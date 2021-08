Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 13 agosto 2021: nuovi casi e decessi, la mappa regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi venerdì 13 agosto 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 13 agosto 2021: è in calo l'indice Rt in Italia, passato da 1,56 della scorsa settimana a 1,27 di questa. Tutti i dati con i nuovi casi sul territorio nazionale, l'incidenza, i ricoveri nei reparti ospedalieri ordinari e quelli nelle terapie intensive, gli attualmente positivi, i guariti, i morti e i vaccinati. Per tutta la prossima settimana l'Italia resta in zona bianca. Sicilia e Sardegna, le due Regioni considerate più a rischio per gli alti livelli dei ricoveri o per l'incidenza, non superano tutte le soglie critiche che porterebbero a eventuali maggiori restrizioni

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 13 agosto 2021

I dati aggiornati sulla situazione epidemiologica in Italia al 13 agosto 2021 e la ormai classica tabella intorno alle ore 17 con i numeri odierni con positivi, ricoverati e decessi da tutte le regioni. Nel frattempo confluiscono i dati da tutte le regioni italiane: li trovate poco più avanti in questo articolo.

Attualmente positivi: a ieri 121.285

Deceduti: a ieri 128.334 (+30)

Ricoverati con sintomi: a ieri 2.975 (+27)

In terapia intensiva: a ieri 352 (+15)

Guariti: ieri 4.715 (in totale 4.170.810)

Tamponi: ieri 216.969

Nuovi casi: il dato di ieri è 7.270

Bollettino Covid da tutte le Regioni 13 agosto 2021

I bollettini di tutte le regioni italiane con i nuovi casi, i ricoveri e i decessi.

Sono 771 i nuovi casi di Covid-19 trovati in Veneto nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi a oggi in isolamento è di 13.534. Invariato il saldo dei posti letto occupati negli ospedali con 6 dimissioni dalle aree non critiche e quattro ingressi nelle terapie intensive. I ricoverati in area non critica sono 173 (-5), quelli in terapia intensiva, 31 (+3). Un decesso segnalato.

Sono 819 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 14.526 test di cui 9.043 tamponi molecolari e 5.483 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,64% (11,5% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i contagi sono di poco inferiori a fronte di un numero maggiore di test mentre il tasso di positività è in calo: i casi erano 876 su 13.691 test a fronte di un tasso del 6,40%. Giani sottolinea che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 4.461.712.

Quaranta positivi e un decesso in Basilicata dove stati processati 755 tamponi molecolari. Registrati 19 guariti. Sempre ieri sono state effettuate 3.973 vaccinazioni. Attualmente sono 374.043 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (67,6 per cento) e 289.599 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (52,3 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 663.642 su 553.254 residenti.

- in aggiornamento costante -