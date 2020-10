Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 14 ottobre 2020: la mappa dei nuovi focolai

L'epidemia di coronavirus in Italia: nel bollettino di oggi, mercoledì 14 ottobre, tutti i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese. Dopo le ore 17 il ministero della Salute pubblicherà il bollettino con i nuovi casi, i decessi, e pazienti in terapia intensiva e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Dopo il bollettino di lunedì, in cui i contagi erano scesi sotto quota 5mila, in quello di ieri i nuovi casi hanno toccato quota 5901, con 41 morti. Mentre un lockdown a Natale inizia ad essere un'ipotesi e il virus sembra tutt'altro che indebolito, è stato pubblicato i Gazzetta Ufficiale il testo del nuovo Dpcm con le nuove regole da seguire per arginare l'epidemia.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 14 ottobre 2020

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Tamponi:

Totale casi:

Coronavirus, i dati regione per regione

In Lombardia sono 1.844 i nuovi positivi registrati su 29.048 tamponi effettuati, pari al 6,3%. Di questi, oltre mille sono nel Milanese, e 504 in città, secondo gli ultimi dati che arrivano in Regione Lombardia. Nella provincia, i nuovi positivi sono 1.032. Sono invece 17 i decessi, numero che porta il totale complessivo oltre i 17 mila, a 17.011. Aumentano i ricoveri: + 99 rispetto a ieri.

In Toscana sono 19.681 i casi di positività al coronavirus, 575 in più rispetto a ieri (408 identificati in corso di tracciamento e 167 da attività di screening). I nuovi casi sono il 3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 575 casi odierni è di 42 anni circa (il 19% ha meno di 20 anni, il 27% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 21% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più).

Nuovo record di casi positivi al covid-19 oggi in Puglia. E' stata superata la soglia psicologica dei 300. Sono stati infatti registrati 315 contagi rispetto ai 180 di ieri. Anche il numero dei tamponi è record. Oggi i test sono 5844, quota mai raggiunta, mentre ieri erano 5588. Si registrano anche due decessi, come ieri: uno in provincia di Bari e l'altro in provincia di Foggia. Il numero complessivo di morti è giunto a quota 618. Sono i dati del bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Dei 315 casi positivi, 169 sono in provincia di Bari, 13 in provincia di Brindisi, 28 nella provincia Bat, 55 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 37 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 467.815 test. Sono 5317 i pazienti guariti (+82 rispetto a ieri) e 4229 i casi attualmente positivi (+ 31), dei quali 334 ricoverati (+1) e 3895 a domiciilio (+230). Lo 0,5% degli attuali positivi è ricoverato nelle terapie intensive mentre il 7,4% negli altri reparti.

Sono complessivamente 5446 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza.Rispetto a ieri si registrano 126 nuovi casi (di età compresa tra 5 e 89 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 12, di cui 4 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara, 4 in provincia di Chieti e 3 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 489 (si tratta di un 76enne della provincia di Chieti).Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3156 dimessi/guariti (+3 rispetto a ieri, di cui 21 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 3135 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Il servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3082 tamponi: 1777 nel percorso nuove diagnosi e 1305 nel percorso guariti. I positivi sono 166: 54 in provincia di Ascoli Piceno, 39 in provincia di Ancona, 38 in provincia di Macerata, 21 in provincia di Fermo, 10 in provincia di Pesaro Urbino e 4 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (25 casi rilevati), contatti in setting domestico (47 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (30 casi rilevati), 3 rientri dall'estero (Romania, Albania e Tunisia), 2 casi riscontrati dallo screening realizzato nel percorso sanitario, contatti in setting lavorativo (7 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/divertimento (13 casi rilevati), 3 contatti in setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (23 casi). Di 13 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

