126, -2, 151 nuovi)

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: -- (ieri 2.683.403)

Deceduti dopo Covid test positivo: -- (ieri 92.729)

Totale Dimessi/Guariti: -- (ieri 2.185.655 + 19.838)

Vaccinati: 1.259.204 (2.842.172 dosi somministrate*)

*si tratta del 77.9% delle 3.287.700 dosi consegnate da Pfizer e delle 112.800 consegnate da Moderna al 10 febbraio. Da lunedì è iniziata la campagna vaccinale per gli over 80 non in Rsa: sono oltre 51mila i "nonni" che hanno avuto almeno una dose del vaccino Pfizer/Moderna. In distribuzione le prime dosi dei 249.600 vaccini AstraZeneca destinati alla fase 3 per le categorie a rischio dai 18 a 55 anni. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Umbria: --

Gran parte della regione si trova in lockdown dopo la scoperta di numerosi focolai di varianti del Sars-Cov-2. Varianti e zone rosse anche in alcuni comuni di Toscana, Abruzzo e Molise.

Di seguito le zone in area arancione**:

Alto Adige : --

: -- Sicilia: --

**Che cosa si può fare in zona arancione.

Gli spostamenti sono permessi dalle 5 alle 22 ma con autocertificazione; sarà vietato uscire dal proprio comune. I bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno, consentito l'asporto. Aperti invece i negozi, i parrucchieri e i centri estetici. Consentito lo sport non di contatto come il tennis

Abruzzo: --. Vaste zone del Chietino e del Pescarese sperimentano limiti alla mobilità dopo l'individuazione di varianti. Le proiezioni mostrano un forte incremento dell’indice Rt, che oscilla intorno a 1,20

Le zone in area gialla***:

Valle d'Aosta : --

: -- Piemonte : --

: -- Lombardia :--

:-- Liguria : -- A rischio restrizioni la provincia di Imperia ma l'intera regione rischia di passare in zona arancione

: -- A rischio restrizioni la provincia di Imperia ma l'intera regione rischia di passare in zona arancione Trentino : --

: -- Veneto : La regione resterà in zona gialla.

: La regione resterà in zona gialla. Friuli Venezia Giulia : --

: -- Emilia Romagna : --

: -- Toscana : --

: -- Marche :--

:-- Lazio : --

: -- Campania : --

: -- Molise : --

: -- Puglia : --

: -- Calabria : --

: -- Basilicata : --

: -- Sardegna: --

***Che cosa si può fare in zona gilalla.

Fino al 15 febbraio la zona gialla è rinforzata: pertanto restano sospesi gli spostamenti tra le regioni anche dello stesso colore. Possibile muoversi dalle 5 alle 22. Nei bar consentito l'asporto fino alle 18. Ristoranti aperti fino alle 18 poi solo asporto o consegna a domicilio. Sarà possibile frequentare i musei ma non nei festivi. Consentito spostarti in visita al massimo in due persone più gli under 14 e eventuali disabili a carico.

Coronavirus, le ultime notizie

Bene ricordare alcune date: il 15 febbraio 2021 scade il Decreto di chiusura degli impianti da sci, così come dovrà essere valutata la possibile ripresa della mobilità tra le regioni (ovviamente solo tra quelle gialle). Il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha spiegato che - dopo la richiesta della Conferenza delle Regioni - è prevista una proroga del DL che vieta gli spostamenti tra Regioni anche per la zona gialla. "Limite che potrebbe essere protratto alla data di scadenza del Dpcm in vigore fino al 5 marzo, allineando così tutte le scadenze relative alle misure restrittive per l'emergenza Covid-19".

Il 5 marzo 2021 infatti scadono le norme e i divieti stabiliti dal nuovo Dpcm, ovvero la chiusura di palestre e piscine, così come i cinema. Sarà inoltre possibile andare a trovare parenti o amici solo una volta al giorno e nel limite di due persone, nella stessa regione se questa è in zona gialla, o nel comune se è in zona arancione o rossa.

Ultima data per ora certa è quella del 30 aprile 2021 in cui scadrà la proroga dello stato di emergenza grazie al quale il governo può legiferare con ordinanze in deroga alle disposizioni di legge.

La mappa dell'Italia in base alle Ordinanze del Ministro della salute del 29 gennaio 2021 che ha posto in arancione Puglia, Umbria, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano ( ordinanze che scadono domenica ) e in giallo Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Qui le FAQ, relative alle disposizioni settoriali delle tre aree (area gialla, area arancione, area rossa).

Il Centro europeo per il controllo e la prevenzione della malattie ha aggiornato la mappa della situazione pandemica segnalando in "rosso scuro" Umbria le province autonome di Trento e Bolzano come aree ad alta incidenza dei contagi Covid. Promossa in arancione la Valle d'Aosta. Nel resto d'Europa, in rosso scuro Spagna e Portogallo, il sud della Francia, Slovenia, Repubblica ceca e le aree limitrofe della Slovacchia, Lettonia ed Estonia, la Svezia meridionale.