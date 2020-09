Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 13 settembre 2020: la mappa dei focolai

Coronavirus, alle 17:00 il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi domenia 13 settembre 2020 potrà confermare il trend del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 dopo il balzo registrato negli ultimi giorni.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri sabato 1.501 casi dopo i 1.616 contagi registrati venerdì, mentre i decessi sono passati da 10 a 6. Quanto agli ospedali, occhi puntati sugli indici di affollamento delle terapie intensive che registrano un costante afflusso di nuovi pazienti (+7 oggi su 109 nuovi ricoveri). Complessivamente si registrano 1.951 pazienti covid ricoverati e 182 in condizioni critiche tali da richiedere il ricovero in terapia intensiva. Allargando lo sguardo all'intera settimana si evidenzia come in media si rilevino 1450 casi al giorno (il +9,9% in più rispetto a 7 giorni fa) mentre si registrano in media 11 decessi di pazienti positivi al coronavirus in aumento del 50%.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati. In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 13 settembre 2020​

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

Coronavirus, le ultime notizie