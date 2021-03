Coronavirus, il bollettino di oggi 13 marzo: 26.062 nuovi casi e 317 morti

Coronavirus, ecco il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi sabato 13 marzo 2021: 26.062 nuovi casi e 317 morti. Salgono ricoveri e terapie intensive. Oggi nuova impennata di contagi in Veneto ( si torna ai livelli di metà gennaio). Nelle Marche si torna oltre i mille nuovi casi al giorno. Quasi duemila nel Lazio, quasi tremila in Campania ed Emilia-Romagna. La curva è ancora in crescita in molte regioni e il picco della terza ondata non è stato ancora raggiunto. I casi tra lunedì e sabato questa settimana sono 134.619, la scorsa settimana erano stati 121.623.

Le regioni intanto cambiano colore. Con le ordinanze del ministro della Salute intanto passano in area rossa Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, che si aggiungono a Campania e Molise. Tutte le altre Regioni saranno arancioni per gli effetti del decreto, che annulla il giallo per tutta la sua durata. Basilicata in arancione dopo una verifica dei dati da parte del ministero, mentre la Sardegna resta bianca.

6.430.266 il totale delle somministrazioni di vaccini in Italia a oggi. 1.922.072 le persone a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino.

Coronavirus, il bollettino di oggi 13 marzo 2021

Il bollettino Covid di oggi, sabato 13 marzo 2021:

Totale casi: +26.062 (T.M. 23.450 / T.R. 2.581)

(T.M. 23.450 / T.R. 2.581) Casi attuali: 520.061 (+10.744)

Decessi: +317

Guariti: +14.970

Ricoveri: 24.153 (+497)

Iso 492926(+10179)

T.I.: 2.982 (+68) - T.I.: in/out: 270/202

Attualmente Positivi +10.744(520.061 +2,11%)

Tamp Molecolari +203.131(37.107.202 +0,55%) - Incidenza 12,83%(-0.50)

Covid, i bollettini delle regioni sabato 13 marzo

Sono 169 i pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2 ricoverati allo Spallanzani di Roma: 26 pazienti sono ricoverati in Terapia Intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 2127. È quanto emerge dal bollettino di oggi.

Oggi sabato 13 marzo in Puglia, sono stati registrati 1.700 casi positivi: 778 in provincia di Bari, 60 in provincia di Brindisi, 110 nella provincia BAT, 190 in provincia di Foggia, 216 in provincia di Lecce, 334 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 23 decessi.

Il bollettino dei nuovi contagi a Roma e nel Lazio parla di numeri in crescita. Su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+2.341 rispetto a ieri) e oltre 25 mila antigenici per un totale oltre di 42 mila test, si registrano 1.998 casi positivi (+241 rispetto a ieri). Sono 19 i decessi (-5) e 788 i guariti. Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%.

In Campania 2.940 positivi nelle ultime 24 ore, di cui 1.857 asintomatici e 693 sintomatici. Sintomatici e asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. I tamponi del giorno sono stati 27.263. Il numero dei decessi è di 23 , i guariti 1.689.

In Emilia Romagna oggi 2.950 contagi: altri 31 morti nelle ultime 24 ore, indice di positività al 7,5%.

In Piemonte 2.159 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 392dopo test antigenico), pari al 6,8% dei 31.671tamponi eseguiti, di cui 21.189 antigenici. Dei 2.159 nuovi casi, gli asintomatici sono 682 (31.6%). I casi sono così ripartiti: 294 screening, 1.208 contatti di caso, 657 con indagine in corso; per ambito: 27 RSA/strutture socio-assistenziali, 187 scolastico, 1945 popolazione generale. 28 i decessi nelle ultime 24 ore.

I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.326 su 23.544 test di cui 14.150 tamponi molecolari e 9.394 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,63%.

In Alto Adige sono stati registrati altri due decessi nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo dei decessi dall'inizio della pandemia sale pertanto a 1.079 persone. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.481 tamponi PCR e registrato 115 nuovi casi positivi. Inoltre dei 10.793 test antigenici eseguiti ieri 68 erano positivi. Attualmente i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 155, ai quali si aggiungono 135 pazienti ricoverati nelle strutture private convenzionate. Altre 135 pazienti si trovano in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes, mentre il numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva scende a 39, a cui si aggiungono 3 pazienti Covid-19 ricoverati in reparto di terapia intensiva all'estero.

Nelle Marche per la seconda volta nel mese di marzo, dopo i 1.027 registrati giovedì 4, arriva a quota mille positivi il bilancio delle nuove diagnosi in un unica giornata: sono i due valori più alti a livello regionale da inizio pandemia. Nelle ultime 24ore, comunica il Servizio Sanità della Regione, testati 6.648 tamponi: 3.781 nel percorso nuove diagnosi (di cui 947 nello screening con percorso Antigenico) e 2867 nel percorso guariti (rapporto positivi/testati al 26,4%)".

Nuova impennata dei contagi Covid in Veneto. Sono 2.682 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, per un totale che raggiunge i 352.727 infetti dall'inizio dell'emergenza. I decessi sono stati 29, per un dato complessivo di 10.098 vittime, tra ospedali e case di riposo. Lo riferisce il bollettino della Regione. Le persone positive attualmente e in isolamento sono 34.062. La pressione sugli ospedali è costante, e sono in aumento i casi gravi: nei normali reparti medici sono ricoverate 1.375 persone (+6), mentre nelle terapie intensive si trovano 183 malati (+14).

In Calabria 275 nuovi casi. In Sardegna 103 nuovi casi.

Sono 141 i nuovi casi positivi al Sars Cov-2, di cui 137 riguardanti residenti, su un totale di 1.473 tamponi molecolari registrati nelle ultime 24 ore in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Un decesso.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.087 tamponi molecolari sono stati rilevati 629 nuovi contagi con una percentuale di positivita' dell'8,88%. Sono inoltre 3.201 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 324 casi (10,12%). I decessi registrati sono 14.

Nuove ordinanze di Speranza con le regioni in zona rossa-arancione

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 12 marzo 2021, ha firmato nuove Ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 15 Marzo. Per effetto del Decreto-legge del 12 marzo 2021, alle Regioni in zona gialla nel periodo 15 marzo-6 aprile 2021 si applicano le stesse misure della zona arancione e nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa.

Numeri complessivi dell'epidemia ad oggi in Italia: 3175807 pazienti COVID-19, di cui 2564926 guariti, 509317 attualmente positivi (23656 ricoverati in reparto, 2914 in Terapia Intensiva, 482747 in isolamento domiciliare), e 101564 pazienti deceduti.