Coronavirus, il bollettino di oggi 14 febbraio 2021. I casi Covid regione per regione (tabella)

Sono 725 i nuovi casi di positività al Covid in Toscana, in Veneto accertati 515 nuovi casi. Alle 17 il bollettino del Ministero della Salute con tutti i dati aggiornati

Coronavirus: il bollettino di oggi domenica 14 febbraio 2021. Come ogni giorno Today seguirà in diretta gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia. Ieri sono stati regitrati 13.532 nuovi contagi, in leggero calo rispetto ai 13.908 del giorno precedente. 311 le vittime del virus. Il tasso di positività si è attestato al 4,6%. Le notizie positive sono il calo dei ricoverati con sintomi (- 236) e del numero dei pazienti in terapia intensiva (-33). La curva dunque si mantiene stabile. Nelle scorse ore il consulente del ministero della Salute Walter Ricciardi è tornato a chiedere un "lockdown totale immeidato" perché, ha spiegato, "la strategia di convivenza col virus, adottata finora, è inefficace e ci condanna alla instabilità".

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 14 febbraio 2021

Nuovi casi: ... (ieri 13.532)

Tamponi (antigenici e molecolari): ... (ieri 290.534)

Attualmente positivi: ... (ieri -761)

Ricoverati con sintomi: ... (ieri - 236)

Ricoverati in Terapia Intensiva:... (ieri -33)

Ingressi del giorno in terapia intensiva: ... (ieri 118)

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia:

Deceduti: ... (ieri 311)

Totale deceduti: ... (ieri 93.356)

Totale Dimessi/Guariti: ... (ieri +13.973)

Totale casi: ...

Coronavirus: i nuovi casi regione per regione

In Veneto nelle ultime 24 ore sono stati accertati 515 nuovi casi di coronavirus e 9 nuovi decessi. Il totale delle vittime sale a 9.498. In calo i ricoverati con sintomi (-5) ma salgono di 2 i ricoveri nelle terapie intensive, che arrivano a quota 151.

Sono 725 i nuovi casi di positività al Covid in Toscana (705 confermati con tampone molecolare e 20 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 143.375 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 126.779 (88,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 11.852 tamponi molecolari e 4.288 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,5% è risultato positivo. I ricoverati sono 823 (9 in più rispetto a ieri), di cui 130 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 17 nuovi decessi: 15 uomini e 2 donne con un'età media di 79,9 anni.

In Basilicata sono stati registrati 74 contagi su 749 tamponi molecolari processati. Due i decessi, 18 le persone guarite. I pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 72 di cui 6 in Terapia intensiva