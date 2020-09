Coronavirus, il bollettino di sabato 12 settembre 2020: la mappa dei focolai

Coronavirus, alle 17:00 il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi sabato 12 settembre 2020 potrà confermare il trend del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 dopo il balzo registrato negli ultimi giorni. Nelle ultime 24 ore le diagnosi di nuove positività alla Covid-19 sono balzate a 1.616 nuovi casi mentre purtroppo vengono registrati anche 10 decessi. Nelle ultime settimane la curva dei nuovi casi è tornata a salire, con il numero di contagi giornalieri che è rimasto altalenante, ma sempre sopra quota mille.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri registrava 2.024 pazienti ricoverati e 175 in condizioni critiche tali da richiedere il ricovero in terapia intensiva. Allargando lo sguardo all'intera settimana si evidenzia come in media si rilevino 1450 casi al giorno (il +9,9% in più rispetto a 7 giorni fa) mentre si registrano in media 11 decessi di pazienti positivi al coronavirus in aumento del 50%.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati. In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 12 settembre 2020​

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

In Alto Adige è stato scoperto un focolaio di coronavirus in una ditta specializzata nella lavorazione di salumi a Chiusa: 11 i casi positivi. In tutta la regione individuate 25 nuove infezioni da Covid-19 su 1.542 tamponi esaminati. Rispetto a ieri sono aumentati da 6 a 13 i pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri e c'è una persona in terapia intensiva. Salgono a 25 i pazienti in isolamento presso la struttura attrezzata di Colle Isarco. In isolamento domiciliare ci sono 1.453 persone, 60 delle quali di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta.

Nelle Marche individuati 27 i positivi al coronavirus su 869 tamponi esaminati: 10 in provincia di Pesaro Urbino, 8 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Ancona, 3 in provincia di Macerata e 2 in provincia di Fermo. Questi casi comprendono 6 rientri dall'estero (Albania, Ucraina, Romania), 5 contatti domestici, 7 soggetti sintomatici, un piccolo focolaio con 4 contatti stretti di casi positivi, un contatto in ambiente lavorativo, un caso rilevato dallo screening nel percorso sanitario, un rientro dalla Sardegna, un caso rilevato dallo screening in ambiente di lavoro e un caso in fase di verifica.

Nel Lazio e in particolare a Roma risultano ricoverati all'Istituto per le malattie infettive Spallanzani 77 pazienti positivi di cui 7 pazienti necessitano di terapia intensiva.

