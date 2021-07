Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 14 luglio: 9 positivi su volo da Malta, green pass non evita la quarantena

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi mercoledì 14 luglio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 14 luglio 2021 sarà pubblicato su questa pagina intorno alle ore 17:00 come di consueto. Intanto seguiremo le ultime notizie che arrivano dalle Regioni. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri martedì 13 luglio registrava 1534 nuovi casi dall'analisi di 192.543 test, 20 i decessi mentre tornano a scendere i pazienti covid ricoveri in ospedale (-22). Tornano a crescere gli attualmente positivi, sono 223 in più di ieri.

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 14 luglio 2021

Nuovi casi: --, ieri 1534

Casi testati: --, ieri 44655

Tamponi (diagnostici e di controllo): --, ieri 192.543 molecolari: --, ieri 86521 di cui 1335 positivi pari al 1.54% rapidi: --, ieri 106022 di cui 195 positivi

Attualmente positivi: --, ieri 40.649 (+223)

Ricoverati: --, ieri 1.128 (-21)

Ricoverati in Terapia Intensiva: --, ieri 157 di cui 7 nuovi

Deceduti dopo un tampone positivo: --

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: --

Totale Dimessi/Guariti: --

Vaccinati : 24.801.699 persone pari al 45.9% della popolazione con più di 12 anni, 58.789.899 le dosi somministrate ovvero l'92.4% delle 43.065.649 dosi consegnate da Pfizer , delle 6.476.253 consegnate da Moderna e dei 11.796.098 vaccini AstraZeneca e 2.254.607 le monodosi Janssen prodotti da Johnson & Johnson . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 555mila dosi di cui 476mila prime dosi

Chi è stato vaccinato. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 14 luglio 2021: l'89% degli over 80, il 74% dei settantenni, e il 60% dei sessantenni, il 55% dei cinquantenni, il 35% dei quarantenni, il 23% dei trentenni e il 20% dei ventenni e il 7% degli adolescenti completamente vaccinati con una doppia dose o con una dose unica di JJ.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

Da lunedì 28 giugno tutte le regioni d'Italia sono in zona in area bianca, non c'è più coprifuoco né obbligo di mascherine all'aperto tranne in presenza di assembramenti. Non sono previste anche oggi ulteriori limitazioni né nuove ordinanza "cambia colori" del ministro della Salute.

Valle d'Aosta : --, ieri zero nuovi casi e nessun decesso. Non ci sono pazienti covid negli ospedali

: --, ieri zero nuovi casi e nessun decesso. Non ci sono pazienti covid negli ospedali Piemonte : --, ieri 53 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (3), ricoveri -7 (55)

: --, ieri 53 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (3), ricoveri -7 (55) Liguria : --, ieri 25 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (6), ricoveri +5 (11)

: --, ieri 25 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (6), ricoveri +5 (11) Lombardia : --, ieri 241 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (35) ricoveri +3 (131). Tre persone che il primo luglio hanno frequentato il Carroponte di Sesto San Giovanni, nell'hinterland milanese, sono risultate positive a Covid. L'Ats richiama chi fosse presente nello spazio eventi a sottoporsi al test.

: --, ieri 241 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (35) ricoveri +3 (131). Tre persone che il primo luglio hanno frequentato il Carroponte di Sesto San Giovanni, nell'hinterland milanese, sono risultate positive a Covid. L'Ats richiama chi fosse presente nello spazio eventi a sottoporsi al test. Trentino : --, ieri 10 nuovi casi e nessun decesso da 8 giorni. Non ci sono pazienti covid negli ospedali

: --, ieri 10 nuovi casi e nessun decesso da 8 giorni. Non ci sono pazienti covid negli ospedali Alto Adige : 12 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (2), ricoveri stabili (6). Ieri un morto per la variante delta: si tratta di una donna di 90 anni, affetta da gravi problemi di salute, già vaccinata e successivamente infettatasi con la variante Delta.

: 12 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (2), ricoveri stabili (6). Ieri un morto per la variante delta: si tratta di una donna di 90 anni, affetta da gravi problemi di salute, già vaccinata e successivamente infettatasi con la variante Delta. Veneto : 261 nuovi casi (ieri 254) e un decesso. Saldo ospedalizzati: +1, Ti (16) ricoveri (233). La maggior parte dei cluster sono legati a giovani (22-23 anni) che hanno effettuato viaggi o partecipato a feste. Alcuni cinquantenni non vaccinati sono finiti direttamente in terapia intensiva.

: 261 nuovi casi (ieri 254) e un decesso. Saldo ospedalizzati: +1, Ti (16) ricoveri (233). La maggior parte dei cluster sono legati a giovani (22-23 anni) che hanno effettuato viaggi o partecipato a feste. Alcuni cinquantenni non vaccinati sono finiti direttamente in terapia intensiva. Friuli Venezia Giulia : 42 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1), ricoveri +1 (5)

: 42 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1), ricoveri +1 (5) Emilia Romagna : 117 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (13) ricoveri -7 (144)

: 117 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (13) ricoveri -7 (144) Marche : --, ieri 21 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (2), ricoveri +1 (9)

: --, ieri 21 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (2), ricoveri +1 (9) Toscana : 90 nuovi casi e 4 decessi. Saldo ospedalizzati: ti -1 (14), ricoveri -1 (71)

: 90 nuovi casi e 4 decessi. Saldo ospedalizzati: ti -1 (14), ricoveri -1 (71) Umbria : --, ieri 15 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1) ricoveri stabili (8)

: --, ieri 15 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1) ricoveri stabili (8) Abruzzo : --, ieri 33 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1), ricoveri -1 (28). Nove positivi al Covid-19 su 65 persone di ritorno da Malta sono sbarcate all'aeroporto di Pescara. La task force regionale, per precauzione, ha deciso di porre in isolamento fiduciario, per 14 giorni, tutti i 70 passeggeri del volo, anche quelli con Green pass, perché considerati contatti stretti dei positivi.

: --, ieri 33 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1), ricoveri -1 (28). Nove positivi al Covid-19 su 65 persone di ritorno da Malta sono sbarcate all'aeroporto di Pescara. La task force regionale, per precauzione, ha deciso di porre in isolamento fiduciario, per 14 giorni, tutti i 70 passeggeri del volo, anche quelli con Green pass, perché considerati contatti stretti dei positivi. Lazio : 208 nuovi casi (131 a Roma) e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (25), ricoveri -1 (128)

: 208 nuovi casi (131 a Roma) e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (25), ricoveri -1 (128) Molise : --, ieri nessun caso e nessun decesso. Saldo ospedalizzati stabili: ricoveri (1) vuote le terapie intensive

: --, ieri nessun caso e nessun decesso. Saldo ospedalizzati stabili: ricoveri (1) vuote le terapie intensive Puglia : --, ieri 97 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (8) ricoveri -4 (69)

: --, ieri 97 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (8) ricoveri -4 (69) Campania : 188 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati stabili: Ti -2 (12), ricoveri -5 (192)

: 188 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati stabili: Ti -2 (12), ricoveri -5 (192) Basilicata : 10 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati stabili, ricoveri stabili (12), vuote le terapie intensive

: 10 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati stabili, ricoveri stabili (12), vuote le terapie intensive Calabria : --, ieri 45 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (2), ricoveri stabili (46)

: --, ieri 45 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (2), ricoveri stabili (46) Sicilia : --, ieri 174 nuovi casi e 4 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (20), ricoveri -1 (139). Il 70% dei ricoverati sono non vaccinati.

: --, ieri 174 nuovi casi e 4 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (20), ricoveri -1 (139). Il 70% dei ricoverati sono non vaccinati. Sardegna: 135 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1), ricoveri +6 (48)

Coronavirus, le ultime notizie

Il governo sarà chiamato a decidere entro il 31 luglio se varare un nuovo stato d'emergenza e passare ad una gestione ordinaria della pandemia di coronavirus.

In discussione l'uso alla francese del Green pass che potrebbe diventare indispensabile anche per accedere a bar e ristoranti e non solo per gli eventi pubblici.

Nove positivi al Covid-19 su 65 persone di ritorno da Malta sono sbarcate all'aeroporto di Pescara. La task force regionale, per precauzione, ha deciso di porre in isolamento fiduciario, per 14 giorni, tutti i 70 passeggeri del volo, anche quelli con Green pass, perché considerati contatti stretti dei positivi.

Come va la pandemia

Continuano a crescere i nuovi casi settimanali di Sars-CoV-2 nel mondo. E dopo un calo costante che si è mantenuto per 9 settimane consecutive, aumenta anche il numero di morti settimanali di Covid: si parla di un +3% negli ultimi 7 giorni rispetto ai precedenti, con oltre 55mila decessi segnalati. E' il bilancio contenuto nell'ultimo aggiornamento settimanale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Per quanto riguarda i contagi, sono stati quasi 3 milioni quelli segnalati a livello globale nella settimana dal 5 all'11 luglio (settimana in cui, tra l'altro, si è superata la soglia dei 4 milioni di vittime del virus registrate da inizio pandemia). L'aumento dei nuovi casi è a livello globale del 10% rispetto alla settimana precedente, mentre è del 20% nella regione europea, dove i casi sono "in costante aumento" e questa settimana ne sono stati segnalati oltre 653mila. Il numero dei morti è in linea con quello riportato nella settimana precedente. Tutte le regioni, ad eccezione di quella delle Americhe, hanno riportato aumenti di nuovi casi nell'ultima settimana e la maggiore crescita si è registrata nella regione del Mediterraneo orientale, mentre in termini di decessi il rialzo più grande si è osservato nella regione africana (+50%), area che però dall'altro lato ha avuto il più piccolo aumento percentuale sull'incidenza dei contagi: +5%. Anche la regione del Sud-Est asiatico ha registrato un aumento significativo del numero di decessi, +26% rispetto alla settimana precedente. La regione delle Americhe ha avuto un calo del 3% in incidenza e dell'11% nel numero di decessi segnalati la scorsa settimana..