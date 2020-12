Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 13 dicembre: i nuovi casi covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi domenica 13 dicembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: gli aggiornamenti in diretta dalle regioni

Il bollettino coronavirus di oggi domenica 13 dicembre 2020. Intorno alle 17 come ogni giorno tutti gli aggiornamenti su nuovi casi, ricoveri e decessi causati da Covid-19. In Italia negli ultimi giorni la curva ha iniziato a flettere (anche se con meno tamponi effettuati), ma abbassare la guardia ora sarebbe un errore. L'obiettivo del governo è piegare la curva dei contagi senza un nuovo lockdown generalizzato. E a metà dicembre, secondo le previsioni degli esperti e del governo, tutta o gran parte dell'Italia potrebbe dipingersi di giallo. O di un giallo "rinforzato", con limitazioni maggiori come quelle stabilite per Natale, Santo Stefano e Capodanno, giorni in cui è vietato uscire dal proprio comune.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri sabato 12 dicembre ha segnalato 19.903 nuovi casi (con 196mila tamponi) e 649 vittime.

Il bollettino coronavirus di oggi domenica 13 dicembre 2020

In basso, non appena disponibili, i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici o di terapia intensiva.

Nuovi casi: (ieri +19.903)

Tamponi (diagnostici e di controllo): (ieri +196.439)

Attualmente positivi: (ieri 684.848)

Ricoverati con sintomi: (ieri 31.265, -562)

Pazienti ricoverati in terapia intensiva: (ieri 3.199, -66)

Deceduti: (64.036, ieri +649)

Totale dimessi/guariti: (1.076.891, ieri +24.728)

Totale casi: (1.825.775, ieri +19.903)

Coronavirus, i dati delle regioni

Veniamo ai dati dalle singole regioni. In fondo all’articolo tutte le ultime notizie sull'epidemia di coronavirus Sars-Cov-2 in Italia.

Le ultime notizie sull’epidemia di coronavirus in Italia

In Italia l'indice di contagio l’Rt è sceso ancora da 0, 91 a 0, 82, ma "l’incidenza delle diagnosi di Covid-19 è solo leggermente in diminuzione a livello nazionale, ancora elevata e molto lontana dai livelli che permettano il ripristino della fase di contenimento", secondo il report dell'Iss. Quattordici regioni sono ormai a rischio moderato e due addirittura basso (Basilicata e Molise, che però ha l’Rt a 1,45) mentre quelle a rischio alto erano tre la settimana scorsa e adesso sono cinque: Emilia-Romagna, Trentino, Puglia, Sardegna e Veneto.

Lombardia, Piemonte, Basilicata e Calabria da oggi sono in zona gialla. La decisione del ministro Speranza è arrivata dopo l'analisi dei dati dei contagi delle regioni nel corso della cabina di regia di venerdì.