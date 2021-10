Coronavirus, il bollettino di martedì 12 ottobre 2021: i contagi dalle Regioni e la tabella

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, martedì 12 ottobre 2021. Tutti i dati: dai contagi ai decessi passando per le terapie intensive e i bollettini delle singole regioni

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, martedì 12 ottobre 2021. Nel pomeriggio il ministero della Salute pubblicherà gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia, con i dati sui nuovi contagi, i decessi, i ricoveri in terapia intensiva e i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore sul territorio italiano.

Nel bollettino di ieri, lunedì 11 ottobre, sono stati registrati 1.516 contagi e 34 morti, numeri in calo rispetto a quelli delle ultime settimane.

Coronavirus, il bollettino di martedì 12 ottobre 2021

Coronavirus, la mappa dei contagi

Sono 135 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 12 ottobre 2021. Registrati 4 decessi. I ricoverati sono 232 (13 in meno rispetto a ieri), di cui 25 in terapia intensiva (stabili).

Sono 118 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, martedì 12 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Si registrano 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 12.299 tamponi. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 135. In terapia intensiva, invece, 20 malati.

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 56 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,32%. Sono inoltre 7.190 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 5 casi (0,07%). Nella giornata odierna si registra il decesso di una 78enne di Tolmezzo avvenuto nel suo domicilio; rimangono 9 le persone ricoverate in terapia intensiva e sono 47 i pazienti in altri reparti.

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 170 i nuovi contagi registrati (su 2.983 tamponi effettuati), +193 guariti e zero morti (per un totale di 1.425 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -23 attualmente positivi, -18 in isolamento, -6 ricoverati e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 11).