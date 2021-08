Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 15 agosto 2021: nuovi casi e morti, la mappa regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza Covid nel bollettino del ministero della Salute di domenica 15 agosto 2021: nuovi casi, ricoveri (nei reparti ordinari e in terapia intensiva), guariti, morti, vaccinati e attualmente positivi. Tutti i numeri sull'epidemia oggi in Italia

Ecco il bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi domenica 15 agosto 2021: ieri ci sono stati 34 decessi, 4.931 nuovi guariti e 7.188 nuovi casi. Ieri sono stati 37 gli ingressi del giorno in terapia intensiva che portano il totale dei pazienti gravi ricoverati con coronavirus a 372. Aumentano anche i ricoverati con sintomi, 68 in più, per un totale di 3.101 pazienti nei reparti ospedalieri. Oggi intorno alle 17 - 17.30 arriverà come al solito il dato nazionale. Nel frattempo ci sono i bollettini delle singole regioni, che trovate di seguito nell'articolo.

"Speriamo di entrare nei prossimi mesi in una fase di convivenza con il virus. Oggi possediamo molti strumenti per una coabitazione. Basta volerlo. È questo lo scenario futuro che ci aspetta", dice Silvio Brusaferro, portavoce del Comitato tecnico scientifico e presidente dell'Istituto superiore di sanità.

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 15 agosto 2021

I dati aggiornati sulla situazione epidemiologica in Italia al 15 agosto 2021:

ieri +68 ricoveri nei reparti (3.101 in totale)

ieri +3 in terapia intensiva (37 nuovi ingressi, in totale 372)

Casi attuali: a ieri 126.466 (+2.216)

Deceduti: a ieri 128.413 (+34)

Guariti: a ieri 4.180.129 (+4.931)

Totale casi: a ieri 4.435.008 (+7.188)

Covid, bollettino 15 agosto (Ferragosto) dalle regioni

In Basilicata, ieri, sono stati processati 653 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 64 sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 11 guarigioni. Sono 34 le persone ricoverate, di cui due in terapia intensiva. Al momento nessun decesso segnalato

725 i nuovi casi registrati nelle 24 ore in Toscana su 12.231 test di cui 8.637 tamponi molecolari e 3.594 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,93% (13,8% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i contagi sono in aumento, a fronte di un minor numero di test, e il tasso di positività è in crescita: ieri i casi erano 683 su 14.378 test con un tasso del 4,75%.

In Alto Adige sono 32 i nuovi casi di Covid-19 su 5.608 tamponi processati nella giornata di ieri. Dall'1 agosto scorso non si registrano decessi. Dall'11 marzo 2020, data del primo decesso in provincia di Bolzano collegato al coronavirus, il numero di vittime complessivo e' di 1.184. Le nuove positivita' sono 19 su 379 tamponi molecolari esaminati e 13 su 5.229 test antigenici eseguiti. Su 231.444 persone sottoposte a tampone molecolare, 49.265 sono risultate positive.

Le persone positive al test antigenico sono 26.730. I guariti totali sono 74.252. In lieve aumento il numero dei pazienti covid ricoverati negli ospedali: dei 19 (+3 rispetto a ieri), uno si trova in terapia intensiva.

Il coronavirus nel mondo: ultime notizie

Per la prima volta da marzo scorso i casi gravi da covid in Israele hanno superato le 500 unità (524), soprattutto fra gli over 60 non vaccinati. Il tasso di positività nelle ultime 24 ore è salito al 5.38%, grazie alla variante Delta. Il premier Naftali Bennett ha detto che il Paese ha davanti "giorni difficili" ma ha spiegato che sarà fatta "qualunque cosa per evitare lockdown, dannosi per i livelli di vita, l'economia" e - riferendosi alla ripresa dell'anno scolastico - per i giovani.

In alcuni stati degli Usa, l'aumento dei casi e dei ricoveri sta mettendo nuovamente sotto pressione gli ospedali.