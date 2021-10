Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 13 ottobre 2021: i casi regione per regione

Attesa per il nuovo bollettino sull'andamento dell'epidemia di coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 13 ottobre 2021. Ieri in 24 ore si sono registrati 2.994 nuovi casi e 49 morti, secondo i numeri diffusi dal ministero della Salute.

"Penso che siamo in una fase diversa rispetto ai mesi precedenti. Siamo ancora dentro la pandemia, non dobbiamo pensare che sia chiusa, dobbiamo avere ancora un atteggiamento di prudenza e cautela ma è evidente che siamo in una fase diversa, in primis grazie alla campagna vaccinale", ha detto oggi il ministro della Salute Roberto Speranza, ricordando che l'80% delle persone vaccinabili ha completato il ciclo vaccinale e l'85% ha già una prima dose.

Intanto si continua a discutere dell'obbligo del green pass, in vigore da venerdì 15 per i lavoratori del pubblico e del privato. Sono ancora milioni i lavoratori italiani senza vaccino e infuria lo scontro politico, con il ministro del Lavoro Andrea Orlando che ribadisce la contrarietà ai tamponi gratuiti: "Far diventare il tampone gratuito significa dire sostanzialmente che chi si è vaccinato ha sbagliato".

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 13 ottobre 2021

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati:

di cui in Terapia Intensiva:

di cui in Terapia Intensiva: Tamponi:

Totale casi:

Coronavirus, la mappa dei contagi regione per regione

In Alto Adige si registrano 63 nuovi casi su 5.356 tamponi processati nella giornata di ieri e un nuovo decesso. In calo il numero dei pazienti covid ricoverati nei normali reparti (21, due in meno rispetto a ieri) mentre sale da 6 a 7 il numero dei pazienti che necessitano delle cure della terapia intensiva.

In Veneto 348 nuovi contagi nelle ultime 24 ore e una nuova vittima. Stabile il numero dei malati Covid ricoverati negli ospedali. Sui 238 totali, 200 sono in area non critica, mentre 38 sono in terapia intensiva. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 9.123.

In Toscana i nuovi positivi sono 215, individuati dall'analisi di 17.396 test, di cui 8.709 tamponi molecolari e 8.867 tamponi rapidi. Dati che rilevano un aumento della percentuale di positività che si attesta allo 1,24% contro lo 0,70% di ieri e di quella sulle prime diagnosi: 3,2% rispetto al 2,3% del giorno precedente