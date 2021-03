Coronavirus, il bollettino di oggi 12 marzo 2021: i nuovi casi Covid e le Regioni che cambiano colore

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi venerdì 12 marzo 2021 e i territori che entrano in zona rossa. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 12 marzo 2021 sarà pubblicato come di consueto su questa pagina intorno alle ore 17:00. Intanto seguiremo le ultime notizie in arrivo dalle regioni e il monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità che condizionerà i cambi di colore delle regioni. Questa sera è infatti attesa la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che entrerà in vigore da lunedì 15 marzo portando in zona rossa, secondo le anticipazioni, buona parte del Paese. Ricordiamo che secondo il nuovo Decreto Legge da lunedì 15 marzo con l'eliminazione della zona gialla, bar, ristoranti e scuole medie e superiori saranno chiuse in tutta Italia, salvo i territori in zone bianca (Sardegna).

Il monitoraggio della Cabina di Regia ha restituito dati preoccupanti con un indice Rt ancora in salita a 1.16. Secondo il nuovo paramentro dell'incidenza in rosso dovrebbero passare Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio.

L'ultimo bollettino coronavirus di ieri giovedì 11 marzo registrava una impennata di attualmente positivi (+10.276) con 25.673 nuovi casi Covid su 208469 tamponi (10.68%) e 163748 test rapidi (2.06%). 373 i decessi registrati nelle 24 ore, 15.000 le persone che hanno superato l'infezione e sono stati dimessi o giudicati guariti. Sale la pressione negli ospedali dove salgono di 365 unità i posti letto occupati mentre è record di ingressi giornalieri in terapia intensiva: sono 266 i nuovi pazienti che devono fare ricorso alle macchine per restare in vita. Potrebbero entrare in zona rossa Lazio, Friuli Venezia Giulia e Veneto insieme a Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia. Quest'ultima è ancora una volta la regione con più contagi e oggi registra quasi 6mila nuovi casi e 81 decessi e oltre 150 ricoveri tra reparti critici e non.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 12 marzo 2021

Nuovi casi: -- (ieri 25.673)

Casi testati: -- (ieri 128418)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 372.217) molecolari: -- (ieri 208469 di cui 22268 positivi pari al 10.68%) rapidi: -- (ieri 163748 di cui 3381 positivi pari al 2.06%)

Attualmente positivi: -- (ieri 497.350, +10276)

Ricoverati: -- (ieri 23.247, +365)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 2.859, +32, 266 nuovi)

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: -- (ieri 3.149.017)

Deceduti dopo Covid test positivo: -- (ieri 101.184, +373)

Totale Dimessi/Guariti: -- (ieri 2.550.483, +15000)

Vaccinati: 1.861.852 (6.219.849 dosi somministrate)

si tratta del 86.3% delle 5.202.990 dosi consegnate da Pfizer e delle 493.000 consegnate da Moderna al 26 febbraio. La campagna vaccinale dedicata agli over 80 non in Rsa ha coinvolto oltre 1.389.000 i "nonni" che hanno avuto almeno una dose del vaccino Pfizer/Moderna. In distribuzione le prime dosi dei 1.512.000 vaccini AstraZeneca destinati alla fase 3 per le categorie a rischio dai 18 a 55 anni e da ieri approvate anche per l'uso agli over 65: 167mila gli uomini delle forze armate già coinvolti, 532mila tra il personale scolastico. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 198mila dosi (di cui 55mila seconde dosi) rispetto alle 300mila auspicate.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Di seguito le zone in area rossa*:

Campania : --

: -- Basilicata : 144 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili, ricoveri +6

: 144 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili, ricoveri +6 Molise: --

Che cosa si può fare in zona rossa.

Gli spostamenti permessi solo per validi motivi dalle 5 alle 22, sempre con autocertificazione. Vietato anche andare i visita dagli amici/parenti. Chiuse anche le scuole materne ed elementari

Di seguito le zone in area arancione**:

Piemonte : --. Sospesi i ricoveri no Covid. (zona rossa da lunedì)

: --. Sospesi i ricoveri no Covid. (zona rossa da lunedì) Lombardia : --. In ospedale stop ai ricoveri ordinari e programmati: garantiti solo gli interventi urgenti e quelli oncologici. (zona rossa da lunedì)

: --. In ospedale stop ai ricoveri ordinari e programmati: garantiti solo gli interventi urgenti e quelli oncologici. (zona rossa da lunedì) Alto Adige : --

: -- Trentino : --. (zona rossa da lunedì)

: --. (zona rossa da lunedì) Veneto : 1932 nuovi casi e 29 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili, ricoveri +33 (zona rossa da lunedì)

: 1932 nuovi casi e 29 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili, ricoveri +33 (zona rossa da lunedì) Friuli Venezia Giulia : -- (zona rossa da lunedì)

: -- (zona rossa da lunedì) Emilia Romagna : -- (zona rossa da lunedì)

: -- (zona rossa da lunedì) Marche : -- (zona rossa da lunedì)

: -- (zona rossa da lunedì) Umbria : --

: -- Toscana : 1304 nuovi casi e 25 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti+10, ricoveri +12

: 1304 nuovi casi e 25 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti+10, ricoveri +12 Abruzzo: --

Che cosa si può fare in zona arancione.

Gli spostamenti sono permessi dalle 5 alle 22 ma con autocertificazione; sarà vietato uscire dal proprio comune. I bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno, consentito l'asporto. Aperti invece i negozi, i parrucchieri e i centri estetici. Consentito lo sport non di contatto come il tennis

Le zone in area gialla***:

Valle d'Aosta : --

: -- Liguria : --

: -- Lazio : -- (zona rossa da lunedì)

: -- (zona rossa da lunedì) Puglia :--.

:--. Calabria : --

: -- Sicilia: --

Che cosa si può fare in zona gialla.

Da lunedì 15 marzo e fino al 6 aprile la zona gialla è sospesa: valgono pertanto le prescrizioni della zona arancione. Per domani e Domenica, ultimi giorni in area gialla, sarà possibile muoversi dalle 5 alle 22. Nei bar consentito l'asporto fino alle 18. Ristoranti aperti fino alle 18 poi solo asporto o consegna a domicilio. Sarà possibile frequentare i musei ma non nei festivi (fino al 27 marzo). Consentito spostarti in visita a parenti e amici al massimo in due persone più gli under 14 e eventuali disabili a carico. Restano sospesi gli spostamenti tra le regioni anche dello stesso colore

Le zone in area bianca****:

Sardegna: --

Che cosa si può fare in zona bianca.

Non vale la prescrizione del nuovo Dl 12 marzo. Inoltre secondo quanto prescritto dal Dpcm 2 marzo decade il coprifuoco. Le attività di ristorazione avranno la possibilità di apertura serale fino alle 23, i bar fino alle 21. Aperti nei fine settimana anche i centri commerciali. Riaprono musei, teatri, cinema, palestre, piscine e università.

Coronavirus, le ultime notizie

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con la nuova stretta anti Covid per arginare l'aumento dei contagi e dei ricoveri ospedalieri:

tutte le regioni in area gialla passano in arancione a partire da lunedì 15 marzo e fino al 6 aprile;

dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, sarà possibile spostarsi verso una sola abitazione privata una volta al giorno in ambito regionale;

dal 15 marzo e fino al 6 aprile consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione una volta al giorno a due persone con minori di 14 anni. Ovviamente vale per le regioni non in zona rossa dove gli spostamenti sono concessi solo in caso di necessità (e salvo la deroga per il weekend di Pasqua);

automatico il passaggio in area rossa le regioni o i singoli territori con incidenza settimanale superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti.

Le zone fino a domenica 14 marzo

Zona rossa: Campania, Basilicata e Molise.

Zona arancione: Lombardia*, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Abruzzo, Emilia Romagna**, Marche***, Piemonte, Umbria, Toscana e le province autonome di Bolzano e Trento.

Zona gialla: Liguria, Lazio, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta.

Zona bianca: Sardegna.

* Lombardia in area arancione rafforzato per decisione della Regione

** Romagna in rosso come Bologna e Modena

*** Solo la provincia di Ascoli in arancione, il resto rosso

Le zone fino da lunedì 15 marzo e fino al 6 aprile*

Zona rossa: Campania, Basilicata e Molise (Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio)

Zona arancione: Abruzzo, Umbria, (Liguria, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta).

Zona bianca: Sardegna.

* Lista secondo anticipazioni da confermare

Ricordiamo che il 3-4-5 aprile tutta Italia sarà zona rossa.

Le regole in zona arancione rafforzato o scuro

A differenza della zona arancione regolamentata dal Dpcm, le zone arancione scuro seguono regole decise dalle autorità regionali. Sul fronte scolastico si passa alla quasi totale sospensione dei servizi educativi in presenza (quindi Dad non più solo per medie e superiori) mentre gli spostamenti non essenziali ( lavoro, necessità, salute e rientro al domicilio) vengono vietati anche all'interno del proprio comune con il divieto di andare a trovare parenti e amici nelle abitazioni private.