Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 14 agosto 2021: nuovi casi e decessi, i numeri Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza Covid nel bollettino del ministero della Salute di sabato 14 agosto 2021: nuovi casi, ricoveri (nei reparti ordinari e in terapia intensiva), guariti, morti, vaccinati e attualmente positivi. Tutti i numeri sull'epidemia oggi in Italia

Ecco il bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi sabato 14 agosto 2021: ieri sono stati registrati più di 7mila casi e 45 decessi, salgono sia i ricoveri nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive. Anche per tutta la prossima settimana l'Italia resta in zona bianca. Poi zona gialla sembra inevitabile in Sicilia e rischia anche la Sardegna. Il tasso di positività in Italia ieri era al 3,28%. "Cresce ancora anche se di poco questa settimana l'incidenza di casi di Covid-19 nel nostro Paese e si fissa intorno a 73 per 100mila abitanti - spiega Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute - L'Rt tende a scendere, ma si colloca ancora al di sopra dell'unità. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti di area medica e terapia intensiva siamo intorno al 5% e al 3,4% rispettivamente: ancora ben al di sotto della soglia critica, a livello nazionale. Dato che però c'è un'ampia circolazione di varianti maggiormente trasmissibili, come la delta, e dato il periodo estivo che comporta molte aggregazioni, è bene continuare a mantenere dei comportamenti prudenti".

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 14 agosto 2021

I dati aggiornati sulla situazione epidemiologica in Italia al 14 agosto 2021 intorno alle ore 17; nel frattempo confluiscono i dati da tutte le regioni italiane. Li trovate di seguito (l'articolo è in costante aggiornamento per tutta la giornata):

Casi attuali: dato di ieri 125.250 (+2.965)

Deceduti: dato di ieri 128.379 (+45)

Guariti: dato di ieri 4.175.198 (+4.388)

Totale casi: dato di ieri 4.427.827 (+7.409)

Ricoverati: dato di ieri 3.402 (+75), in Terapia Intensiva 369 (+17)

Tamponi: dato di ieri 80.192.027 (+225.486)

Covid, bollettino 14 agosto 2021 dalle regioni

Sono stati 600 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Nessun decesso. Il totale degli infetti, da quando è iniziata l'epidemia, sale a 445.292, quello delle vittime resta fermo a 11.652. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 13.286 (-248). I dati clinici non hanno subito grandi variazioni rispetto a ieri: i ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali sono 175 (+2), mentre è invariato, 31, quello delle terapie intensive.

In Alto Adige sono 52 i nuovi casi di Covid-19 su 8.978 tamponi processati nella giornata di ieri. I pazienti covid ricoverati in ospedale sono 12 di cui uno in terapia intensiva.