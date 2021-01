Coronavirus, il bollettino di oggi 13 gennaio 2021: i nuovi casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di mercoledì 13 gennaio 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 13 gennaio 2021 sarà pubblicato come di consueto intorno alle ore 17:00. Intanto seguiremo in diretta le notizie che via via arrivano dalle regioni.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri 12 gennaio registrava 14.242 nuovi casi su 141.641 tamponi. In crescita il tasso di occupazione dei posti letto in ospedale, 196 le persone che nelle ultime 24 ore hanno fatto accesso ai reparti di terapia intensiva. Purtroppo 616 nomi si sono aggiunti alla lunga lista delle vittime correlate all'epidemia di Sars-Cov-2. Qui di seguito gli aggiornamenti in diretta dalle regioni.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 13 gennaio 2021

Nuovi casi: -- (ieri 14.242)

Casi testati: -- (ieri 53.604 di cui 26.57% positivi)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 141.641 di cui 10.05% positivi)

Attualmente positivi: -- (ieri 570.040)

Ricoverati: -- (ieri 23.712, +109)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 2.636, -6, 196 nuovi)

Totale casi positivi: -- (ieri 2.303.263)

Deceduti: -- (ieri 79.819, +616)

Totale Dimessi/Guariti: -- (ieri 1.653.404)

Vaccinati: 800.730* (ieri erano 731.539)

*si tratta del 56,9% delle 1.406.925 dosi consegnate da Pfizer all'12 gennaio.



I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Le zone in area arancione*:

Lombardia :

: Veneto : 1884 nuovi casi su 18955 tamponi (9.4%). 91 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -23, ricoveri -45

: 1884 nuovi casi su 18955 tamponi (9.4%). 91 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -23, ricoveri -45 Emilia Romagna :

: Calabria :

: Sicilia:

*L'ordinanza sarà valida fino al 15 gennaio, data in cui scadrà il DPCM. Gli spostamenti sono permessi dalle 5 alle 22 ma con autocertificazione; sarà vietato uscire dal proprio comune. I bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno, aperti invece i negozi, i parrucchieri e i centri estetici.

Restano zone gialle**

Valle d'Aosta :

: Piemonte :

: Liguria :

: Alto Adige : 269 nuovi casi su 2740 tamponi (9.8%). 5 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2 ricoveri -10

: 269 nuovi casi su 2740 tamponi (9.8%). 5 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2 ricoveri -10 Trentino :

: Friuli Venezia Giulia :

: Toscana : 507 nuovi casi su 10258 tamponi ( 4.9%). 11 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +3, ricoveri -35

: 507 nuovi casi su 10258 tamponi ( 4.9%). 11 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +3, ricoveri -35 Marche : 480 nuovi casi su 4452 tamponi (10.78%)

: 480 nuovi casi su 4452 tamponi (10.78%) Umbria :

: Lazio :

: Abruzzo : 314 nuovi casi su 2517 tamponi (12.48%). 9 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2, ricoveri -10

: 314 nuovi casi su 2517 tamponi (12.48%). 9 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2, ricoveri -10 Molise : 97 nuovi casi su 971 tamponi (9.9%). Un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +3, ricoveri -4

: 97 nuovi casi su 971 tamponi (9.9%). Un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +3, ricoveri -4 Puglia : 1082 nuovi casi su 10221 tamponi (10.5%). 15 i decessi. Saldo ospedalizzati: (ti+ricoveri) +9

: 1082 nuovi casi su 10221 tamponi (10.5%). 15 i decessi. Saldo ospedalizzati: (ti+ricoveri) +9 Campania :

: Basilicata : 72 nuovi casi su 1035 tamponi (6.9%). 3 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili, ricoveri -4

: 72 nuovi casi su 1035 tamponi (6.9%). 3 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili, ricoveri -4 Sardegna:

**Fino al 15 gennaio la zona gialla è rinforzata: pertanto restano sospesi gli spostamenti tra le regioni anche dello stesso colore.

Coronavirus, le ultime notizie

Verso l'area arancione per "rischio alto" anche Piemonte, Liguria, le province autonome di Bolzano eTrento, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio e Puglia. Come confermato dal ministro della Salute Roberto Speranza con il nuovo decreto verrà confermato anche nelle zone gialle il divieto di spostamenti tra regioni, così come si vieterà l'asporto dai bar dopo le 18 per evitare assembramenti. Potrebbe essere introdotta la raccomandazione a ricevere a casa massimo 2 persone non conviventi. Ovviamente confermato anche il coprifuoco.