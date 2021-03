Coronavirus, il bollettino di oggi 14 marzo: i nuovi casi Covid regione per regione

Coronavirus, ecco il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi domenica 14 marzo 2021: in arrivo i dati da tutte le regioni, intorno alle 17 il dato nazionale; ieri in Italia 26.062 nuovi casi e 317 morti. Dalla mezzanotte le regioni intanto cambiano colore. Passano in area rossa Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, che si aggiungono a Campania e Molise. Tutte le altre Regioni saranno arancioni, a parte la bianca Sardegna. Che cosa cambia da domani in zona rossa e arancione.

Oggi in Veneto 1.587 i nuovi positivi ma cala la pressione sugli ospedali. I nuovi casi in Toscana sono 1.305. Nel Lazio 1.812 contagi. In Emilia-Romagna 3.023 nuovi casi.

Covid, il bollettino di domenica 14 marzo 2021

Intorno alle ore 17 il dato nazionale di oggi, domenica 14 marzo.

Totale casi: ieri +26.062 (T.M. 23.450 / T.R. 2.581)

Casi attuali: ieri 520.061 (+10.744)

Decessi: ieri +317

Guariti: ieri +14.970

Ricoveri: ieri 24.153 (+497)

Iso ieri 492926 (+10179)

T.I.: ieri 2.982 (+68)

Tamp Molecolari+203.131(37.107.202 +0,55%)

Covid, bollettino tutte le regioni oggi 14 marzo

Il bollettino con i nuovi casi di tutte le regioni (in costante aggiornamento):

In Veneto 1.587 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, per un totale che raggiunge i 354.314 infetti dall'inizio dell'emergenza. I decessi sono stati 8, per un dato complessivo di 10.106 vittime, tra ospedali e case di riposo. Le persone positive attualmente e in isolamento sono 35.006. La pressione sugli ospedali è in diminuzione: nei normali reparti medici sono ricoverate 1.107 persone (-268), mentre nelle terapie intensive si trovano 181 malati (-2)

In Emilia-Romagna 3.023 nuovi casi in piu' rispetto a ieri, su un totale di 24.909 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sui tamponi fatti da ieri e' del 12,1%, come sempre nei festivi non indicativa della tendenza generale a causa del minor numero di tamponi fatti. Si registrano 51 nuovi decessi.

Su 8.951 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 9 decessi (contro i 23 di ieri) e 1.542 casi positivi pari al 17,23% dei test (ieri il 16,5%).

In questo momento sono ricoverati all'interno dell'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma 169 pazienti positivi al covid 19. Di questi, 28 sono in terapia intensiva. I pazienti dimessi sono ad ora 2.137. Nel Lazio su oltre 16 mila tamponi (-986) e oltre 22 mila antigenici per un totale oltre di 38 mila test, si registrano 1.812 casi positivi (-186), 10 i decessi (-9) e +720 i guariti. Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%. I casi a Roma sono a quota 900.

In Sardegna (zona bianca) 118 nuovi casi con un tasso di positività del 5,3%. Non si registrano nuovi decessi (1.195 in tutto). Sono invece 171 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-2), mentre sono 27 (+1) i pazienti in terapia intensiva.

I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.305 su 21.240 test di cui 15.579 tamponi molecolari e 5.661 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,14% (11,9% sulle prime diagnosi). 19 morti.

Oggi nelle Marche sono stati individuati 616 nuovi casi di 'Covid-19', il 17% dei 3.628 tamponi, molecolari e antigenici, somministrati nel percorso per le nuove diagnosi. Dopo 4 giorni consecutivi di crescita, il rapporto positivi-test effettuati e' diminuito: ieri era stato al 26,4%, con 1.000 nuovi casi su 3.781 tamponi. Continua a crescere la pressione dei pazienti 'Covid-19' sugli ospedali: sono 954 quelli complessivamente ricoverati, 33 in piu' rispetto al dato diffuso ieri.

In Basilicata un decesso e altri 114 contagi a fronte dei 1265 tamponi molecolari processati ieri.

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 270 unità. 5 le vittime.

Al San Martino di Genova in tutto sono 11 i pazienti positivi del cluster derivante da variante inglese trovati al 1º piano del Padiglione Maragliano.

Quante persone sono state vaccinate

In Italia 6.610.347 il totale delle somministrazioni, con 1.968.796 di persone che hanno ricevuto prima e seconda dose.

"500mila somministrazioni al giorno" di vaccino Covid per arrivare a immunizzare almeno "l’80% della popolazione entro il mese di settembre". E' l'obiettivo indicato il piano del Commissario straordinario Generale Francesco Paolo Figliuolo per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale anti-coronavirus.

Sospensione temporanea del vaccino AstraZeneca per "precauzione" in Piemonte. I vaccini distribuiti in Italia a oggi: