Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 13 settembre 2021: i nuovi casi e i ricoveri nelle regioni

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi lunedì 13 settembre 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: notizie in diretta dalle regioni

Il bollettino coronavirus di oggi, lunedì 13 settembre, sarà pubblicato su questa pagina intorno alle ore 17, con i dati del ministero della Salute. Nel bollettino di ieri sono stati registrati 4.664 nuovi casi positivi e 34 decessi. Sono 80.902.858 le dosi di vaccino somministrate in Italia, l'88,1% del totale di quelle consegnate, pari finora a 91.848.928 (nel dettaglio 64.706.631 Pfizer/BioNTech, 13.149.676 Moderna, 12.033.834 Vaxzevria-AstraZeneca e 1.958.787 Janssen). Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 39.920.909, il 73,91% della popolazione over 12, secondo l'ultimo aggiornamento del report del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria alle 6.13 di oggi.

Al via il primo giorno di scuola per quasi quattro milioni di studenti. In molte regioni oggi, lunedì 13 settembre, si torna in classe. Oltre a tutte le norme anti contagio, quest'anno la grande novità è quella del green pass obbligatorio per il personale scolastico e i genitori che entrano negli istituti, ma i presidi temono che i controlli tramite il portale del ministero si rivelino più complicati del previsto. Il governo, intanto, è al lavoro su un nuovo decreto che dovrebbe estendere l'obbligo del passaporto vaccinale al mondo del lavoro: prima la pubblica amministrazione, poi negli esercizi dove è già chiesto ai clienti. La Sicilia resta in zona gialla per altri 15 giorni, tutte le altre regioni sono in zona bianca. Ma veniamo dunque ai dati di oggi dalle regioni.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 13 settembre 2021

Nuovi casi: ieri 4.664

Tamponi (diagnostici e di controllo): ieri 267.358

Attualmente positivi: 127.334, dato di ieri

Ricoverati: 4.113, dato di ieri

Ricoverati in terapia intensiva: 559, ieri

Deceduti dopo un tampone positivo: 34 ieri

Dimessi/guariti: 4.349.160 in totale (dato di ieri)

I nuovi casi e i ricoveri regione per regione

In Veneto si registrano 291 nuovi casi di Covid-19 e due decessi nelle ultime 24 ore. L'incidenza dei casi su 14.220 tamponi effettuati è del 2,04%. Crescono i ricoveri nei reparti ordinari, che sono 264 (+5); invariato infine (57) il numero di pazienti in terapia intensiva.

In Toscana i nuovi casi registrati sono 207 su 5.919 test, di cui 4.080 tamponi molecolari e 1.839 test rapidi. Si registrano altri 3 morti. I ricoverati sono 436 (7 in più rispetto a ieri), di cui 56 in terapia intensiva (uno in più).

In Abruzzo 26 nuovi casi e nessuna nuova vittima. 75 pazienti (+5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (invariato rispetto a ieri con 1 nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 2090 (-70 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Sono 88 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia. Si registrano altri 3 morti. Da ieri sono stati eseguiti 6.438 tamponi. Attualmente sono 3.681 i positivi al Covid-19 in Puglia: di questi, 193 sono ricoverati in area non critica e 20 in terapia intensiva.

Sono 47 i nuovi contagi in Basilicata, su 788 tamponi. Non si registrano morti. I lucani guariti o negativizzati sono 89. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 53 di cui 4 in terapia intensiva, mentre gli attuali positivi sono in tutto 1.266 (-42).

Un decesso e 96 nuovi casi di positività al covid nelle ultime 24 ore in Sardegna. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.801 test per un tasso di positività del 5,3%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 24 (- 1), mentre i ricoverati in area medica salgono a 213 (+ 5). Le persone in isolamento domiciliare sono 4.835 (172 in meno rispetto a ieri).