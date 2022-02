Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 14 febbraio: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 14 febbraio 2022 sarà pubblicato su questa pagina intorno alle ore 17. Come di consueto seguiremo le notizie che man mano arrivano dalle regioni. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri domenica 13 febbraio registrava 191 morti e 51.959 contagi su 462.881 tamponi. I pazienti in terapia intensiva erano 1.190 mentre quelli ricoverati con sintomi 16.060. Gli attualmente positivi in Italia sono 1.638.673, mentre i dimessi o guariti 10.315.987 (+109.095).

E' ormai evidente che la diffusione della variante Omicron sta rallentando. La percentuale di posti letto nelle terapie intensive occupati da pazienti con Covid-19 cala al 12% (-1% in 24 ore) in Italia, risultando in diminuzione in 10 regioni. Resta stabile invece al 25%, in Italia, l'occupazione dei reparti di area medica da parte di pazienti positivi al coronavirus.

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus: il bollettino di oggi lunedì 14 febbraio 2022

In basso il bollettino di oggi 14/02/2022 e la tabella del ministero della Salute.

Nuovi casi: , ieri 51.959

Decessi: , ieri 191

Ricoverati con sintomi: , ieri 16.060

Ricoverati in terapia intensiva: , ieri 1.190

Ingressi del giorno in terapia intensiva: , ieri 66

Tamponi (antigenici e molecolari): , ieri 462.881

Attualmente positivi: , ieri 1.638.673

Dimessi/guariti: , ieri 109.095

Totale deceduti: , ieri 151.015

Coronavirus: i contagi nelle regioni

Nelle ultime 24 ore in Alto Adige sono stati rilevati 441 nuovi casi positivi al Covid e un decesso. I pazienti ricoverati in ospedale sono 105 mentre quelli nelle strutture private convenzionate sono 108. I ricoverati in terapia intensiva sono 8.

In Veneto i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 2.145 mentre i decessi sono 9. I pazienti ricoverati in area sono 1.414 pazienti (-12 rispetto a domenica), mentre nelle terapie intensive la situazione è invariata, con 131 posti letto occupati.

In Toscana sono 1.680 i nuovi contagiati, su 6.934 tamponi molecolari e 8.221 tamponi antigenici rapidi. Si registrano anche 29 decessi. I ricoverati sono 1.193 (+3 rispetto a domenica), di cui 85 in terapia intensiva (+4).

Nelle Marche sono stati rilevati nelle ultime 24 ore 1.024 nuovi casi positivi al Covid su 3.542 tamponi effettuati. Lo evidenzia l'aggiornamento dell'Osservatorio epidemiologico delle Marche.

Sono 375 i nuovi positivi al Covid in Umbria nelle ultime 24 ore. Nessun decesso mentre i guariti sono 723. Salgono i ricoverati a 210, 7 in più rispetto a ieri, con i posti in terapia intensiva che salgono da 6 ad 8.

In Basilicata sono 327 i nuovi positivi al Covid su 2.144 tamponi (molecolari e antigenici). Si registrano anche 5 decessi e 344 guarigioni. Negli ospedali lucani sono ricoverate 103 persone, cinque delle quali in terapia intensiva.

Oggi in Puglia i nuovi casi positivi al Covid sono stati 2.238 su 27.842 test eseguiti, con un tasso di positività all'8%. Sono 15 i decessi. I pazienti ricoverati in area non critica sono 741 mentre quelli in terapia intensiva sono 64.