Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 14 maggio: 23 morti in Puglia, 17 in Toscana. Ecco i nuovi casi Covid e le regioni che cambiano colore

L'ultimo bollettino coronavirus di ieri giovedì 13 maggio registrava 201 morti e 8.085 nuovi casi su 287.026 tamponi, 346.008 attualmente positivi e 1.893 pazienti ricoverati in terapia intensiva, 13.608 persone nei reparti ordinari. L'incidenza, considerata ormai uno dei parametri più affidabili e tempestivi del reale andamento dell'epidemia, è tornata sotto i 100 casi settimanali per centomila abitanti, il livello più basso dal 17 ottobre 2020.

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 14 maggio 2021

Vaccinati : 8.079.257 persone pari al 13.63% della popolazione, 25.948.925 le dosi somministrate

ovvero l'87.7% delle 19.988.280 dosi consegnate da Pfizer , delle 2.583.100 consegnate da Moderna e dei 6.668.880 vaccini AstraZeneca e 342.800 le monodosi Janssen prodotti da Johnson & Johnson . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 453.070 dosi (di cui 155mila seconde dosi) rispetto alle 500mila auspicate dal piano vaccinale.

Chi ha avuto il vaccino. La campagna vaccinale ha visto somministrate ad oggi 14 maggio 2021 il seguente numero di dosi: 6.733.678 dosi a over 80; 4.017.280 a settantenni; 2.521.266 a sessantenni. Quanto alla messa in sicurezza delle strutture socio assistenziali risultano vaccinati con 679.616 dosi gli ospiti delle Rsa, 5.064.463 dosi a soggetti fragili e caregiver, 3.357.757 a operatori sanitari e 939.280 a lavoratori del comparto sanità. Risultano inoltre che 1.314.122 dosi siano state destinate a professori o personale scolastico e 390.833 a agenti delle forze dell'ordine. 930.630 dosi sono invece finite a persone non ricomprese nelle categorie per le quali è già stata aperta la campagna vaccinale.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

Ecco gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.​

Di seguito le zone in area rossa*:

*Che cosa si può fare in zona rossa.

Gli spostamenti permessi solo per validi motivi dalle 5 alle 22, sempre con autocertificazione. Vietato anche andare i visita dagli amici/parenti. Scuole aperte fino alla prima media. Le lezioni di seconda e terza media, licei, istituti tecnici si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.

Di seguito le zone in area arancione**:​

Valle d'Aosta : -- (ieri 29 nuovi contagi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ti -1 (6), ricoveri +2 (21). La Regione chiede di essere inserita in 'zona gialla' ma probabilmente sconterà un'altra settimana in zona arancione.

: -- (ieri 29 nuovi contagi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ti -1 (6), ricoveri +2 (21). La Regione chiede di essere inserita in 'zona gialla' ma probabilmente sconterà un'altra settimana in zona arancione. Sicilia: -- (ieri 603 nuovi casi e 19 decessi. Saldo ospedalizzati Ti -1 (124), ricoveri -35 (884))

-- (ieri 603 nuovi casi e 19 decessi. Saldo ospedalizzati Ti -1 (124), ricoveri -35 (884)) Sardegna: 99 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (39), ricoveri -19 (222)

**Che cosa si può fare in zona arancione.

Gli spostamenti sono permessi dalle 5 alle 22, autocertificazione per uscire dal proprio comune. Scuole aperte, ma licei e istituti tecnici in Dad almeno al 50 per cento. Per bar e ristoranti asporto dalle 5.00 alle 18.00 senza restrizioni. ono chiusi tutto il giorno, consentito l'asporto. Aperti invece i negozi, i parrucchieri e i centri estetici. Consentito lo sport non di contatto come il tennis

Qui potete scaricare il modulo di autocertificazione per gli spostamenti

Le zone in area gialla***:

Piemonte : 595 nuovi casi e 19 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (144), ricoveri -95 (1258)

: 595 nuovi casi e 19 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (144), ricoveri -95 (1258) Liguria : -- (ieri 115 nuovi casi e 8 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (47), ricoveri -24 (326) ).

: -- (ieri 115 nuovi casi e 8 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (47), ricoveri -24 (326) ). ​ Lombardia : -- (ieri 1.396 nuovi casi e 13 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -31 (417), ricoveri -90 (2.351) ) Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale ha spiegato che la regione potrebbe aprire le prenotazioni per i vaccini dal 20 maggio per la fascia 40-49 anni, con somministrazioni dai primi di giugno. Il 27 maggio prevista l'apertura delle prenotazioni per la fascia 30-39. Il 2 giugno per i ragazzi dai 16 ai 29 anni, "in modo di ricevere la prima dose prima di andarsene in vacanza".

: -- (ieri 1.396 nuovi casi e 13 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -31 (417), ricoveri -90 (2.351) ) Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale ha spiegato che la regione potrebbe aprire le prenotazioni per i vaccini dal 20 maggio per la fascia 40-49 anni, con somministrazioni dai primi di giugno. Il 27 maggio prevista l'apertura delle prenotazioni per la fascia 30-39. Il 2 giugno per i ragazzi dai 16 ai 29 anni, "in modo di ricevere la prima dose prima di andarsene in vacanza". Trentino : 51 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (18), ricoverati +18 (68).

: 51 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (18), ricoverati +18 (68). Alto Adige : 76 nuovi casi e nessun decesso per il terzo giorno. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (7), ricoveri -5 (41)

: 76 nuovi casi e nessun decesso per il terzo giorno. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (7), ricoveri -5 (41) Veneto : 453 nuovi casi e 6 decessi. Saldo ospedalizzati: -35 (1.046). L'indice Rt è sceso a 0,88 e l'incidenza a 67,5 casi ogni 100mila abitanti. Il riempimento delle terapie intensive e delle aree non critiche è del 12%

: 453 nuovi casi e 6 decessi. Saldo ospedalizzati: -35 (1.046). L'indice Rt è sceso a 0,88 e l'incidenza a 67,5 casi ogni 100mila abitanti. Il riempimento delle terapie intensive e delle aree non critiche è del 12% Friuli Venezia Giulia : 36 nuovi casi e 8 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (17), ricoveri -9 (89)

: 36 nuovi casi e 8 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (17), ricoveri -9 (89) Emilia Romagna : -- (ieri 618 nuovi casi e 18 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -15 (163), ricoveri -40 (1199) ).

: -- (ieri 618 nuovi casi e 18 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -15 (163), ricoveri -40 (1199) ). Marche : 252 nuovi casi (ieri 233 nuovi casi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (50) ricoveri -16 (336) ).

: 252 nuovi casi (ieri 233 nuovi casi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (50) ricoveri -16 (336) ). Toscana : 529 nuovi casi e 17 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -5 (182), ricoveri -43 (935)

: 529 nuovi casi e 17 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -5 (182), ricoveri -43 (935) Umbria : Scende a 0,83 l'indice Rt, a 71 l'incidenza settimanale dei casi Covid per 100 mila abitanti. (ieri 139 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (21), ricoveri -7 (125) ).

: Scende a 0,83 l'indice Rt, a 71 l'incidenza settimanale dei casi Covid per 100 mila abitanti. (ieri 139 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (21), ricoveri -7 (125) ). Abruzzo : 144 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (19), ricoveri -20 (215).

: 144 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (19), ricoveri -20 (215). Lazio : 706 nuovi casi e 10 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (231), ricoveri +10 (1599)

: 706 nuovi casi e 10 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (231), ricoveri +10 (1599) Campania : 1.118 nuovi casi e 24 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -3 (102), ricoveri -38 (1247)

: 1.118 nuovi casi e 24 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -3 (102), ricoveri -38 (1247) Molise : -- (ieri 12 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti 4, ricoveri -4 (20) ).

: -- (ieri 12 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti 4, ricoveri -4 (20) ). Puglia : 591 nuovi casi e 23 decessi. Saldo ospedalizzati: -62 (1.321)

: 591 nuovi casi e 23 decessi. Saldo ospedalizzati: -62 (1.321) Basilicata : 133 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (9), ricoveri -8 (125)

: 133 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (9), ricoveri -8 (125) Calabria: -- (ieri 327 nuovi casi e 4 decessi. Saldo ospedalizati: Ti stabili (28), ricoveri -2 (400) ).

***Che cosa si può fare in zona gialla.

Ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto. Al chiuso dal 1 giugno e solo a pranzo. Sì a sport all’aperto, anche di squadra e di contatto, ma senza poter utilizzare gli spogliatoi. Piscine dal 15 maggio, palestre l'1 giugno. Riaprono musei, cinema, teatri e live club ma con limitazioni di spazio. Fino al 15 giugno un solo spostamento una volta al giorno verso un'abitazione privata, in un massimo di 4 persone. Scuole aperte, superiori in presenza almeno al 70%.

Le zone in area bianca****:

****Che cosa si può fare in zona bianca.

Decade il coprifuoco. Le attività di ristorazione avranno la possibilità di apertura serale fino alle 23, i bar fino alle 21. Aperti nei fine settimana anche i centri commerciali. Riaprono musei, teatri, cinema, palestre, piscine e università.

Coronavirus, le ultime notizie

Il ministro delal salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che elimina la quarantena per l’ingresso in Italia di cittadini provenienti dai Paesi dell’UE e dell’area Shengen, oltre che da UK e Israele, con tampone negativo. Prorogate invece le misure restrittive relative al Brasile.

Torna a scendere l’indice Rt che si attesta a 0,86 rispetto a 0,89 della scorsa settimana.

Dal 17 maggio quindi l'Italia sarà tutta zona gialla con l'eccezione della Valle D'Aosta, che dovrà attendere il monitoraggio del 21 maggio per scalare definitivamente nella fascia di minore rischio e con minori restrizioni. Da lunedì prossimo pertanto Sicilia e Sardegna dovrebbero passare in zona gialla. Per tre regioni inoltre si aprono tra poche settimane scenari da zona bianca, quella con restrizioni ultra-light.

Quanto al coprifuoco lunedì 17 maggio prevista la riunione a palazzo Chigi per decidere lo spostamento dell'orario: a partire da lunedì 24 maggio dovrebbe essere quindi spostato dalle 22:00 alle 23:00. Più difficile l'estensione delle aperture fino alla mezzanotte.

Tuttavia presto dovrebbero cambiare i parametri per le riaperture: se una proposta tecnica definitiva è attesa entro domenica, la bozza di progetto è già stata pubblicata e prevede tre nuove soglie per il cambio colore: si guarderà all'incidenza, con un numero minimo di tamponi, e all'Rt ospedaliero e non più l'Rt sui sintomatici.

Ricordiamo inoltre che il commissario per l'emergenza coronavirus ha dato facoltà alle Regioni e Province Autonome di avviare, a partire dal prossimo lunedì 17 maggio, le prenotazioni per le vaccinazioni anche per i quarantenni.

La Lombardia ipotizza di arrivare a vaccinare la fascia tra i 16 e i 29 anni entro Giugno mentre il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha lanciato un appello alle nazioni ricche: "Non vaccinate bambini e adolescenti, date le dosi a Covax", il programma dell'Organizzazione mondiale della sanità per fornire vaccini anti-covid a Paesi che hanno minori risorse per acquistarli, avvertendo che il ritmo attuale di propagazione il secondo anno di pandemia produrrà più morti del primo.

Come va la pandemia

Il bilancio dei casi di contagio da coronavirus in India ha superato la soglia dei 24 milioni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l'università americana, dall'inizio della pandemia nel Paese si registrano ad oggi 24.046.809 infezioni, un bilancio spinto da un'ondata di 343.144 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Allo stesso tempo, il totale dei decessi provocati dal Covid è salito a quota 262.317..