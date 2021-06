Il bollettino coronavirus di oggi domenica 13 giugno: 1.390 nuovi casi e 26 morti, i contagi regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza Sars-CoV-2 in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi domenica 13 giugno 2021. I nuovi casi, gli attualmente positivi, i decessi e i numeri dei ricoveri ospedalieri: le notizie in diretta dalle regioni

Il bollettino coronavirus del ministero della Salute di oggi domenica 13 giugno 2021 registra 1.390 contagi su 134.136 tamponi tra molecolari e antigenici nelle ultime 24 ore (in calo rispetto ai 212.966 di sabato), con un tasso di positività dell'1%. Sono 26 le vittime. Negli ospedali si trovano attualmente ricoverate 3.542 persone in reparti non critici (ieri 3.655), mentre sono 565 i pazienti in terapia intensiva (ieri 574). Nelle ultime 24 ore ci sono stati invece 20 ingressi in rianimazione, ieri 25.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri sabato 12 giugno registrava 1.723 nuovi casi e 52 morti. La mappa dei colori in base al rischio covid cambia ancora: da lunedì 14 giugno l'Italia si tingerà ancora più di bianco. Dopo che il 31 maggio sono entrate nella fascia di minor rischio Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Molise, il 7 giugno è toccato a Liguria, Veneto, Umbria e Abruzzo. Ora l'ultimo monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità ha fatto scalare in bianco altre zone: Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e provincia autonoma di Trento.

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 13 giugno 2021

Attualmente positivi: 160.313 (-2.096)

Deceduti: totale 127.002 (+26)

Dimessi/Guariti: totale 3.957.557 (+3.460)

Ricoverati con sintomi nei reparti ordinari: in totale 3.542 (ieri 3.655, -113)

Ricoverati in terapia intensiva: 565, con 20 nuovi ingressi

Tamponi: 134.136 nelle ultime 24 ore

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 4.244.872 (ieri +1.390)

Bollettino coronavirus: i dati regione per regione

Regioni - totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 839.475 ( 18.391) ( 257 )

18.391) 257 Veneto: 424.615 ( 5.920) ( 87 )

5.920) 87 Campania: 422.539 ( 60.078) ( 147 )

60.078) 147 Emilia-Romagna: 385.684 ( 8.345) ( 123 )

8.345) 123 Piemonte: 362.146 ( 2.669) ( 59 )

2.669) 59 Lazio: 344.407 ( 6.169) ( 127 )

6.169) 127 Puglia: 252.233 ( 13.217) ( 73 )

13.217) 73 Toscana: 243.375 ( 4.458) ( 123 )

4.458) 123 Sicilia: 229.340 ( 6.722) ( 183 )

6.722) 183 Friuli Venezia Giulia: 107.369 ( 4.589) ( 11 )

4.589) 11 Marche: 103.411 ( 2.799) ( 33 )

2.799) 33 Liguria: 103.051 ( 439) ( 10 )

439) 10 Abruzzo: 74.464 ( 1.529) ( 14 )

1.529) 14 P.A. Bolzano: 73.193 ( 403) ( 8 )

403) 8 Calabria: 68.232 ( 8.095) ( 72 )

8.095) 72 Sardegna: 57.008 ( 12.051) ( 11 )

12.051) 11 Umbria: 56.667 ( 1.037) ( 11 )

1.037) 11 P.A. Trento: 45.687 ( 246) ( 11 )

246) 11 Basilicata: 26.688 ( 2.979) ( 27 )

2.979) 27 Molise: 13.632 ( 82) ( 2 )

82) 2 Valle d'Aosta: 11.656 (95) (1)

In Lombardia si registra oggi il maggior incremento di nuove infezioni: +257. Nel dettaglio, 90 nuovi casi nel Milanese. Tra le altre province, Brescia segna 43 nuovi casi, Varese 5, Monza e Brianza 18. Dieci i nuovi casi a Como, mentre a Bergamo se ne sono registrati 26. Pavia ne conta 18, Mantova 13, Lecco 8, Lodi 7 e Sondrio 9.

In Piemonte 59 nuovi casi e un decesso. I ricoverati in terapia intensiva sono 47 (+2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 317 (-8 rispetto a ieri).Le persone in isolamento domiciliare sono 2.305.

Sono stati registrati 87 nuovi contagi covid nelle ultime 24 ore nel Veneto e nessun decesso. Prosegue la discesa dei dati clinici. Gli attuali positivi sono 5.920 (-10); negli ospedali vi sono 392 ricoverati in area non critica (-3), e 52 (-2)nelle terapie intensive.

In Emilia-Romagna 123 nuovi casi di positività. I tamponi eseguiti sono stati 10.346. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 62 (2 in più rispetto a ieri) e 288 quelli negli altri reparti covid (-3).

In Toscana 123 casi in più rispetto a ieri. I ricoverati sono 261 (13 in meno rispetto a ieri), di cui 66 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi, inoltre, si registrano 6 nuovi decessi: 5 uomini e una donna con un'età media di 77 anni.

Nelle Marche sono stati individuati 33 nuovi casi, il 3,2% rispetto ai 1.043 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 103.411.

Nel Lazio 127 nuovi casi, nessuno decesso. I ricoverati sono 450 (-31). I guariti sono 525, le terapie intensive sono 98 (-4). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,7%. I casi a Roma città sono a quota 84.

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 4.001 test per l'infezione da Covid-19 e sono emersi 73 casi positivi. Non sono stati registrati decessi. Inoltre, 232.428 sono i pazienti guariti e 13.217 quelli attualmente positivi.

Sono 72 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 1.585 tamponi eseguiti. Rispetto a ieri sale il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 3,58% al 4,54%). Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.208 (+1 rispetto a ieri), i guariti sono 58.929 (+227 rispetto a ieri). Attualmente i ricoveri sono 158 (-1 rispetto a ieri), di cui 9 in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 8.095 (-156).

In Sicilia 183 nuovi casi, ma i test processati nelle ultime 24 ore sono stati appena 6.797. I ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali con sintomi covid sono 310 (ieri 326). In terapia intensiva invece i ricoverati sono 47 (ieri 43) con sei nuovi ingressi. Il totale degli ospedalizzati in Sicilia è quindi di 357 persone (ieri 369).

In Sardegna sono stati rilevati 11 nuovi casi. Si registra un nuovo decesso (1.484 in tutto). Sono invece 87 (+2) le persone attualmente ricoverate in ospedale in area medica, mentre è stabile il numero dei pazienti (5) in terapia intensiva, dove non si registrano nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.959 e i guariti sono complessivamente 43.471 (+30).