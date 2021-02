Coronavirus, il bollettino di oggi 13 febbraio 2021: i casi Covid regione per regione (tabella)

Contagi, decessi e terapie intensive: gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia. In Toscana i nuovi positivi sono 764, in Veneto 689. Alle 17 il bollettino del Ministero della Salute

Coronavirus: il bollettino di oggi sabato 13 febbraio 2021. Come ogni giorno Today seguirà in diretta gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia. Ieri sono stati registrati 13.908 contagi su oltre 300mila tamponi (antigenici e molecolari) e 316 i decessi. Risultano in calo sia i ricoverati con sintomi (-206 rispetto al precedente bollettino) che le terapie intensive (31 in meno). I nuovi ingressi nei reparti di area critica sono stati 153 nuovi ingressi.

Ma ci sono segnali che non fanno ben sperare. Intanto va evidenziato che l'indice di contagio è tornato a salire e secondo i dati dell'ultimo monitoraggio Iss si attesta a 0.95 (la scorsa settimana precedente era a 0.84). E poi preoccupano le varianti del Sars-Cov-2, Proprio ieri l'Iss ha certificato che quasi il 20% delle infezioni è dovuto alla variante inglese. "Il nostro Paese è in ritardo nel sequenziamento delle varianti Covid, la task force dell'Iss è partita solo a fine gennaio" dice all'Adnkronos Salute Giorgio Sestili, fisico e ideatore della pagina Facebook 'Coronavirus - Dati e analisi scientifiche' La Danimarca e il Regno Unito sono più avanti, è chiaro che dobbiamo accelerare anche per avere una visione più dettagliata di ciò che sta accadendo sul territorio. Per farlo occorre almeno sequenziate il 10% dei tamponi positivi ogni giorno, noi siamo molto indietro il report dell'Iss è stato fatto con 852 campioni".

"Da noi si sta creando anche un problema: stiamo usando molti test rapidi rispetto a quelli molecolari - avverte Sestili - e questo non va bene se devi sequenziare perché solo con il tampone molecolare si può procedere all'analisi del genoma". Secondo Sestili è poi necessario che il monitoraggio settimanale della Cabina di regia Iss-ministero della Salute preveda anche un capitolo dedicato alle varianti "che ad oggi ancora manca e questo è abbastanza grave, spero che nel prossimo ci sia questo tipo di dato".

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 13 febbraio 2021

Nuovi casi: ... (ieri 13.908)

Tamponi (diagnostici e di controllo): ... (ieri 305.619)

Attualmente positivi: ...(ieri 402.174)

Ricoverati: ... (ieri -206)

Ricoverati in Terapia Intensiva: ... (ieri -31)

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: .. (Ieri 2.697.296)

Deceduti: ... (ieri 93.045)

Totale Dimessi/Guariti:... (ieri +16.422)

Coronavirus: i casi regione per regione

In Veneto sono stati accertati 689 nuovi casi di coronavirus e 29 nuovi decessi. Il totale delle vittime dall'inizio dell'epidemia sale così a 9.489. In calo il numero degli ospedalizzati con 47 pazienti in meno nei reparti non critici e 6 in meno nelle terapie intensive.

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 764 su 19.601 test di cui 12.201 tamponi molecolari e 7.400 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,90% (7,6% sulle prime diagnosi)". Lo ha comunicato su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus.