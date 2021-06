Il bollettino coronavirus di oggi sabato 12 giugno: 1.723 nuovi casi e 52 morti. I contagi regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza Sars-CoV-2 in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi sabato 12 giugno 2021. I nuovi casi, gli attualmente positivi, i decessi e i numeri dei ricoveri ospedalieri: le notizie in diretta dalle regioni

Il nuovo bollettino coronavirus del ministero della Salute di oggi sabato 12 giugno 2021 registra 1.723 nuovi casi e 52 morti. Sono 212.966 i tamponi processati (antigenici e molecolari). Il tasso di positività è allo 0,8%, in calo rispetto allo 0,9% di venerdì. Calano i ricoveri ordinari (-221, sono 3.655 in totale). Sono 25 le persone entrate in terapia intensiva con coronavirus nelle ultime 24 ore, mentre il totale dei ricoverati in rianimazione è di 574 persone, 23 in meno rispetto a ieri. I guariti odierni sono 4.500.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri venerdì 11 giugno registrava 1.901 contagi e 69 morti. La mappa dei colori in base al rischio covid cambia ancora: da lunedì 14 giugno l'Italia si tingerà ancora più di bianco. Dopo che il 31 maggio sono entrate nella fascia di minor rischio Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Molise, il 7 giugno è toccato a Liguria, Veneto, Umbria e Abruzzo. Ora l'ultimo monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità ha fatto scalare in bianco altre zone: Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e provincia autonoma di Trento.

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 12 giugno 2021

Attualmente positivi: 162.409 (-2.830)

Deceduti: totale 126.976 (oggi +52)

Dimessi/Guariti: totale 3.954.097 (+4.500)

Ricoverati con sintomi nei reparti ordinari: in totale 3.655 (-221)

Ricoverati in terapia intensiva: 574 (-23 nel saldo tra ingressi e uscite), 25 ingressi nelle ultime 24 ore

Tamponi: 212.966 nelle ultime 24 ore

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 4.243.482 (+1.723)

Bollettino coronavirus: i dati regione per regione

Regioni - totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 839.218 ( 18.456) ( 255 )

18.456) 255 Veneto: 424.528 ( 5.930) ( 67 )

5.930) 67 Campania: 422.392 ( 60.385) ( 187 )

60.385) 187 Emilia-Romagna: 385.561 ( 8.513) ( 105 )

8.513) 105 Piemonte: 362.087 ( 2.756) ( 90 )

2.756) 90 Lazio: 344.280 ( 6.567) ( 164 )

6.567) 164 Puglia: 252.160 ( 13.812) ( 140 )

13.812) 140 Toscana: 243.252 ( 4.573) ( 146 )

4.573) 146 Sicilia: 229.157 ( 6.698) ( 263 )

6.698) 263 Friuli Venezia Giulia: 107.358 ( 4.608) ( 36 )

4.608) 36 Marche: 103.378 ( 2.870) ( 34 )

2.870) 34 Liguria: 103.041 ( 474) ( 21 )

474) 21 Abruzzo: 74.450 ( 1.516) ( 29 )

1.516) 29 P.A. Bolzano: 73.185 ( 420) ( 34 )

420) 34 Calabria: 68.160 ( 8.251) ( 80 )

8.251) 80 Sardegna: 56.997 ( 12.071) ( 20 )

12.071) 20 Umbria: 56.656 ( 1.058) ( 21 )

1.058) 21 P.A. Trento: 45.676 ( 279) ( 12 )

279) 12 Basilicata: 26.661 ( 2.989) ( 13 )

2.989) 13 Molise: 13.630 ( 82) ( 4 )

82) 4 Valle d'Aosta: 11.655 (101) (2)

In Valle d'Aosta sono solo due i nuovi casi nelle ultime 24 ore, a fronte di 125 persone sottoposte a tampone. I guariti sono 13, portando il totale dei contagiati attuali a 101, di cui 98 in isolamento domiciliare. Scende a tre il numero di persone ricoverate all'ospedale Parini di Aosta, trasferite nel reparto di Malattie infettive con la chiusura dell'ultimo reparto covid.

In Lombardia oggi 255 nuovi casi covid e 13 vittime. Il totale dei casi attualmente positivi è 18.456. La regione passa in zona gialla da lunedì 14 giugno.

In Piemonte 90 nuovi contagi e 4 decessi. I ricoverati in terapia intensiva sono 45 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 325 (-26 rispetto a ieri).

Il Veneto registra 67 nuovi contagi e un solo decesso. Gli attuali positivi sono 5.930 (-138); negli ospedali vi sono 395 ricoverati in area non critica (-9), e 54 (-3) nelle terapie intensive.

Oggi in Friuli-Venezia Giulia su 3.883 tamponi molecolari sono stati rilevati 34 nuovi contagi, con una percentuale di positività dello 0,88%. Sono inoltre 3.220 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati due casi di contagio (0,06%). Nessun decesso, i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 3 mentre quelli negli altri reparti scendono a 12.

"Per la prima volta dopo tanto tempo, zero decessi per covid in Emilia-Romagna. E il numero delle persone ricoverate è sceso a 350 (di cui 60 in terapia intensiva)", ha scritto su Facebook il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, Davide Baruffi. Oggi 105 nuovi casi positivi.

Altri 146 nuovi contagi (età media 36 anni) e altri cinque morti (età media 84,2 anni) in Toscana nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono oggi 4.573 (-4,5% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 274 (31 in meno su ieri, pari al -10,2%), di cui 70 in terapia intensiva (tre in meno).

Nelle Marche 34 nuovi casi di contagio, il 3,2% rispetto ai soli 340 tamponi, molecolari e antigenici processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è stabile rispetto ai due giorni precedenti, quando era stato del 3,4%.

Sono 29 i nuovi casi accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 3.069 tamponi molecolari: è risultato positivo lo 0,94% dei campioni. Scendono ancora i ricoveri, che passano dagli 80 di ieri ai 72 di oggi. Due i decessi.

Nel Lazio 164 nuovi casi covid e otto vittime. I ricoverati sono 481 (-31). I guariti sono 953, le terapie intensive sono 102 (-1). La regione sarà in zona bianca da lunedì 14 giugno.

In Basilicata sono stati processati 823 tamponi molecolari di cui 15 sono risultati positivi. Inoltre, sono state registrate 52 guarigioni.

Sono 187 i nuovi positivi al covid in Campania (in calo rispetto ai 199 di ieri), di cui 129 asintomatici e 58 sintomatici per un tasso di contagio pari al 2,05% in rapporto ai 9.097 tamponi molecolari effettuati. Otto le persone decedute (di cui 5 morte nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza ma registrati ieri). I guariti sono 585. Quanto al report sulle terapie intensive, sono 656 i posti disponibili e 31 quelli occupati.

In Puglia nella giornata di oggi i casi rilevati sono gli stessi di ieri, 140, ma su un totale maggiore di tamponi (5944). Sono stati registrati tre decessi: due in provincia di Bari, uno in provincia di Lecce. Continua la discesa dei casi attualmente positivi (-535 rispetto a ieri), mentre i ricoverati scendono a quota 289. Sono invece 672 le guarigioni registrate.

In Calabria sono 80 i nuovi contagi registrati, +61 guariti, +2 deceduti (per un totale di 1.207 morti). Il bollettino, inoltre, registra +17 attualmente positivi, +23 in isolamento, -6 ricoverati e, infine, 10 terapie intensive (stabili rispetto a ieri).

In Sicilia 263 nuovi positivi e tre decessi. La regione è al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. I guariti sono 426. Negli ospedali i ricoverati sono 369, sei in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 43, cinque in più rispetto al bollettino precedente.

Contagi da covid stabili e nessun decesso in Sardegna nelle ultime 24 ore: 21 nuovi casi e nessuna vittima. Buona la situazione negli ospedali. Sono 85 (+2) i pazienti attualmente ricoverati in area medica, mentre è stabile il numero di quelli (5) in terapia intensiva, dove non si registrano nuovi ingressi.