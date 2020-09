Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 12 settembre: 1.501 nuovi casi e 6 morti, la mappa dei focolai

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi sabato 12 settembre 2020 conferma il trend in aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 dopo il balzo registrato negli ultimi giorni. Nelle ultime 24 ore le diagnosi di nuove positività alla Covid-19 sono balzate a 1.501 casi dopo i 1.616 contagi registrati ieri. Registrati oggi 6 decessi dopo i 10 di ieri. Quanto agli ospedali, occhi puntati sugli indici di affollamento delle terapie intensive che registrano un costante afflusso di nuovi pazienti (+7 oggi su 109 nuovi ricoveri).

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri registrava 2.024 pazienti ricoverati e 175 in condizioni critiche tali da richiedere il ricovero in terapia intensiva. Allargando lo sguardo all'intera settimana si evidenzia come in media si rilevino 1450 casi al giorno (il +9,9% in più rispetto a 7 giorni fa) mentre si registrano in media 11 decessi di pazienti positivi al coronavirus in aumento del 50%.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati. In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 12 settembre 2020​

Attualmente positivi: 37.503 (+736)

Deceduti: 35.603 (+6)

Dimessi/Guariti: 213.191 (+759)

Ricoverati: 2.133 (+109)

Ricoverati Terapia Intensiva: 182 (+7)

Tamponi: 9.745.975 (+92.706)

Totale casi: 286.297 (+1.501, +0,53%)

Quanto ai dettagli territoriali si registrano:

Lombardia: 103.074 casi totali (8.567 attualmente positivi) (269 nuovi casi)

Piemonte: 33.671 (2.030) (93)

Emilia-Romagna: 33.363 (3.827) (138)

Veneto: 24.667 (2.940) (138)

Toscana: 13.023 (2.402) (138)

Lazio: 12.980 (4.621) (155)

Liguria: 11.774 (1.088) (112)

Campania: 9.003 (3.898) (103)

Marche: 7.511 (486) (27)

Puglia: 6.367 (1.599) (76)

P.A. Trento: 5.492 (437) (22)

Sicilia: 5.180 (1.747) (44)

Friuli Venezia Giulia: 4.112 (586) (39)

Abruzzo: 3.978 (544) (11)

P.A. Bolzano: 3.088 (266) (25)

Sardegna: 2.841 (1.379) (51)

Umbria: 2.042 (419) (33)

Calabria: 1.701 (388) (18)

Valle d'Aosta: 1.258 (34) (1)

Basilicata: 610 (155) (5)

Molise: 562 (90) (3)

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

In Lombardia continuano a crescere i contagi: dai 16.493 tamponi processati nelle ultime 24 ore sono risultati 296 nuovi positivi (in aumento rispetto ai 257 registrati ieri), mentre non c'è stato nessun morto. Aumentano i ricoveri non in terapia intensiva (sono 251, 5 più di ieri) mentre resta stabile a 27 il numero dei pazienti in terapia intensiva. Tra i positivi 6 i ragazzi di età inferiore ai 16 anni: sono un bambino di 2 anni, uno di 1 anno, due bambine di 5 anni, uno di 11 e uno di 13. Tra questi c'è il caso della bambina che aveva appena iniziato l'anno scolastico in una scuola materna.

In Piemonte sarebbero quattro i casi positivi al Covid risultati a seguito dei controlli eseguiti sugli operatori del reparto di Ginecologia dell'ospedale di Alessandria dove un medico si sarebbe recato al lavoro nonostante malessere e febbre. "Qualora si riscontrassero responsabilità - chiarisce l'asl locale - saranno presi i provvedimenti opportuni."

In Veneto sono stati posti in isolamento precauzionale gli alunni di una classe di una scuola dell'infanzia di Porto Mantovano dopo che alcuni bambini hanno mostrato sintomi. Sei i casi sospetti sottoposti a tampone, 25 i compagni di classe sottoposti a quarantena.

In Alto Adige è stato scoperto un focolaio di coronavirus in una ditta specializzata nella lavorazione di salumi a Chiusa: 11 i casi positivi. In tutta la regione individuate 25 nuove infezioni da Covid-19 su 1.542 tamponi esaminati. Rispetto a ieri sono aumentati da 6 a 13 i pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri e c'è una persona in terapia intensiva. Salgono a 25 i pazienti in isolamento presso la struttura attrezzata di Colle Isarco. In isolamento domiciliare ci sono 1.453 persone, 60 delle quali di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta.

In Emilia Romagna registrati 138 in più rispetto a ieri, di cui 66 asintomatici. Si registra anche un decesso. Dei 138 nuovi casi, 57 erano già in isolamento al momento dell`esecuzione del tampone e 54 sono stati individuati nell`ambito di focolai già noti.

Nelle Marche individuati 27 i positivi al coronavirus su 869 tamponi esaminati: 10 in provincia di Pesaro Urbino, 8 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Ancona, 3 in provincia di Macerata e 2 in provincia di Fermo. Questi casi comprendono 6 rientri dall'estero (Albania, Ucraina, Romania), 5 contatti domestici, 7 soggetti sintomatici, un piccolo focolaio con 4 contatti stretti di casi positivi, un contatto in ambiente lavorativo, un caso rilevato dallo screening nel percorso sanitario, un rientro dalla Sardegna, un caso rilevato dallo screening in ambiente di lavoro e un caso in fase di verifica.

In Toscana si contano 138 nuovi casi su 6.698 tamponi. Gli attualmente positivi sono oggi 2.402, 92 i ricoverati (3 in più rispetto a ieri), di cui 18 in terapia intensiva (1 in più). Oggi non si registrano nuovi decessi. L'età media dei 138 casi odierni è di 42 anni e il 64% è risultato asintomatico. Complessivamente, 2.310 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (87 in più rispetto a ieri, più 3,9%). Sono 4.204 (94 in più rispetto a ieri, più 2,3%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 92 (tre in più rispetto a ieri, più 3,4%), 18 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri, più 5,9%).

Nel Lazio si registrano 155 casi su oltre 10 mila tamponi (ieri 148 su quasi 12 mila tamponi) e un decesso. Dei casi odierni 95 sono a Roma: risultano ricoverati all'Istituto per le malattie infettive Spallanzani 77 pazienti positivi di cui 7 pazienti necessitano di terapia intensiva. Nel dettaglio, Nella Asl Roma 1 sono 33 i casi nelle ultime 24 ore e di questi nove sono di rientro: tre con link dalla Sardegna, due dall'Ucraina, uno dalla Spagna, uno dalla Croazia, uno dalla Bielorussia e uno dalla Campania. Undici i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2 sono 55 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi quattro i casi di rientro: due con link dalla Sardegna, uno dalla Romania e uno dalla Basilicata. Ventiquattro sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 3 sono 7 i casi nelle ultime 24 ore. Si tratta di tre casi di rientro, due con link dalla Sardegna e uno dalla Lombardia. Due sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 4 sono 13 i casi nelle ultime 24 ore, di cui cinque con link dalla Sardegna, uno individuato su segnalazione del medico di medicina generale e tre individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 5 sono 7 i casi nelle ultime 24 ore: tre casi con link dalla Sardegna e uno dalla Campania. Uno è un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 6 sono 21 i casi nelle ultime 24 ore: due i casi di rientro, uno con link dalla Sardegna e uno dalla Moldavia. Due i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale e sono cinque i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Undici i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl di Latina sono undici i casi e di questi due sono casi di rientro, uno da Albania e uno dalla Rep. Ceca. Cinque sono i contatti di casi già noti e isolati. Un caso è stato individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl di Frosinone sono tre i casi e di questi uno è di rientro dall'Albania. Nella Asl di Rieti si registrano tre casi e si tratta di due contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Viterbo si registrano due casi e si tratta di due contatti di casi già noti e isolati.

In Abruzzo sono 11 i nuovi positivi (4 a L'Aquila, 1 a Chieti, 4 a Pescara, 2 a Teramo, 40 ricoverati (di cui 3 in terapia intensiva), 504 in isolamento domiciliare.

In Campania sono 103 i positivi di cui 19 casi di rientro da fuori regione o connessi a precedenti positivi da rientro.

In Puglia sono stati registrati 76 nuovi casi positivi: 47 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi; 2 in provincia BAT, 12 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. Non sono stati registrati decessi. In regione si contano 1.599 casi attualmente positivi.

La Regione Calabria comunica che dei 18 soggetti positivi di oggi, 7 sono migranti e 1 è un soggetto residente fuori Regione.

In Sardegna si registrano 51 nuovi casi e si registra una nuova vittima nella provincia di Sassari: un uomo di 70 anni, ricoverato in terapia intensiva e con gravi patologie pregresse. Sono invece 62 i pazienti ricoverati in ospedale (+1 rispetto al dato di ieri), mentre è di 14 (+2) il numero dei pazienti attualmente in terapia intensiva.

