Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 12 luglio: tornano a crescere i ricoveri, a rischio zona gialla Sicilia, Campania, Marche e Abruzzo

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi lunedì 12 luglio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi lunedì 12 luglio 2021 registra 888 nuovi casi su 73.571 test, 13 i decessi mentre tornano a crescere i ricoveri (+15). Quattro regioni (Sicilia, Campania, Marche e Abruzzo) temono alla luce degli ultimi dati di poter rientrare in zona gialla. Scenari che - seppure non imminenti - potrebbero affacciarsi nelle future settimane e su cui i tecnici si stanno concentrando. Le ipotesi vanno dalla soglia minima di tamponi da effettuare ogni 100mila abitanti - che alcuni esperti vorrebbero aumentare - al maggiore peso del cosiddetto Rt ospedaliero - vale a dire il tasso occupazione dei posti letto - rispetto a quello sull'incidenza. Tra le questioni poste, infatti, c'è quella di rendere più determinante, nell'ambito del monitoraggio settimanale, la valutazione dei rischi sulla pressione ospedaliera rispetto all'incidenza dei contagi, proprio in vista dell'alleggerimento delle strutture sanitarie dovute al calo dei casi gravi con l'avanzare delle vaccinazioni. Per il governo al momento non c'è il rischio ma si discute ancora di nuovi parametri, da più tamponi a 'Rt ospedaliero'. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri domenica 11 luglio registrava 1.391 nuovi casi su 143.332 tamponi e solo 7 decessi. I ricoverati con sintomi sono 1.134 (-13), stabili invece i pazienti in terapia intensiva, 161.

Tutte le ultime notizie di oggi

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 12 luglio 2021

articolo aggiornato alle ore 16:58, clicca qui per aggiornare la pagina

Nuovi casi: 888

Casi testati: 22492

Tamponi (diagnostici e di controllo): 73.571, ieri 143.332 molecolari: 37090 di cui 861 positivi pari al 2.32% rapidi: 36481 di cui 26 positivi

Attualmente positivi: 40.426

Ricoverati: 1.149 (+15)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 158 di cui 4 nuovi (-3)

Deceduti dopo un tampone positivo: 127.788

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 4.272.163

Totale Dimessi/Guariti: 4.103.949

Vaccinati : 23.794.478 persone pari al 44% della popolazione con più di 12 anni, 57.616.037 le dosi somministrate ovvero l'90.6% delle 43.065.649 dosi consegnate da Pfizer , delle 6.476.253 consegnate da Moderna e dei 11.796.098 vaccini AstraZeneca e 2.254.607 le monodosi Janssen prodotti da Johnson & Johnson . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 564mila dosi di cui 460mila prime dosi

: 23.794.478 persone pari al 44% della popolazione con più di 12 anni, 57.616.037 le dosi somministrate ovvero l'90.6% delle , delle e dei e . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 564mila dosi di cui 460mila prime dosi Chi è stato vaccinato. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 12 luglio 2021: l'89% degli over 80, il 72% dei settantenni, e il 58% dei sessantenni, il 53% dei cinquantenni, il 32% dei quarantenni, il 22% dei trentenni e il 19% dei ventenni e l'6% degli adolescenti completamente vaccinati con una doppia dose o con una dose unica di JJ.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

Da lunedì 28 giugno tutte le regioni d'Italia sono in zona in area bianca, non c'è più coprifuoco né obbligo di mascherine all'aperto tranne in presenza di assembramenti. Non sono previste anche oggi ulteriori limitazioni né nuove ordinanza "cambia colori" del ministro della Salute.

Valle d'Aosta : zero nuovi casi e nessun decesso. Non ci sono pazienti covid negli ospedali

: zero nuovi casi e nessun decesso. Non ci sono pazienti covid negli ospedali Piemonte : 47 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (3), ricoveri -1 (62)

: 47 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (3), ricoveri -1 (62) Liguria : 9 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -3 (6), ricoveri -1 (6)

: 9 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -3 (6), ricoveri -1 (6) Lombardia : 95 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (36) ricoveri +4 (128)

: 95 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (36) ricoveri +4 (128) Trentino : 2 nuovi casi e nessun decesso da 7 giorni. Non ci sono pazienti covid negli ospedali

: 2 nuovi casi e nessun decesso da 7 giorni. Non ci sono pazienti covid negli ospedali Alto Adige : 11 nuovi casi e un decesso dopo un mese. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (2), ricoveri -1 (7)

: 11 nuovi casi e un decesso dopo un mese. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (2), ricoveri -1 (7) Veneto : 76 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (7) ricoveri -1 (38)

: 76 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (7) ricoveri -1 (38) Friuli Venezia Giulia : 17 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1), ricoveri -1 (3)

: 17 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1), ricoveri -1 (3) Emilia Romagna : 118 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (14) ricoveri +1 (151)

: 118 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (14) ricoveri +1 (151) Marche : 9 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (2), ricoveri (8)

: 9 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (2), ricoveri (8) Toscana : 66 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: ti -1 (1), ricoveri -1 (80)

: 66 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: ti -1 (1), ricoveri -1 (80) Umbria : 4 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1) ricoveri +1 (8)

: 4 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1) ricoveri +1 (8) Abruzzo : nessun nuovo caso e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti (1), ricoveri (29)

: nessun nuovo caso e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti (1), ricoveri (29) Lazio : 172 nuovi casi (120 a Roma) e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (25), ricoveri -3 (128)

: 172 nuovi casi (120 a Roma) e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (25), ricoveri -3 (128) Molise : un nuovo caso e nessun decesso. Saldo ospedalizzati stabili: ricoveri (1) vuote le terapie intensive

: un nuovo caso e nessun decesso. Saldo ospedalizzati stabili: ricoveri (1) vuote le terapie intensive Puglia : 19 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati stabili: Ti (9) ricoveri -5 (73)

: 19 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati stabili: Ti (9) ricoveri -5 (73) Campania : 69 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati stabili: Ti stabili (15), ricoveri +2 (198)

: 69 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati stabili: Ti stabili (15), ricoveri +2 (198) Basilicata : nessun nuovo caso e nessun decesso. Saldo ospedalizzati stabili, ricoveri (13), vuote le terapie intensive

: nessun nuovo caso e nessun decesso. Saldo ospedalizzati stabili, ricoveri (13), vuote le terapie intensive Calabria : 13 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (2), ricoveri +1 (46)

: 13 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (2), ricoveri +1 (46) Sicilia : 150 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (18), ricoveri +11 (140)

: 150 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (18), ricoveri +11 (140) Sardegna: 51 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (2), ricoveri +1 (39)

Coronavirus, le ultime notizie

Il governo sarà chiamato a decidere entro il 31 luglio se varare un nuovo stato d'emergenza e passare ad una gestione ordinaria della pandemia di coronavirus.

L'incidenza delle infezioni da virus SarsCoV2 è aumentata in 19 regioni e, di queste, in otto l'incremento settimanale è stato di oltre il 50%. Nell'ultima settimana è stato il Molise a registrare l'incremento maggiore, con il 257%, con Sardegna (+146%) e Veneto (123%); seguono a distanza, con valori superiori al 50%: Lazio (+84%), Liguria (+71%), Emilia Romagna,Toscana e Campania (+56%). Altre sette regioni hanno registrato un incremento compreso fra il 20% e il 50%: provincia autonoma di Bolzano (+48%), Lombardia (+43%), Calabria (+40%), Sicilia (+36%), Marche (+33%), Umbria (+32%), Piemonte (+26%). L'incidenza nell'ultima settimana è stata inferiore al 20% in Friuli Venezia Giulia (18%), Puglia (+17%), Abruzzo (13%) Basilicata (+8%), con la provincia autonoma di Trento e la Valle d'Aosta, che registrano incrementi negativi, rispettivamente di -24% e -46%.

Come va la pandemia

"La scorsa settimana ha segnato la quarta settimana consecutiva di aumento dei casi di Covid-19 a livello globale, con aumenti registrati in tutte le 6 Regioni dell'Oms tranne una. E dopo 10 settimane di calo, i decessi stanno aumentando di nuovo". La variante Delta di Sars-CoV-2 "è ora presente in più di 104 Paesi e prevediamo che presto diventerà il ceppo dominante in circolazione in tutto il mondo. Il mondo sta guardando in tempo reale, mentre il virus continua a cambiare e diventa più trasmissibile". Lo ha sottolineato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la consueta conferenza stampa per fare il punto sull'epidemia di coronavirus. "Non ovunque" i Paesi stanno subendo "lo stesso colpo. Siamo nel mezzo di una crescente pandemia a doppio binario", ha sottolineato. La variante Delta corre anche "nei luoghi con un'elevata copertura vaccinale", ha avvertito. In questi Paesi il mutante di Sars-CoV-2 "si sta diffondendo rapidamente, infettando soprattutto persone non protette e vulnerabili ed esercitando costantemente pressione sui sistemi sanitari". Nei Paesi con bassa copertura vaccinale, "la situazione è particolarmente grave. Delta e altre varianti altamente trasmissibili stanno guidando ondate catastrofiche di Covid, che si stanno traducendo in un numero elevato di ricoveri e decessi".

Lieve calo per la diffusione del Covid nel Regno Unito: nelle ultime 24 ore, si sono registrati 31.772 nuovi casi e 26 decessi, mentre il giorno prima i numeri rispettivi erano di 32.367 e 34. Intanto la Tunisia ha chiesto il sostegno della diaspora per poter far fronte alla "catastrofica" condizione del sistema sanitario nazionale, alle prese con la vertiginosa crescita dei contagi da Covid-19 che si registra ormai da settimane.

Continuano ad aumentare i contagi a Malta, dove nelle ultime 24 ore sono 179 le persone risultate positive al Covid. Si tratta del numero più alto dal 21 marzo scorso.