Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 14 gennaio 2021: i nuovi casi regione per regione (tabella)

Nelle Marche si contano 506 contagi, in Veneto i positivi sono 2.076. Alle 17 tutti i dati aggiornati sull'epidemia di Sars-Cov-2 in Italia

Coronavirus: il bollettino di oggi giovedì 14 gennaio 2021 in diretta intorno alle 17. Ieri sono stati registrati 507 morti e 15.774 nuovi casi di Sars-Cov-2 su 175.429 tamponi effettuati (diagnostici e di controllo). Il tasso di posività è sceso al 9% (mai così basso dallo scorso 23 dicembre). Il numero dei pazienti in terapia intensiva è diminuito di 57 unità (saldo tra ingressi e uscite), mentre i ricoverati con sintomi sono 187 meno di due giorni fa. Insomma, la temuta recrudescenza dell'epidemia non è ancora arrivata. Anche se è assolutamente necessario tenere alta la guardia. Intanto aumentano i vaccinati che stando alla dashboard del ministero della Salute hanno raggiunto quota 885.814. Tra le persone che hanno ricevuto il vaccino oltre 681mila sono operatori sanitari e sociosanitari, mentre 68.715 sono ospiti di strutture residenziali. In basso, non appena comunicato dal Ministero della Salute, il bollettino di giovedì 14 gennaio 2021 e la relativa tabella con tutti i dati su contagi, decessi, terapie intensive e ricoveri divisi per regione.

Il bollettino di oggi 14 gennaio: i dati aggiornati sull'epidemia di coronavirus

Nuovi casi: ... (ieri 15.774)

Tamponi (diagnostici e di controllo): ... (ieri 175.429)

Attualmente positivi: .... (ieri 564.774)

Ricoverati: ... (ieri -187)

Ricoverati in Terapia Intensiva: ... (ieri -57)

Ingressi in terapia intensiva: ... (ieri 165)

Totale casi positivi: 2.319.036 (ieri 2.303.263)

Deceduti: ... (ieri +507)

Dimessi/guariti:

Vaccinati: 885.814

Coronavirus: i casi regione per regione

In Veneto sono 2.076 i casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore contro i 1.884 di ieri. Oggi si registrano anche 101 decessi. Il numero di contagi dall'inizio dell'epidemia sale a 293.795. La notizia positiva è il calo dei ricoveri nei reparti ordinari (-119) e in quelli di terapia intensiva (-9). Scende anche il numero degli attualmente positivi al virus: 79.825 (-2.145).

I nuovi casi positivi registrati in Toscana sono 424 su 9.247 tamponi molecolari e 3.772 test rapidi. Lo ha comunicato su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6667 tamponi: 4482 nel percorso nuove diagnosi (di cui 2539 nello screening con percorso Antigenico) e 2185 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all'11,3%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 506 (56 in provincia di Macerata, 181 in provincia di Ancona, 151 in provincia di Pesaro-Urbino, 66 in provincia di Fermo, 32 in provincia di Ascoli Piceno e 20 fuori regione).

Coronavirus: l'incremento dei nuovi casi nelle regioni

Regioni: totale casi e contagi attuali. L'articolo verrà aggiornato intorno alle 17 con il dato sull'incremento dei contagi regione per regione.

+ Dati aggiornati al 13 gennaio 2021 +