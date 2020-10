Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 12 ottobre 2020: la mappa dei nuovi focolai

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, lunedì 12 ottobre 2020. Dall'inizio del mese di ottobre il numero dei nuovi casi giornalieri è tornata a salire in maniera preoccupante, con il culmine raggiunto nel weekend appena terminato, in cui i contagi sono stati sempre superiori a quota 5mila.

Intorno alle ore 17 il ministero della Salute pubblicherà il bollettino di oggi, lunedì 12 ottobre, con i dati aggiornati su contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e guariti nelle ultime 24 ore. Visto l'aumento dei contagi il Governo sta correndo ai ripari con Dpcm che potrebbe arrivare già stasera e che potrebbe prevedere misure stringenti su trasporti, locali e feste private.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 12 ottobre 2020

Coronavirus, i dati regione per regione

Il Veneto registra un nuovo alzo di casi positivi: 328 nuovi casi nelle ultime 24 ore, e + 168 nella notte, e un nuovo decesso. Lo rileva il bollettino della Regione. Prosegue quindi il trend di forte ripresa dei contagi, su ritmi simili a quelli di marzo e aprile scorsi. Il numero totale di infetti sale così a 31.831, quello dei morti sale a 2.219 (+1 da ieri). Scende rispetto a ieri il dato dei soggetti in isolamento, 11.019 (-392), dei quali 3.369 positivi. Riprendono a crescere, invece, i ricoveri nei reparti ospedalieri, 339 (+8), e quelli in terapia intensiva, 37 (+5 da ieri).

Sono 30 i nuovi casi positivi, di cui 6 pugliesi in isolamento nella loro regione, rilevati in due giorni (ieri e sabato) su un totale di 1096 tamponi processati in Basilicata. Questo l'aggiornamento del bollettino della task force della Regione. I casi di positività di residenti lucani riguardano Matera (4), Brienza (4), Venosa (2), Potenza (2 di cui uno in isolamento in Puglia), Tricarico (2) e singoli casi in altri 10 Comuni. Alcuni contagi si riferiscono ad un focolaio in una casa di riposo di Brienza.

Il servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 837 tamponi: 469 nel percorso nuove diagnosi e 368 nel percorso guariti. I positivi sono 37 nel percorso nuove diagnosi: 21 nella provincia di Ancona, 5 in provincia di Macerata, 7 nella provincia di Fermo, 2 in provincia di Ascoli Piceno e 2 in provincia di Pesaro Urbino. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (11 casi rilevati), contatti in setting domestico (9 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (4 casi rilevati), 1 rientro dalla Tunisia, 2 casi riscontrati dallo screening realizzato nel percorso sanitario, contatti in setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/divertimento (2 casi rilevati), 1 contatto in setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (2 casi). Di 3 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

