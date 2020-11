Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 13 novembre 2020: i nuovi casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi venerdì 13 novembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 13 novembre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2. Gli attualmente positivi nel nostro paese sono oltre 635mila.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri giovedì 12 novembre registrava quasi 38mila nuovi casi e purtroppo ben 636 deceduti. Quanto alla pressione sulle strutture sanitarie si registrava un leggero allentamento ma negli ospedali si trovavano 3.170 persone in terapia intensiva (+89) e 33.043 ricoverate in reparto (+518).

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 13 novembre 2020​​

Nuovi casi: -- (ieri 35.098)

Casi testati: --

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 234.672)

Attualmente positivi: -- (ieri 635.054)

Ricoverati: -- (ieri 33.043, +518)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 3.170, +89)

Totale casi positivi: -- (ieri 1.066.401​)

Deceduti: -- (ieri 43.589, con un aumento di 636​ morti in 24 ore)

(ieri 43.589, con un aumento di 636​ morti in 24 ore) Totale Dimessi/Guariti: -- (ieri 387.758 +15.645)

Ultim'ora: Campania e Toscana sono in predicato di entrare in area rossa, Emilia-Romagna, Friuli e Marche in area arancione. La lista deve essere confermata dal Cts. In base all'ultimo Dpcm, il ministro alla Salute Roberto Speranza, dopo aver sentito le Regioni, dovrebbe firmare l'ordinanza con i nuovi provvedimenti.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Le zone rosse :

Valle d'Aosta :

: Piemonte :

: Lombardia : negli ospedali sono ricoverate circa 8mila persone Covid positive, altri 1200-1300 posti sono impegnati per pazienti in attesa di esito dei tamponi: a marzo i pazienti covid ricoverati erano 13mila. L'indice di Rt a Milano è sceso a 1,25 dopo aver toccato l'indice 2 dopo l'avvio delle scuole.

: negli ospedali sono ricoverate circa 8mila persone Covid positive, altri 1200-1300 posti sono impegnati per pazienti in attesa di esito dei tamponi: a marzo i pazienti covid ricoverati erano 13mila. L'indice di Rt a Milano è sceso a 1,25 dopo aver toccato l'indice 2 dopo l'avvio delle scuole. Alto Adige : nuovo record di tamponi positivi dall'inizio della pandemia: 820 i nuovi casi su 3183 tamponi analizzati. 9 i decessi. I pazienti ricoverati sono 494, 343 occupano letti di normali reparti (+5), 110 si trovano in strutture private convenzionate e 41 necessitano delle cure della terapia intensiva (una in meno rispetto al dato di ieri). Ci sono 92 pazienti covid in isolamento presso strutture appositamente attrezzate a Colle Isarco e Sarnes. Netto aumento anche delle persone in isolamento domiciliare che sono 8.782.

: nuovo record di tamponi positivi dall'inizio della pandemia: 820 i nuovi casi su 3183 tamponi analizzati. 9 i decessi. I pazienti ricoverati sono 494, 343 occupano letti di normali reparti (+5), 110 si trovano in strutture private convenzionate e 41 necessitano delle cure della terapia intensiva (una in meno rispetto al dato di ieri). Ci sono 92 pazienti covid in isolamento presso strutture appositamente attrezzate a Colle Isarco e Sarnes. Netto aumento anche delle persone in isolamento domiciliare che sono 8.782. Calabria:

Le zone arancioni :

Liguria :

: Toscana : 2.478 i nuovi casi su 18.423 tamponi. I decessi si mantengono a livelli record: 55. La pressione sugli ospedali continua a crescere, ma a un ritmo inferiore rispetto ai giorni scorsi: i ricoverati nelle aree Covid sono in tutto 1.921 (+12 rispetto a ieri), di cui 265 in terapia intensiva (+9). Risultano inoltre 48.208 i pazienti asintomatici o con sintomi lievi in isolamento domiciliare (+1.201) e 42.721 le persone che, a seguito di contatti con casi infetti, si trovano in sorveglianza attiva (+838).

: 2.478 i nuovi casi su 18.423 tamponi. I decessi si mantengono a livelli record: 55. La pressione sugli ospedali continua a crescere, ma a un ritmo inferiore rispetto ai giorni scorsi: i ricoverati nelle aree Covid sono in tutto 1.921 (+12 rispetto a ieri), di cui 265 in terapia intensiva (+9). Risultano inoltre 48.208 i pazienti asintomatici o con sintomi lievi in isolamento domiciliare (+1.201) e 42.721 le persone che, a seguito di contatti con casi infetti, si trovano in sorveglianza attiva (+838). Umbria : 604 nuovi casi su 5014 test e 8 decessi ma scendono gli attualmente positivi (990 guariti) dopo settimane di crescita costante (-394). Stabile la pressione sugli ospedali: sono 427 i pazienti ricoveri (+5) di cui due in quello da campo dell'Esercito a Perugia, 68 quelli in terapia intensiva (-1).

: 604 nuovi casi su 5014 test e 8 decessi ma scendono gli attualmente positivi (990 guariti) dopo settimane di crescita costante (-394). Stabile la pressione sugli ospedali: sono 427 i pazienti ricoveri (+5) di cui due in quello da campo dell'Esercito a Perugia, 68 quelli in terapia intensiva (-1). Abruzzo : 683 nuovi casi su 4769 test. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 15 nuovi casi di età compresa tra 56 e 99 anni, 13 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Pescara. Gli attualmente positivi sono 11.908: 567 pazienti (+20 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 57 (+5 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 11284 (+467 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

: 683 nuovi casi su 4769 test. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 15 nuovi casi di età compresa tra 56 e 99 anni, 13 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Pescara. Gli attualmente positivi sono 11.908: 567 pazienti (+20 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 57 (+5 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 11284 (+467 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Basilicata : record di nuovi contagi nelle ultime 24 ore: 354 a fronte di 2.269 tamponi processati, 57 casi nella sola città di Matera. Purtroppo si registra un decesso. Cresce pure il numero di ricoverati negli ospedali, pari a 164, di cui 23 nei reparti di terapia intensiva di Potenza e Matera.

: record di nuovi contagi nelle ultime 24 ore: 354 a fronte di 2.269 tamponi processati, 57 casi nella sola città di Matera. Purtroppo si registra un decesso. Cresce pure il numero di ricoverati negli ospedali, pari a 164, di cui 23 nei reparti di terapia intensiva di Potenza e Matera. Puglia : 1350 nuovi casi su 8461 test. 22 i decessi: 10 sono avvenuti in provincia di Bari e 12 in quella di Foggia. Tra le zone in cui sono stati accertati più casi di nuovi contagi oggi Foggia (269) e Taranto (239). Sono 22.511 i casi attualmente positivi di cui 1407 in ospedale: sono 69 ricoveri in più rispetto a ieri, di cui 12 in terapia intensiva.

: 1350 nuovi casi su 8461 test. 22 i decessi: 10 sono avvenuti in provincia di Bari e 12 in quella di Foggia. Tra le zone in cui sono stati accertati più casi di nuovi contagi oggi Foggia (269) e Taranto (239). Sono 22.511 i casi attualmente positivi di cui 1407 in ospedale: sono 69 ricoveri in più rispetto a ieri, di cui 12 in terapia intensiva. Sicilia:

Qui di seguito le altre regioni.

Verso la zona rossa la Campania ancora zona gialla: l'Unità di crisi della Regione ha annunciato zone rosse nelle città ad alto numero di contagi:

Campania: 3.900 i nuovi contagi su quasi 25mila tamponi con una percentuale di positivi del 16,5, in calo. Nelle prossime ore si conoscerà il responso sul "cambio colore".

Benché ancora zone gialle , Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto vivono nuove restrizioni locali.

Veneto : registrati 3.605 nuovi positivi con un numero di tamponi record, 47.000 (17.000 molecolari e 30.000 rapidi). I pazienti nei reparti non critici sono 1947 (+71) e 227 nelle terapie intensive (+6) per un totale di 2.174 posti occupati negli ospedali. Sono poi 2.764 i decessi dall'inizio dell'epidemia, 37 nelle ultime 24 ore.

: registrati 3.605 nuovi positivi con un numero di tamponi record, 47.000 (17.000 molecolari e 30.000 rapidi). I pazienti nei reparti non critici sono 1947 (+71) e 227 nelle terapie intensive (+6) per un totale di 2.174 posti occupati negli ospedali. Sono poi 2.764 i decessi dall'inizio dell'epidemia, 37 nelle ultime 24 ore. Friuli Venezia Giulia : sono 831 i nuovi casi su 7121 test, 8 i decessi. Restano 47 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre salgono a 366 i ricoverati in altri reparti (+20).

: sono 831 i nuovi casi su 7121 test, 8 i decessi. Restano 47 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre salgono a 366 i ricoverati in altri reparti (+20). Emilia Romagna:

In predicato di cambio colore insieme a Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia anche le Marche, ancora zona gialla ma che dovrebbe mutare in area arancione.

Marche: sale il rapporto tra tamponi e positivi. I nuovi casi sono 740 con 2.073 campioni. Dei 740 positivi odierni, 247 sono stati registrati in provincia di Macerata dove i contagi salgono a 4.542, 193 in provincia di Ancona (6.462), 94 a Pesaro-Urbino (4.476), 127 a Fermo (2.582), 76 ad Ascoli Piceno (3.037) e 3 da fuori regione (731). Dopo Ancona, per la prima volta, anche Macerata supera Pesaro Urbino, la piu' colpita durante la prima ondata, per contagi totali da inizio emergenza. I casi odierni comprendono 125 soggetti sintomatici, 155 contatti in setting domestico, 222 contatti stretti di casi positivi, 24 contatti in setting lavorativo, 36 contatti in ambienti di vita o socialita', 11 contatti in setting assistenziale, 15 contatti in setting scolastico o formativo, sette da screening di percorso sanitario e tre rientri dall'estero.

Restano zone gialle (insieme la Veneto):

Trentino :

: Lazio :

: Molise : 62 nuovi casi su 805 test e un decesso. Stabili i ricoveri in ospedale.

: 62 nuovi casi su 805 test e un decesso. Stabili i ricoveri in ospedale. Sardegna:

Ecco infine le ultime notizie sulla pandemia raccolte nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, le ultime notizie

Cinque passeggeri sono risultati positivi al coronavirus durante la prima crociera nei Caraibi dopo lo stop per la pandemia deciso a marzo. È accaduto a bordo della Sea Dream 1 con a bordo 66 membri dell'equipaggio e 53 turisti, per lo più americani. Lo riferiscono due giornalisti che erano stati invitati dalla compagnia per documentare la ripresa dei viaggi. La nave è stata costretta a rientrare alle Barbados dopo che durante la tappa alle isole Grenadine una passeggera era risultata positiva.

L'indice Rt regione per regione

L'indice Rt nei dati Iss: il peggiore è il dato della Lombardia > 2