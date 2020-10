Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 13 ottobre 2020: la mappa dei nuovi focolai

Il coronavirus in Italia: tutti i dati sull'epidemia nel bollettino di oggi, martedì 13 ottobre 2020. L'aumento di contagi riscontrato nelle ultime settimane ha costretto il Governo a varare un nuovo Dpcm con misure restrittive per limitare il contagio. Dall'inizio di ottobre i contagi giornalieri sono tornati a salire, superando quota 5mila durante l'ultimo fine settimana.

Intorno alle ore 17 scopriremo i dati aggiornamenti sull'epidemia di coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, martedì 13 ottobre 2020, con nuovi contagi, decessi, guariti, pazienti in terapia intensiva e tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Nel bollettino di ieri è stato registrato un leggero calo dei nuovi casi (ma con meno tamponi), ma con un aumento di morti (39).

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 13 ottobre 2020

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Tamponi:

Totale casi:

Coronavirus, i dati regione per regione

Trentotto suore su 57 che vivono al centro sociale Pianzola di Mortara (Pavia) sono risultate positive al coronavirus, che ha contagiato anche 5 operatori del centro. Al momento una delle sorelle è ricoverata mentre le altre si trovano presso strutture protette dedicate alla degenza Covid. "Stanno girando numeri strani - dice il sindaco, Marco Facchinotti - quel numerone che si legge non è reale. Non sono 56 le suore contagiate ma 38 e non è una Rsa ma un centro che ospita le suore in pensione". Il focolaio è stato individuato qualche giorno fa. "Ho ricevuto la segnalazione di Ats - spiega il sindaco - e ho saputo che c'era un focolaio di 13 suore. Poi man mano la cosa è cresciuta ma la situazione è assolutamente sotto controllo e la stiamo monitorando". Anche il receptionist e un'infermiera che lavorano nel centro sociale sono risultati positivi e si trovano a casa in isolamento mentre i laici contagiati sono per lo più asintomatici. "Non entra e non esce nessuno se non chi è autorizzato - rimarca Facchinotti -. Qualche suora positiva ma sintomatica verrà spostata in altre strutture per alleggerire la situazione".

"Si registra un focolaio presso la sede del corriere Bartolini a Guidonia dove si registrano 16 casi di positività con link alla sede del corriere" e 40 persone poste "in isolamento domiciliare". A comunicarlo è l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio, spiegando che "è in corso l'indagine epidemiologica da parte della Asl Roma 5" e che "oggi ci aspettiamo un aumento dei casi e dei tamponi effettuati nelle ultime 24h".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alcuni casi di positività al Covid 19 sono stati riscontrati nella storica redazione di Telebari. Lo rende noto l'emittente. "Abbiamo da subito messo in campo tutte le procedure predisposte dal dipartimento di prevenzione Asl - spiega - tutti i colleghi sono stati sottoposti a tampone ed è stata avviata l'attività di contact tracing sui contatti stretti. Tutta la redazione e gli studi televisivi sono stati immediatamente sanificati, cosa che accadeva già periodicamente dall'inizio della pandemia, tutti i locali vengono igienizzati a ogni passaggio di giornalisti e tecnici". "Nonostante, da febbraio, ci siamo attenuti scrupolosamente ai protocolli di prevenzione con l'utilizzo del Dpi - sottolinea Telebari - siamo stati colpiti. Succede. La situazione è sotto controllo e gli interventi fatti consentono la piena operatività dell'emittente. Cercheremo di assicurare tutta la nostra programmazione, ma ancora di più oggi, da Telebari, ribadiamo l'appello alla prudenza che, come dimostra quanto accaduto a noi, non è mai troppa. La sicurezza nei luoghi di lavoro dipende anche dai comportamenti in famiglia e nel tempo libero, quindi è importante rispettare alla lettera le prescrizioni indicate nei dpcm. Esprimiamo vicinanza a tutti i colleghi risultati positivi. Ne usciremo, più forti di prima", conclude.

Coronavirus., le ultime notizie